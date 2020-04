Software zdarma: alternativní firewall či analýza podezřelé komunikace

Nevyhovuje-li vám ve Windows integrovaný firewall (v bezpečnostním řešení Windows Defender) a pokud byste chtěli mít například komunikaci z a do PC více pod kontrolou či případně dozvědět se více, potom zkuste tento bezpečnostní produkt.

Free Firewall je plnohodnotný profesionální firewall, který chrání uživatele a jejich data před bezpečnostními hrozbami přicházejícími z internetu. Umožňuje kontrolovat každý program v počítači pokoušející se komunikovat se sítí – lze mu povolit nebo odmítnout přístup k internetu. Firewallová brána vždy upozorní i na to, kdy nové aplikace budou chtít přistupovat k internetu na pozadí systému bez předchozího povolení. Komunikaci tak lze povolit pouze vybraným důvěryhodným programům. V opačném případě při pokusu o komunikaci se zobrazí oznámení. Mezi další funkce patří blokování přenosu telemetrických dat a sledování webových stránek, přizpůsobitelná pravidla a nastavení zón firewallu, zablokování domény/portů a další funkce. Výhodou je, že tento firewall je možné provozovat s jakýmkoliv jiným firewallem paralelně, včetně brány firewall systému Windows.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ kontrola telemetrických dat

+ sledování webových stránek

+ možnost provozovat paralelně s dalším firewallem

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (40,9 MB).

A jestliže to myslíte s bezpečnostní PC vážně, potom by vám neměl uniknout ani tento software. Existuje celá řada různých šmírovacích aplikací, které dokážou potrápit uživatele PC. Potom existují i takové, které ty škodlivé naopak odhalují. A do této skupiny aplikací spadá NetworkMiner.

Zaměřuje se na forenzní analýzu síťového provozu počítače. Může být použit jako pasivní sniffer, respektive jako nástroj pro zachycování paketů procházejících přes síťové rozhraní. Dokáže je zachytit a zjistit, o jaký typ komunikace jde a kam směřuje. Odhalí názvy hostitelů, otevřené porty atd. Umí analyzovat i PCAP soubory pro offline analýzu a na regeneraci/reassemble přenášených souborů a certifikátů. Shromažďuje údaje (forenzní důkazy) o hostitelích v síti. Přitom klade důraz na srozumitelnost a tomu je přizpůsobeno i uživatelské prostředí. Jeho první verze vznikla již v roce 2007 a dnes patří mezi špičku v oboru. Existuje i placená verze, která má další funkce jako logy, exporty, GEO lokalizaci, DNS whitelist atd.

Informace o programu Operační systém: Linux, MAC OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ špička v oboru

+ naslouchání na výborné úrovni

+ uživatelsky přívětivý

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,2 MB).

Upravit hlasitost zvuků ve Windows a instalovaných aplikacích není nikterak těžké. Co však dělat, pokud byste tak chtěli učinit u každé součásti zvlášť, například vybranému programu přidělit jinou hlasitost? Využít můžete tzv. směšovač hlasitosti, což je ne tak dávno přidaná integrovaná funkce Windows, která je velmi užitečná.

Pokud změníte hlasitost aplikace, potom to systém Windows automaticky uloží v registru. Tak umožňuje udržovat jednotlivé úrovně hlasitosti specifické pro danou aplikaci. Aplikace AppAudioConfig slouží k prohlížení nastavených hodnot na jednom místě a jejich úpravám pro každou aplikaci. Navíc v ní můžete zvuky pro konkrétní aplikace přímo vypnout, zapnout či nastavit míru hlasitosti zvuku zvlášť pro levý či pravý kanál.

Informace o programu Operační systém: Linux, MAC OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ z jednoho místa přehled o hlasitostech programů

+ možnost vypnout či zapnout hlasitosti

+ možnost zvlášť nastavit hlasitost pro kanály

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (73 KB).

Převést video do formátu MP4 a MKV je hračka pro tento video transkodér. Podporuje nejpopulárnější videoformáty, včetně možnosti převádět celé filmy uložené na DVD-Video či Blu-ray discích a na jeden soubor. Navíc je určen pro běžného uživatele, který nezná problematiku kódování videa.

HandBrake umožňuje uložit nejen jednu zvukovou stopu na DVD disku do vybraného souboru, ale třeba všechny (lze si potom vybrat, která bude použita). Navíc pokud je film v původním znění, tak dokáže zpracovat titulky (přiloží je do videosouboru). Dokonce má jednoduchý střihový editor, takže máte možnost některé části videa vystřihnout. Do převodu u DVD-Video či Blu-ray lze zahrnout vybrané kapitoly, jejich značky, a video změnit na neprokládané či ho oříznout. Výstupem je jediný soubor s koncovkou MP4 či MKV. U zvuku lze použít formáty AAC, MP3, Ogg a AC-3. Díky vestavěnému kalkulátoru datového toku máte možnost vypočítat a následně nastavit jeho velikost, a tak získat soubor ve velikosti, kterou si budete přát.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ možnost základních střihových úprav

+ u DVD-video a Blu-ray umí ukládat titulky a více stop audia

- na výstupu pouze MP4 a MKV

80 %