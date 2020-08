Jak lze PDF soubory nejen prohlížet, ale také editovat a komentovat

Adobe Acrobat Reader se stal jakýmsi nepsaným králem na poli prohlížení PDF. Existují však i alternativy s dalšími funkcemi. Již léta je například možné prohlížet PDF přímo v internetových prohlížečích. Existuje však i několik vysoce kvalitních, bezplatných a specializovaných prohlížečů PDF. Pojďme se na ně podívat.

A nemůžeme začít nikde jinde než u společnosti Adobe, vynálezce PDF dokumentů. Adobe Acrobat Reader kromě možnosti otevírat dokumenty v PDF nabízí jejich zobrazení ve 3D, ověřování digitálních podpisů, přímý přístup k přiloženým souborům, odeslat e-maily s přiloženým PDF dokumentem, vyplňovat a ukládat formuláře či možnost do PDF psát – tedy vytvářet komentáře.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (170 MB).

Snad nejznámější alternativa k Adobe Readeru. Kromě čtení PDF s ním lze vytvářet a číst eBooky. Jeho předností je možnost vytvářet a také editovat PDF. Do dokumentů umožňuje přidávat komentáře a text z něj ukládat do textového souboru či na něm pracovat v týmu a snadno ho sdílet. Nechybí podepisování dokumentů či možnost definovat části, které lze elektronicky vyplňovat, případně převádět PDF do jiných formátů.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (67,5 MB).

Kromě prohlížení PDF dokumentů je specialistou na sledování uvnitř provedených změn. Poradí si i s vytažením některých údajů přímo ze souboru – text, obrázky či grafika. Umí z dokumentu vyrábět i screenshoty a dále pak přidávat komentáře a poznámky či vkládat podpisy. V případě potřeby s ním i PDF můžete vytvořit (k dispozici je až 300 různých šablon). Nechybí otáčení, zoomování, prezentace, přidávání komentářů atd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (140 MB).

Otevírá a k PDF dokumentům nabízí možnost kamkoliv přidávat komentáře či poznámky. K dispozici je i možnost exportovat dokument do obrazových formátů typu BMP, JPEG, TIFF, PNG, ale i textových. Velkou výhodou je zabudovaný OCR modul, který z PDF dokumentu uloženého jako obrázek vytvoří prohledatelné PDF.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (17 MB).

Jde o velikostně jeden z nejmenších prohlížečů PDF dokumentů na trhu. Slouží opravdu především k prohlížení dokumentů, ale v tom je mistr. Ovládací prvky a navigace jsou jednoduché a intuitivní, a program těží z vysoké rychlosti. Vyhledávání, tisk a otáčení jsou nejvíce pokročilé funkce, které v něm najdete. Pokud hledáte pro čtečku PDF bez zbytečností, potom je SlimPDF Reader jasnou volbou. Jedinou nevýhodou je nemožnost zobrazení dvou stránek vedle sebe.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (15,1 MB).

Program od polského autora nabízí základní funkce k prohlížení souborů v PDF bez dalších zbytečností a vlastností. Umožňuje nechat si zobrazit více stránek najednou, otáčet s dokumentem, prohlížet ho v plné obrazovce, vyhledávat v něm klíčová slova či zvětšovat stránku.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6,6 MB).

Nejen prohlížeč PDF dokumentů, ale také formátů PostScript, djvu, tiff, dvi, XPS, SyncTex, cbr, cbz, cb7 nebo cbt. Umí zobrazit náhled stránek aktuálně otevřeného dokumentu, otevírat zašifrované PDF dokumenty nebo se v dokumentu orientovat pomocí kapitol. Snadno s ním budete nastavovat tisk PDF dokumentů.

Informace o programu Operační systém: Linux, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (21 MB).

Slouží nejen k prohlížení PDF dokumentů, ale rovněž i ke konverzi jejich obsahu do grafických formátů JPG, BMP, GIF, PNG, WMF, EPS a dalších nebo do textového formátu TXT. Nechybí mu zoomování, prezentace a jeho velikost je necelé 4 MB.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3,2 MB).

Alternativa k prohlížečům PDF, která umí zobrazovat nejen PDF dokumenty, ale také další soubory jako např. TXT, CBR, CBZ, TCR, PDB, MOBI, AZW, EPub, DCX a BMP, PCX, JPEG, GIF, PNG, WMF, EMF, PSD atd. Zajímavou možností je využít možnost invertovat barvy, například z černé na bílou a opačně, což může ulevit očím.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3 MB).

Slouží ke čtení PDF dokumentů, a to nejen na PC, ale také na mobilních zařízeních – je napsán v Javě. Kromě toho, že z programu můžete tisknout, si poradí i s konverzí dokumentů a prohlížením v multistránkovém režimu, a nechybí ani navigace v historii.

Informace o programu Operační systém: podporující Javu (např. Windows, Linux, Mac OS X atd.)

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE