Software zdarma: naučte se, jak vydolovat text z fotografie

Klávesová zkratka Ctrl + C obecně slouží pro zkopírování vybraného obsahu do schránky Windows (textu, objektu, souboru apod.). Řada uživatelů by si bez její funkcionality práci již nedokázala představit. Možnost kopírovat v PC zobrazený text a dále s ním pracovat nám usnadňuje práci. Ale co dělat, pokud to nelze? Povolejte do práce Capture2Text.

Tato aplikace pomáhá zkopírovat jakoukoliv textovou informaci do schránky Windows. A to včetně třeba chybových hlášek, popisků programů a dialogových oken, a dokonce i z obrázků či webových stránek. Používá totiž praktiky OCR (rozpoznává text na obrázcích), a tak pro ni není problém vykopírovat jakýkoliv text, na který ukážete. Po spuštění Capture2Text ve Windows je připravena vedle hodin. Spouští se klávesovou zkratkou Windows + Q (lze změnit). Objeví se okno a pomocí myši určíte oblast, kterou chcete převést. Text se objevuje v okně a automaticky ukládá do schránky Windows pro další použití. Pro správné převedení českých znaků je zapotřebí doinstalovat naši jazykovou sadu, jinak se místo diakritiky budou objevovat nesmyslné znaky. Jako nadstandardní funkci lze využít převod do mluvené řeči.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ převod textu na řeč

+ snadné ovládání klávesovými zkratkami

- ve výchozím nastavení chybí podpora českých znaků

- ovládání by mohlo být uživatelsky přívětivější

75 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (60,6 MB).

ShareX umí nejen pořídit snímek obrazovky pracovní plochy v počítači a nasdílet ho prostřednictvím internetu, ale mezi jeho mnoha dalšími funkcemi najdete i možnost používat OCR. I s ním lze převádět text na obrázku do editovatelné, tedy textové podoby.

Jestliže začnete program používat pro pořizování screenshotů, tak získáte další funkci navíc – při pořízení snímku text, který zachytí, převede do editovatelné podoby. A jestliže již nějaký obrázek s textem máte uložený v PC, potom ho z něj můžete vyextrahovat – stačí ho zobrazit a použít screenshot ShareX. OCR v zásadě skenuje a vyhledává text v obrázku a následně ho převádí na skutečný upravitelný text.



ShareX přitom patří mezi ty lepší rozpoznávací programy. Nejenže mu nečiní problémy české znaky, ale míra přesnosti je opravdu na vysoké úrovni. Funkci aktivujete tak, že v programu kliknete na Capture -> Text capture (OCR). Vyberete oblast pro skenování a necháte text převést. Potvrdíte, že má program použít na to určený nástroj a v novém okně vyberete volbu Czech – tak budou znaky převedeny v pořádku s diakritikou. Mimochodem, pokud byste chtěli pořizovat screenshot a k tomu také rovnou převádět texty, tak toto aktivujete v části After capture tasks.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ nejen screenshotovací program s OCR

+ perfektní převod

+ možnost provádět automaticky

- nepamatuje si výběr jazyka pro OCR

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (7,1 MB).

Program, který prozradí, jak je na tom počítač se stabilitou. Proklepne jeho komponenty a pokud PC testem projde, uživatel si může být jistý, že se na něj může spolehnout, a že nezkolabuje ani u těch nejnáročnějších výkonů.

OCCT tak slouží k otestování stability procesoru, pamětí a grafického čipu v PC. Hodí se nejen pro uvedené činnosti, ale také při zakoupení nového počítače, kdy pomůže zjistit, zda jsou komponenty stabilní, ale třeba i pro ladiče výkonů, kteří se je snaží přetaktovat. Dokáže otestovat procesory s několika jádry. Testy si lze přizpůsobovat (délku, prioritu, zda CPU či RAM). Detekuje procesor a vypíše o něm údaje. Jeho doménou je i tvorba grafů teplot, napětí, spotřeby, taktů, ventilátorů v průběhu testování. K dispozici je hned několik testů.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ perfektní otestování CPU a RAM

+ grafy

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (19 MB).

I poslední dnešní program slouží především pokročilým uživatelům PC nebo ladičům výkonu. Softwarový nástroj GPU-Z prozradí celou řadu podrobností o grafické kartě a vystaví o tom přehlednou zprávu.

Zobrazuje podrobná data o grafickém subsystému počítače. Prozradí informace o typu použitého čipu grafiky, jakou technologií byl vyroben, verzi BIOSu, ID zařízení, přes jaké rozhraní je karta k základní desce připojena, počet shaderů, pixel a texel fillrate, typ, kapacita a takt pamětí a ještě mnohem více. Poradí si s většinou karet založených na ATI a nVidia čipech. Po spuštění zaznamenává v reálném čase údaje o taktu pamětí a grafického jádra. Není problém si speciálním tlačítkem vytvořit screenshot programu a nechat ho uložit do GIF souboru či odeslat do cloudu k pozdějšímu zobrazení či nasdílení.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ zjištěné údaje lze uložit do souboru

+ sleduje údaje o teplotách a otáčky ventilátoru

- ne vždy zjistí všechny informace

80 %