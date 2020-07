Tipy pro Windows: tmavý vzhled prohlížeče Edge nebo nastavte, co se spustí

1. Jak na osobní vzhled Edge

Internetový prohlížeč Edge lze personalizovat. Pojďme se na to podívat. Otevřete ho a vpravo nahoře klikněte na tři tečky a zvolte Nastavení. Na levé straně se přepněte na záložku Vzhled (o prvních dvou jsme psali v předešlých dílech našeho seriálu o Windows 10). Hned první volba je hodně zajímavá. Určuje motiv, respektive zda má být vzhled Edge světlý či tmavý. Třetí volbu ponechte nastavenou tehdy, pokud si přejete, aby Edge přejímal vaše rozhodnutí o vzhledu motivu v centrálním nastavení.

2. Jak si přizpůsobit panely nástrojů

Panel nástrojů přináší základní nástroje pro práci v browseru. V části Upravit panel nástrojů najdeme hned šest voleb pro přizpůsobení. Zobrazit si lze tlačítka domů, oblíbené položky, kolekce, zpětná vazba či sdílet. Položku Zobrazit panel Oblíbené položky je potom možné aktivovat buď jen na nových kartách, vždy, nebo nikdy.

3. Jak na změnu písma

Poslední dvě volby na záložce Vzhled mění vzhled písma. V prvním otevíracím menu můžete pěti možnostmi nastavit jeho velikost od nejmenšího po největší. Bohatá na nastavení je další volba. Kliknete-li na šipku, otevře se okno, kde posuvníkem určujete velikost písma a velikost minimálního písma. Edge používá čtyři druhy písma – standardní, patkové, bez patek a s pevnou šířkou. Ve všech případech si můžete vybrat jakýkoliv v menu dostupný font.

4. Jak si podmanit novou kartu

Co se má dít po spuštění Edge, respektive co se má zobrazit, určuje karta. Má několik možností. Na záložce Po spuštění si lze určit, aby se vždy otevřela nová prázdná karta, nebo otevřela stránka, která byla naposledy zobrazena, či konkrétní webová stránka (či stránky). I kartu si lze trochu více změnit podle svého. Přepněte se na záložku Stránka Nová karta a klikněte na tlačítko Přizpůsobit. Zde jsou k dispozici tři základní rozložení nové karty bez načtené stránky a jedna sloužící k vlastnímu nastavení. Nerušivá obsahuje minimum informací, inspirativní je doplněna o obrázek a informativní přináší základní informace o tom, co se děje u nás i ve světě, včetně počasí a sportu. V případě vlastní si lze toto částečně přizpůsobit.

5. Jak změnit oprávnění pro web

Záložka oprávnění pro web určuje, které součásti budou mít možnost být spouštěné v případě potřeby. Zde najdete seznam několika komponent, jako Java, poloha, reklamy, obrázky. Pokud kliknete na jednotlivé záznamy, zobrazí se volby. Zde se určuje, zda bude prvek aktivní, případně lze definovat seznam blokovaných, nebo naopak povolených webů, kde se může prvek zapínat či nikoliv.

6. Jak Edge nastavit jako výchozí prohlížeč

Oblíbíte-li si nějaký browser, je dobré systému říci, že byste ho chtěli používat jako výchozí. Tedy mít ho nastaven tak, že otevřete-li například nějaký odkaz, potom se pro jeho zobrazení použije právě inkriminovaný prohlížeč. Toto lze udělat v nastavení systému. Abyste nemuseli hledat kde přesně a proklikávat se přes řadu nabídek, využijte záložku Výchozí prohlížeč, kde po kliknutí na tlačítko Nastavit jako výchozí se otevře k tomu určená konfigurace systému.