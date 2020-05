Odhalte, proč vašemu počítači dochází dech. Pomohou programy zdarma

Windows má v sobě integrován program pro správu procesů, který pomáhá odhalit, co běží na pozadí operačního systému. Dnes už tato funkce obsahuje i pomocníka v podobě Sledování prostředků (spustíte ho kliknutím pravého tlačítka myši na prázdné místo na hlavní liště, vybráním Správce úloh a na kartě Výkon kliknete na Sledování prostředků), existují však i další řešení, nabízející ještě více.

Správci procesů obecně pomáhají ve Windows odhalit procesy, zda nejsou spuštěné nějaké škodlivé programové kódy či zda ho nějaká aplikace PC zbytečně nevytěžuje. Pracují tak, že projdou systémové prostředky Windows a zobrazí výsledky. Máte tak možnost podívat se na to, co by mohlo dělat problémy, a následně se rozhodnout, co s tím uděláte.

Jako první musíme zmínit nástroj z portfolia Microsoftu. Ten před nějakou dobou společnost koupila a aktuálně patří mezi nejlepší ve své kategorii. Zobrazí běžící procesy v systému včetně jejich popisu a informací o náročnosti na systémové zdroje. V seznamu procesů a dynamických knihoven vyhledává, nastavuje jejich prioritu, pozastavuje je nebo násilně ukončuje.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,8 MB).

A ještě jeden nástroj Microsoftu. Tento sleduje běžící procesy, otevřené soubory a operace prováděné s registrem Windows. Data o běžícím systému získávaná v reálném čase je možné filtrovat a vytvářet z nich výpisy. Může pomoci odhalit největší konzumenty systémových zdrojů PC i škodlivý software skrytý v systému.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (981 KB).

Nechcete-li používat řešení od Microsoftu, potom zkuste tento program. V mnoha aspektech nabízí i něco navíc. Zobrazuje vytížení procesoru a paměti a jaký proces či aplikace se na tom podílí. Podá i podrobnosti o diskovém úložišti a jeho vytížení, seznam instalovaných ovladačů atd. Výbornou funkcí je i monitoring procesů a jejich záznam.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,8 MB).

Lze s ním ukončit vybraný proces, nastavit to, že vybraná okna budou vždy nahoře, průhledná, měnit prioritu procesů a provádět další operace. U záznamů najdete informace jako například číslo procesu, kolik využívá paměti, kolik využívá prostoru na jednotce pro odkládání dat, počet podprocesů atd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6,6 MB).

Automaticky se stará o upravování procesů systému Windows tak, aby nedošlo ke zpomalení či úplnému zatuhnutí systému v důsledku přetížení jader procesoru. Kontroluje systém a přechodně snižuje prioritu vybraných procesů, které spotřebovávají příliš mnoho cyklů procesoru a případně jim v tom zabrání.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2 MB).

Díky čtyřem vrstvám ochrany nepřetržitě dohlíží na operační systém a kontroluje pokusy o přidávání programového vybavení do PC. Kontroluje každou důležitou systémovou oblast a zaměřuje se především na ty, které využívají především zlomyslné programy. Zahrnuje tak například ochranu registru Windows, startující se procesy se systémem, cookies či běžící procesy. Je účinný proti Ransomware.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (22,1 MB).

Tento softwarový pomocník umožňuje prohlížet, spravovat a ovládat procesy a jejich vazby, moduly a paměť v operačním systému. Lze s ním vyhledávat procesy v operační paměti pomocí sekvence výrazů. Vhod přijde především pokročilejším uživatelům, a to i díky tomu, že umožňuje pracovat s knihovnami.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,2 MB).

Jde o obdobu správce úloh v systému Windows. Zobrazuje spuštěné procesy a k nim podrobné informace: výrobce, verze, změny priority procesu, ukončení procesu atd. Mimo to program umožňuje skenování daného rozsahu paměti.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (119 KB).

Spravuje aplikace a procesy, které se spouští automaticky při startu Windows. Monitoruje, přidává a odebírá automaticky spouštěné procesy a aplikace a upozorní na přidání nových položek do seznamu automaticky spouštěných aplikací. V neposlední řadě také omezí přílišné zatěžování procesoru některými procesy.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5,2 MB).

A ještě jedna softwarová utilitka, která umožňuje domluvit operačnímu systému. Tato se specializuje na rychlé ukončení spuštěných procesů ve Windows prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl + Alt + F4. Na rozdíl od standardního příkazu Alt + F4, který se pokouší pouze ukončit proces, ale neumí ho v případě zaseknutí vynuceně zavřít, SuperF4 ho skutečně zabije. Program může být velice užitečný, pokud váš systém zamrzne až do bodu, kdy nemůžete otevřít nástroj Správce úloh, a dále tak nelze nic dělat než natvrdo restartovat systém.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE