Najděte stejné soubory, vylepšete funkce myši či zakažte hibernaci PC

DirPrintOK umožňuje zobrazit a uložit obsah složky nebo celé struktury složek do souboru. Složky můžete procházet pomocí rozhraní podobného Průzkumníku Windows a případně filtrovat podle přípony souboru nebo zástupných znaků. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši a vyloučit vybrané soubory nebo složky z výpisu. Obsah složky lze seskupit podle cesty, data, velikosti nebo přípony souboru a můžete přizpůsobit sloupce, které mají být zahrnuty do seznamu. Kromě tisku obsahu složky můžete seznam exportovat také do formátu XLS, HTML, CSV nebo TXT.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (569 KB).

Umožňuje najít ve složkách stejné nebo podobné obrázky, i když byly případně nějak změněny – provedená jejich editace, otočeny, změněny v měřítku nebo jinak. Výsledkem je seznam všech obrázků, které jsou buď duplicitní, nebo velmi podobné, což ukazuje i procento podobnosti. K dispozici je i vestavěný prohlížeč, který umožní provést rychlý náhled na obrázky, a tak i okem zjistit, zda program práci provedl opravdu dobře (obrázky porovnává vedle sebe). Následně lze obrázky ze seznamu vybrat a poté je zkopírovat, přesunout nebo odstranit z úložiště.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (914 KB).

Dekorativní, jednoduché, analogové, zároveň však krásné počítačové hodiny. Nastavit lze jejich průhlednost, velikost a typ vzhledu (k dispozici 22). Nezatěžují systémové prostředky PC, mohou být neustále zobrazeny nad všemi aplikacemi, umístit je lze kamkoliv či je nechat vystředit. Volitelně lze nastavit automatický start s Windows či zobrazování sekundové ručičky.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,7 MB).

Aplikace pro ty, kteří často mění rychlost pohybu ukazatele myši, a tak tuto volbu chtějí mít co možná nejvíce po ruce. Kromě změny rychlosti kurzoru může program také uzamknout změnu nastavení rychlosti, díky čemuž zamezí provádět změny aplikacemi třetích stran. Pokud je zapotřebí mít přístup ke všem nastavením myši, lze přímo v programu tuto možnost spustit.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (27 KB).

Kurzor myši se občas může objevit na místě, na kterém si to nepřejeme. Škoda, že ho tak Windows například po určité době neumí skrýt. Tuto funkcionalitu mají například videopřehrávače a některé vybrané další programy. Většině aplikací to však chybí, a přitom by se tato funkce nejednou mohla hodit. A proto vznikl program AutoHideMouseCursor. Automaticky dokáže skrýt kurzor myši po určité době nečinnosti. Tuto dobu si můžete navolit (od 2 do 100 sekund) – rychlost si lze otestovat přímo v programu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (43 KB).

V případě neaktivity myši začne odpočítávat stanovený čas a na jeho konci skryje ikony na pracovní ploše. Čas si lze nastavit v rozmezí od 5 do 100 sekund. Znovu se objeví, pokud kliknete levým, pravým či prostředním tlačítkem myši (lze libovolně nastavit, které bude aktivní a které nikoliv), případně kontextovým oknem. Hodí se zejména v situacích, kdy není žádoucí, aby se ikony pletly na ploše.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (83 KB).

Něco pro uživatele, kteří často mění rozlišení monitoru. Sami jistě víte, že po změně se upraví i umístění ikonek, což není zrovna dvakrát uživatelsky přívětivé. Díky DesktopOK je však během chvilky vrátíte zpět na své místo, aniž byste tak museli činit ručně. Po spuštění aplikace kliknete na tlačítko Save a tím se vytvoří aktuální obraz rozmístění ikonek na pracovní ploše a zároveň uloží. Pokud je budete potřebovat znovu nechat rozmístit, klikněte na Restore.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (270 KB).

Zapomenete počítač nastavit tak, aby nedošlo k jeho uspání, stahujete soubory a on tak učiní. Tento program se postará, aby nedošlo k jeho vypnutí, restartování, přejití do režimu spánku či hibernace. Může se hodit také v situacích, kdy systém nainstaluje program a je vyžadován restart. Jedním neuváženým kliknutím myši přitom můžete PC nechtěně restartovat a přijít tak o rozdělanou práci.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (143 KB).

Umí změnit či nastavit vybrané datum a čas vytvoření, poslední aktualizace či přístupu k souboru a složkám. To se může hodit v situaci, kdy editujete fotografii, a soubor se uloží pod novým datem. Chcete-li to změnit, či prostě některé soubory antedatovat, použijte tento program. Podporuje i dávkové zpracování, datum a čas lze navíc posunout dopředu či dozadu o určitou hodnotu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (74 KB).

Již při nákupu LCD monitoru se může stát, že se k vám i přes veškeré výstupní testy dostane model, který má „mrtvý(é)“ pixel(y). Přijít na to můžete pouhým okem, ale mnohem pohodlnější je použít nějaký software, který to odhalí snadněji a je to pro něj hračkou. Tento umožňuje zkontrolovat pixel po pixelu a ukázat ty vadné. Toto řešení používá sérii 13 testů spuštěných v plné obrazovce.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (47 KB).