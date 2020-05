Stáhněte si zdarma: pokročilý trezor pro všechny dokumenty

Nová verze trezoru pro uchování nejen hesel nabízí i jednodušší organizaci a ukládání dat, jako jsou dokumenty, fotografie nebo přístupová hesla, a mít tak vše vždy po ruce.

Vylepšený Kaspersky Password Manager nyní umožňuje ukládat PDF dokumenty a zařazovat soubory do kategorií. Tím se urychluje a usnadňuje jejich vyhledání. Nová verze také poskytuje možnost prověřit, jestli uživatelské heslo nebylo uveřejněno v seznamech uniklých hesel.

Další výhodou je podpora využití na více platformách zároveň, takže můžete prostřednictvím jednoho účtu spravovat zabezpečení v několika zařízeních. Tento nástroj nejen zabezpečuje hesla, ale také automaticky v chráněném režimu vyplňuje přihlašovací formuláře včetně těch na internetu a uchovává citlivá uživatelská data v zašifrovaných soukromých souborech. Díky funkci Password Generator je také schopný identifikovat slabá a vytvářet silná hesla. Jakmile se vše synchronizuje, jsou data vždy k dispozici a připravena k použití kdekoliv v dosahu internetu.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ trezor nejen pro hesla

+ třídění do kategorií

+ generátor hesel

- bezplatná verze umožňuje uložit jen 15 položek

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (8,4 MB).

Internetové prohlížeče již léta umožňují používat karty, nebo chcete-li záložky. Snadno si tak další odkaz otevřete ve druhé, ve třetí…kartě. Proč to však stále neumí Průzkumník Windows? Nevadí, naučit ho to můžete díky této aplikaci.

Clover spojí výhodu browseru s funkčností Průzkumníku Windows. Následně je možné pracovat s více kartami a v nich mít otevřené složky a soubory. Snadno získáte možnost s nimi manipulovat a používat klávesové zkratky. Aplikace je postavena na jádře Chromium (vyvíjena Googlem pro Chrome) a tudíž v Průzkumníku vypadá stejně jako browser. Novou kartu lze otevřít klávesovou zkratkou Ctrl + T a zavřít Ctrl + W. Přepíná se díky Ctrl + Tab. Složky lze ukládat mezi oblíbené. Navíc do okna Průzkumníku Windows přidá lištu záložek, kterou můžete použít k rychlému otevření často používaných složek nebo webových stránek klepnutím na tlačítko.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ možnost pracovat s více složkami a položkami

+ snadná manipulace s daty

- uvítali bychom možnost poskládat panely vedle sebe s náhledy

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (11,7 MB).

Aplikací pro zachytávání dění na obrazovce, tedy tvorbu screenshotů, existuje velké množství. Ostatně jedna taková je přítomna už i ve Windows (Výstřižek a skica). Tato se však od těch ostatních liší.

Snipaste umožňuje zachytit nejen pracovní plochu, informace v okně a uložit je do souboru, zkopírovat do schrány Windows, ale umí toho více. Dovede detekovat aktivní okna, jednotlivé komponenty (lišty, ikony apod.) zobrazených oken a z nich vytáhnout jen potřebné informace. Snímky následně umožňuje upravovat – zvýraznit vybrané části, přidat texty, otáčet, zvětšovat, ořezávat, přidávat šipky, zobrazovat v mozaice, kreslit tužkou, vytvářet tvary atd. Tyto nástroje slouží k anotaci před uložením do souboru. Mezi další funkce patří automatické detekce prvků uživatelského rozhraní a oken, zvětšování obrazu, capture skupiny, vestavěný výběr barvy. A kromě toho podporuje více monitorů.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac Os X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ pořizuje i záznamy z komponent

+ editační možnosti

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (12,8 MB).

Low Level formátování neboli nízkoúrovňové formátování pevného disku znamená proces, při kterém se disku znovu určuje pozice sektorů a zaměření hlavy. Tímto způsobem lze vyřešit některé jeho vady.

Máte-li například disk, který obsahuje vadné sektory, pak je tímto způsobem lze označit a již nebudou používány. Aplikace tak představuje přehledný a snadno ovladatelný nástroj pro nízkoúrovňové formátování pevných disků s rozhraním SATA, IDE, SCSI a SSD. Lze s ním formátovat i externí disky připojené přes Firewire a USB. V neposlední řadě je možné takto formátovat i flash paměti. Rychlost formátování je u zdarma dostupné verze omezena na 180 GB za hodinu, tj. 50 MB/s.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ možnost formátovat z Windows

+ čte S.M.A.R.T. data

- nezjištěno

85 %