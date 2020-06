Windows 7 dostanou nečekanou aktualizaci s novým prohlížečem Edge

Microsoft se evidentně snaží rozšířit svůj prohlížeč na co největší počet počítačů, protože aktualizace nepřináší nic, co by nešlo udělat ručně – doinstalovat si nový Edge do Windows 7 a 8.1 může každý sám. Nicméně je pravda, že zejména běžným uživatelům, kteří o problematice prohlížečů nic nevědí a stále k přístupu na internet využívají archaický prohlížeč Internet Explorer, se taková automatická instalace může hodit.

Dobrou zprávou je, že aktualizace by neměla odstranit Internet Explorer nebo jiný prohlížeč, stejně tak Edge nenastaví jako výchozí prohlížeč – to bude jen na rozhodnutí každého. Jeho ikona se ale automaticky přidá na systémovou lištu na ploše.

Přechod na nový prohlížeč (ať již nový Edge, nebo jiný) dává smysl, protože umožní korektní zobrazení a použití různých prvků moderních webových služeb, které by ve starém prohlížeči nemusely korektně fungovat.