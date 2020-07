Software zdarma: zabraňte uspání PC či naopak automatizujte jeho restart

Zabránit přechodu operačního systému Windows do režimu spánku, uzamčení obrazovky či spuštění spořiče. Možnost, kterou lze nastavit, a tak se postarat o to, že už nikdy nedojde například k přerušení stahování, připojení k VPN atd. Jestliže tuto funkci v systému nechcete ručně hledat a spouštět, aby právě znemožnila uspání PC, nebo máte administrátorem zakázáno měnit její nastavení, potom zkuste tohoto pomocníka.

Caffein je jednoduchý, samostatný nástroj, který může zabránit počítači v režimu spánku, uzamčení obrazovky nebo aktivaci spořiče obrazovky. Dělá to tak, že simuluje stisknutí vybraného tlačítka každých 59 sekund a tím předstírá, že na počítači stále někdo pracujete. Program běží na pozadí operačního systému a v informační části je signalizován svojí ikonou konvičky. Funkci lze aktivovat či deaktivovat dvojitým kliknutím na tuto ikonu. K dispozici je možnost nastavit, aby funkcionalita byla zapnutá či vypnutá od 15 minut až po 24 hodin. Ovládat lze i z příkazové řádky, a tak díky přepínačům mohou pokročilí uživatelé dále funkci automatizovat, respektive naplánovat.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ aktivace a deaktivace poklikáním na ikonu

+ možnost nastavit různé parametry

- podrobnější nastavení jen z příkazového řádku

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (291 KB).

Tato aplikace, na rozdíl od předchozí, slouží k automatizování vypnutí a restartu počítače. Jinými slovy si lze nastavit, za jakých podmínek k tomu má dojít – buď v určitou dobu, po zadaném odpočtu, denně v určitou dobu či po nastavené době nečinnosti v PC. Díky tomu je správa napájení počítače mnohem snazší a pohodlnější.

Wise Auto Shutdown kromě toho, že umí spustit proces restartu PC, tak ho i vypnout, hibernovat, odhlásit či uspat. Možností plánování je omezeno na tvorbu jednoho plánu. Ten lze vykonat buď denně, nebo jednou, v určitém datu a čase. Před spuštěním plánu vás bude program varovat 5 minut před provedením úlohy (lze deaktivovat). Pokud by vám to v tu dobu nepřišlo vhod, je možné odložit nastavenou úlohu o 10 minut až 4 hodiny.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ několik způsobů nastavení

+ možnost akci odložit

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,7 MB).

Posledním automatizovaným nástrojem, se kterým vás seznámíme je tento, který slouží k mazání, nebo přesouvání složek a souborů při startu Windows.

Delete.On.Reboot je určený pokročilým uživatelům, kteří chtějí, aby bez jejich přítomnosti došlo při startu Windows k odstranění vybraných dat. To může být užitečné i v případech, kdy soubory nebo složky nelze odstranit běžnými postupy, protože jsou operačním systémem nebo některými aplikacemi používány a uzamčeny. Namísto mazání souborů a složek je může program také přesunout do dočasné složky nebo umístit do jiné.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ data lze nechat smazat, nebo přesunou do složky

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (135 KB).

Pomůcka, která dovolí nastavit hlasitost reproduktorů nebo sluchátek prostřednictvím kolečka myši. Nemáte-li tedy multimediální klávesnici s ovládáním hlasitosti zvuku z vaší zvukové karty, pak ji může zastoupit právě myš – prostřednictvím jejího kolečka.

Pro aktivaci je nutné použít zkratku. Aby program náhodou nepoužil některou vámi již nastavenou kombinaci (klik + kolečko dolů, Alt + kolečko dolů apod.), je možné přímo ve Volumouse vybírat z několika různých kombinací. Ovládat přitom nemusíte pouze zvukový výstup karty, ale také každý zvukový kanál zvlášť či zařízení WAVe, zvukový vstup, přehrávač CD, váš oblíbený multimediální přehrávač apod.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE (lze doinstalovat)

Vyžaduje instalaci: NE

+ vlastní definice zkratek pro aktivaci

+ lze startovat s Windows

- nastavení zkratek by mohlo být snadnější

80 %