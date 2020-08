Nejnovější ovladače Windows zajistí automatizační nástroj

Jestliže počítač pracuje tak, jak má, není důvod něco měnit. Jedno staré přísloví však hovoří o tom, že každý řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Aktualizace jsou tu však od toho, aby se instalovaly. Přinášejí opravu objevených chyb, někdy i nové funkce a zvýšení výkonu. Instalace ovladačů hardwarových komponent počítače může být snadnou záležitostí. Stačí začít používat speciální program, který bude v PC obsažené verze porovnávat s těmi nejnovějšími ve své databázi. Následně automaticky nabídne jejich stažení, ale i instalaci.

Jeden z nejlepších programů pro identifikaci hardwaru použitého v PC a doporučení pro ně dostupných ovladačů už poskočil do své sedmé verze. Kromě toho analyzuje všechny v systému přítomné ovladače a porovná je s nejnovějšími verzemi ve své databázi (má přes tři miliony indexovaných zařízení). Pokud najde novější verzi, automaticky ji nabídne ke stažení a následné instalaci. U každého z nich dokáže zobrazit podrobnosti, mezi kterými nechybí například verze ovladače.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (25 MB).

Automaticky vyhledává všechny dostupné aktualizace pro ovladače přítomné v operačním systému Windows. Pracuje samostatně, a tak je možné je instalovat automaticky, tedy bez zásahu uživatele. Má black list, takže je možné aktualizaci vybraných součástí vynechat, pokud si to z nějakého důvodu nepřejete. Mezi další funkce patří zálohování stávajících ovladačů s možností jejich obnovy. Některé antiviry ho chybně označí za nebezpečný.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (10 MB).

Vyznačuje se jednodušším uživatelským rozhraním. Ve své podstatě obsahuje pouze několik tlačítek a žádné matoucí či hlubší vnořená menu či možnosti k nastavení. Vhodný je tak pro ty, kteří chtějí snadno přecházet automaticky na nové verze ovladačů. Tomu pomáhá i mód pro automatickou aktualizaci instalace, takže není nutné se proklikávat přes instalace a potvrzovací volby. K dispozici je i ruční mód.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6,5 KB).

Umožňuje zálohovat a reinstalovat všechny ovladače nacházející se ve Windows 7 a novějších verzích. Navíc po registraci (je zdarma) máte možnost zjišťovat aktuální verze svých ovladačů, pokusit se identifikovat neznámý hardware v PC, zobrazit detaily o hardware atd. Zdarma dostupná verze nabízí k aktualizaci pouze dva ovladače denně a celkem deset měsíčně.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5,6 MB).

Postará se o aktuálnost ovladačů v operačním systému Windows. Kliknutím na Start Scan se spustí kontrola. Následně se zobrazí seznam s doporučením, co by se mělo aktualizovat (záznamy jsou děleny do kategorií podle významu). Vypsané lze buď ignorovat, anebo nainstalovat aktuální verzi. Při instalaci přímo z programu lze zálohovat starší verze (doporučujeme provádět) a teprve poté dojde k instalaci nové verze.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (687 KB).

Software Update Monitor, zkráceně SUMo, dokáže detekovat instalovaný software ve Windows a upozornit na dostupné aktualizace a opravy. V okně programu je možné si i vybrat, které programy na aktualizace nemají být sledovány, či naopak zda se mají hlídat i jejich dostupné betaverze.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3,7 MB).

Může prozradit, jaké ovladače ve Windows chybí a zda ty stávající nejsou zastaralé a nabídnout jejich stažení (rozpozná přes 1,2 milionu ovladačů). Pokud se rozhodnete některé z nich aktualizovat, vyberete které a stáhnete je prostřednictvím rozhraní programu. Následně provedete klasickou instalaci. Ještě před tím však můžete nechat vytvořit zálohu systémových souborů (bod obnovy).

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5,5 MB).

Po spuštění se zobrazí výpis instalovaných ovladačů v operačním systému. Po kliknutí na vybraný záznam se ve spodním okně znázorní informace o ovladači. Zde je mimo jiné možnost zjistit, pro jaké verze Windows jsou ovladače určeny nebo jestli mají digitální podpis od Microsoftu (jsou certifikovány).

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4,4 MB).

Prozradí, které ovladače ve Windows chybí, zda ty stávající nejsou zastaralé, a dokonce může nabídnout i jejich stažení (shareware verze jen u některých ovladačů a placená verze potom u všech). Po spuštění zobrazí výsledky v internetovém prohlížeči. Databáze obsahuje informace o 17 milionech kusech hardwaru. Některé antiviry ho chybně označí za nebezpečný.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,3 MB).

Prohledá počítač, zkontroluje, zda některý z ovladačů zařízení není zastaralý, a nabídne stažení a instalaci nejnovějších verzí. Zpráva o skenování poskytuje podrobný přehled zastaralých ovladačů, které byly nalezeny spolu s jejich aktuální verzí, vývojářem a číslem verze nejnovějšího dostupného ovladače. Poté můžete zvolit aktualizaci všech ovladačů najednou nebo pouze těch, které si vyberete. DriverHub automaticky vytvoří zálohu aktuálně nainstalovaného ovladače, takže v případě problémů s nejnovější verzí můžete vždy obnovit starý ovladač. Při instalaci nabízí další nepotřebný software.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE