Služby Garminu po útoku znovu ožívají, firma získala dešifrovací klíč

Útok byl podle informací SkyNews proveden ransomwarovým kódem WastedLocker, za jehož vývojem stojí ruská společnost Evil Corp (v překladu Společnost zla). Hackeři pomocí kódu zašifrovali data na serverech společnosti. Aplikace a systémy, které jsou součástí produktů – zejména chytrých hodinek a náramků – společnosti Garmin tak zákazníkům přestaly fungovat, stejně jako web a systémy uživatelské podpory.

Nyní systémy postupně ožívají. Firma podle dostupných informací získala dešifrovací klíč. Jak? To zůstává otázkou. Anonymní zdroj ze společnosti potvrdil serveru SkyNews, že Garmin výkupné nezaplatil. Ostatně to by bylo hodně nebezpečné, protože finanční transakce se zločinci americká legislativa postihuje.

Samotná společnost se k otázce placení výkupného nevyjádřila s tím, že drby a spekulace nebude komentovat.

Pro uživatele aplikací a elektroniky Garmin je to každopádně dobrá zpráva, již v tuto chvíli je spousta systémů v provozu a další se postupně rozbíhají. V plném provozu by mělo být vše v řádu hodin, maximálně dní.

Speciální web Garminu ukazuje aktuální situaci.

„Přestože služba Garmin Connect nebyla během výpadku přístupná, data o aktivitách, zdraví a wellness byla v zařízeních ukládána a očekáváme, že se všechna v aplikaci Garmin Connect zobrazí, jakmile uživatel své zařízení znovu synchronizuje,“ informuje společnost na webu věnovaném výpadku. Zde se také dočtete, že „nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo zcizení jakýchkoli zákaznických dat, včetně platebních údajů systému Garmin Pay.