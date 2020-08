Tipy na aplikace: Bleskurychlý přenos souborů nebo přehrávač podcastů

Dodo Drop

Aplikace Dodo Drop nabízí rychlé přenosy dat mezi androidovými zařízeními

Původem indická aplikace Dodo Drop umí mezi sebou propojit smartphony a tablety s Androidem prostřednictvím Wi-Fi sítě a následně mezi nimi přenášet soubory rychlostí několika stovek MB za sekundu. Použití aplikace Dodo Drop je velmi snadné.



Základem je její instalace do obou zařízení, která chcete propojit, pak už stačí jen druhé zařízení v aplikaci vyhledat a odeslat do něj vybrané soubory.

Dostupnost: Android.

Podcast Addict

Podcast Addict obsahuje i rozsáhlou nabídku českých podcastů.

V aplikaci Podcast Addict najdete podcasty ze všech koutů internetu, včetně českých rozhlasových stanic, deníků, audioknih a dalších zdrojů v češtině. Do češtiny je přeložena také celá aplikace Podcast Addict, která je navíc velmi přehledná a nabízí aktuální a zajímavý obsah. Podcast Addict podporuje také streamování do Chromecastu, reproduktorů Sonos nebo třeba do systému Android Auto.

Dostupnost:

Android

Musicolet

Přehrávač Musicolet je k dispozici zdarma a bez reklamy

Pravidelně aktualizovaná aplikace Musicolet je velmi šikovným hudebním přehrávačem, který sice umí přehrávat jen hudbu uloženou přímo v mobilním zařízení, ale má za tímto účelem velmi komfortní uživatelské rozhraní a šikovné funkce. Patří mezi ně například zobrazení textů skladeb, editor tagů hudebních souborů, automatické vypnutí přehrávání po uplynutí nastaveného času nebo ekvalizér s nastavením pro různá výstupní zařízení.

Dostupnost: Android.

ZEDGE Wallpapers nabízí tapety na pozadí nebo vyzváněcí zvuky.

ZEDGE Wallpapers

V aplikaci ZEDGE Wallpapers najdete bohatou sbírku tapet na pozadí domovské i zamykací obrazovky, a to jak klasických tak i tzv. živých – animovaných. Dále si z aplikace ZEDGE Wallpapers můžete stáhnout vyzváněcí melodie nebo zvuky upozornění. Aplikace ZEDGE Wallpapers je k dispozici zdarma, ale obsahuje reklamu.

Dostupnost:Android, iPad

LAVDIS Mobile

Aplikace LAVDIS Mobile obsahuje schémata vodních cest a plavební mapy.

Plavby po českých řekách i dalších vodních cestách má usnadnit nová mobilní aplikace LAVDIS Mobile, která obsahuje vybraná data a funkce z portálu lavdis.cz a geoportálu Státní plavební správy. Aplikace LAVDIS Mobile obsahuje schémata vodních cest a plavební mapy, stejně jako poskytuje informace o průtoku, plavebních komorách a dalších objektech na vodních cestách.

Dostupnost: Android

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci pro tablety s Androidem nebo iPady? Podělte se o svoje tipy s ostatními čtenáři v diskusi.