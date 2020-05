Tipy pro Windows 10: využijte lepší screenshotování nebo zobrazte RAW

1. Jak lépe pořizovat screenshoty

Windows obsahuje program Výstřižky. Na tom se už ale nějakou dobu nepracuje a nahradila ho modernější alternativa v podobě programu Výstřižky a skica. Jde o dlaždicovou aplikaci, která kromě klasického pořizování snímků obrazovky umí mnohem více. Tento samostatný program spolupracuje s Windows Ink a spustit ho lze několika způsoby – tlačítkem z Centra akcí (zde ho najdete pod tlačítkem Výstřižek obrazovky), klávesou Print Scrn (nutno aktivovat v Nastavení), klávesovou zkratkou Windows + Shift + S případně tlačítkem na stylusu (opět nutno aktivovat v Nastavení).

2. Jak tisknout a lépe ukládat snímky

Pokud pracujete s pořízeným souborem právě přes program Výstřižky a skica, tak máte možnost výstřižek nejen tisknout na tiskárně, ale také jako PDF soubor. Při uzavření okna se automaticky pořízený soubor navíc uloží do souboru. Ukládat je možné do formátů JPG, GIF a automaticky se pro identifikaci toho, co je na obrázku, k názvu souboru přidává datum a čas uložení snímku.

3. Jak na nastavení aplikace Výstřižky a skica

Aplikaci Výstřižky a skica je možné také dále nastavovat, a to v samostatném okně. Kliknete-li vpravo nahoře na tři tečky a zvolíte Nastavení, zobrazí se stránka s nastavením. Hned první volba slouží k tomu, že systém upravíte tak, že pokud stisknete klávesu Print Screen, tak se automaticky pořídí screenshot a otevře aplikace Výstřižky a skica. Další volbou lze určovat, zda má docházet k automatickému kopírování pořízeného obrázku do schránky Windows, potom je zde možné (de)aktivovat již zmíněné automatické ukládání či přidat obrys k výstřižku, což se může hodit pro odlišení barvy okolo.

4. Jak otevírat dokumenty Office online

Microsoft chce Office dostat ještě k více uživatelům a zároveň jim umožnit pracovat s běžně dostupnými dokumenty. I proto se do Windows dostává formou možnosti otevřít tyto dokumenty v online prohlížečích MS Office. Vychází z webové podoby a všude tam, kde není instalovaná placená verze s pokročilými funkcemi se má stát výchozím bodem při práci, skrze který budou všechny důležité soubory dostupné na jedno kliknutí. Textový editor se automaticky spustí po poklikání na textový soubor, stejně tak tabulkový procesor v případě poklikání na soubor s tabulkou apod. Jinak aplikaci (rozcestník) lze vyvolat také tak, že kliknete na Start a zadáte Office.

5. Jak mít přehled ve stažených souborech

Nedávno aktualizace umožnila, že Průzkumník Windows v případě stahování neřadí již soubory podle abecedy, ale podle data stažení. Konečně tak odpadá klikání na sloupec Datum změny a ve výchozím nastavení je vše, tak jak by mělo být. Průzkumníka Windows otevřete nejrychleji klávesovou zkratkou Windows + E a ve stromové struktuře vlevo se přepněte na položku Stažené soubory. Na pravé straně v blocích uvidíte nejnovější soubory a další řazené do časových bloků.

6. Jak zobrazovat náhledy RAW souborů

RAW soubory, či chcete-li obrázky pořízené ve formátu RAW, mohou zobrazovat náhledy. Tedy podobně jako například u JPG souborů je možné vidět, co se nachází přímo na obrázku, a to prostřednictvím Průzkumníku Windows, bez nutnosti ho otevírat v aplikaci. Kromě toho se zobrazí i jeho metadata, a dokonce jde v aplikacích (například Fotky) otvírat RAW soubory v plném rozlišení. Aby toto vše bylo možné, je nutné si do Windows stáhnout rozšíření RAW zde.