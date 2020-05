Software zdarma: odhalte zdvojené fotografie nebo vypněte chytře PC

Za celý rok pořídíte velké množství fotografií. Jestliže si je zálohujete (což by mělo být samozřejmostí, pokud o ně nechcete přijít) a stalo se vám, že jste tak učinili vícekrát a nyní se na disku nacházejí nejednou, není nutné je ručně porovnávat a vyhledávat. Pusťte na to stroj. Stroj v podobě Find.Same.Images.OK.

Tento program umožňuje najít ve složkách na datových úložištích (jako jsou HDD, SSD, včetně těch externích) stejné nebo podobné obrázky, i když byly případně nějak změněny – provedená jejich editace, otočeny, změněny v měřítku nebo jinak. Snadno vyberete jednu nebo více složek, které chcete nechat automaticky prohledat.



Výsledkem je seznam všech snímků, které jsou buď duplicitní, nebo velmi podobné, což ukazuje i procento podobnosti. K dispozici je i vestavěný prohlížeč, který umožní provést rychlý náhled na obrázky, a tak i okem zjistit, zda program práci provedl opravdu dobře (obrázky porovnává vedle sebe). Následně lze fotky ze seznamu vybrat a poté je zkopírovat, přesunout nebo odstranit z úložiště. K dispozici jsou také inteligentní možnosti výběru, které umožňují automaticky vybrat lepší (vyšší kvalitu) kopii snímku. Find.Same.Images.OK provádí analýzu jednotlivých pixelů, a tak umožní najít podobné snímky, i když mají jiné rozměry nebo byly upraveny.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ porovnávat lze několik složek najednou

+ analýza na základě pixelů

+ najde i již upravené fotografie

- uživatelské rozhraní

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (911 KB).

A pokud byste chtěli najít i jiné duplicitní soubory (nejen obrázky), potom vyzkoušejte tento nástroj od předních vývojářů, kteří mají na svědomí i uznávaný, zdarma dostupný defragmentační nástroj Disk Defrag.

Slouží k vyhledávání všech duplicitních souborů – obrázků, hudby, videí, archivů, dokumentů a také aplikací – které se mohou nacházet na různých místech disku, nebo dokonce i různých datových úložištích. Pracuje velmi rychle – především chválíme bleskurychlé skenování. Výsledky lze filtrovat podle velikosti a ignorovat například soubory menší než zadanou velikost. Soubory lze odstranit buď do Koše, anebo trvale vymazat. Obsahuje inteligentní algoritmus, který na základě několika funkcí (velikost, datum vytvoření nebo změny, či na základě obsahu a názvu) duplicity odhaluje.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ rychlost skenování

+ několik prohledávacích mechanismů

- nabízí k instalaci nepotřebný software

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (14,5 MB).

Microsoft po letech vyslyšel požadavky uživatelů a přidal do Windows, respektive Průzkumníka Windows tzv. Rychlý přístup – díky němu máte přehled a po ruce na jeden klik posledně navštívené složky. Nástroj však někdy nemusí nabízet, co si přejeme, a tak tu jsou další programy, které na to jdou jinak, lépe a chytřeji.

Folders Popup je tak doplněk pro Průzkumníka Windows, který umožní rychlý přístup nejen v něm k často používaným složkám, aniž byste museli procházet strukturu složek. Program se po instalaci zabydlí ve Windows a k dispozici je formou kontextového menu, prakticky kde je zapotřebí – vyvolá se kliknutím na prostřední tlačítko (kolečko) myši, kdy se objeví nabídka se všemi vašimi oblíbenými složkami s možností přidat do seznamu vlastní. Nových lze přitom přidat, kolik jen budete chtít. Takto si třeba můžete přidat také Dropbox či síťové složky.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ neomezené množství složek

+ snadné nastavení

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,2 MB).

Windows obsahuje nástroj pro nastavení toho, co se s PC bude dít, pokud nějakou dobu není používán. Nabízí pouze základní funkce. Pokud byste chtěli s dalšími nastaveními, najdete ho v tomto malém, leč užitečném programu.

AutoPowerOptionsOK může automaticky vypnout monitor, převést počítač do režimu spánku, hibernace či přepínat mezi plány napájení podle zadaných parametrů. Každá akce může být spuštěna na základě určené časové neaktivity klávesnice, myši nebo kombinace - například může dojít k automatickému vypnutí monitoru, pokud myš nebo klávesnici nebude použita po dobu 10 minut. Funkce AutoPowerOptionsOK může také přepínat mezi plány napájení systému Windows (např. Rovnováha, Vysoký výkon, Úsporný režim či další).

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ rychlost nastavení

+ několik možností, co se s PC má stát

- chybí možnost nastavovat i dle vytížení CPU či na základě komunikace se sítí

80 %