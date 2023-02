Poradíme vám, kdy vyměnit „starý“ USB flash disk

Jsou součástí našich životů již více než dvě desetiletí. Avšak tak jako každé jiné zařízení, tak i USB flash disk má svoji omezenou životnost, která je dána nejen mechanickou odolností, ale také kvalitou použitých elektrosoučástek, a především počtem cyklů při přepisování dat. Dříve či později tak dojde k tomu, že zařízení začne vykazovat chyby, nebo přestane pracovat. Někdy je dobré uvažovat o upgradu, dříve než se vyskytnou první chyby.

Jedním z nejčastějších důvodů, proč upgradovat USB flash disk, je jeho větší úložná kapacita. I když je možné najít USB flash disky s kapacitou v řádech terabajtů – což je dost možná větší úložiště, než které máte ve svém notebooku – praktičtější a především levnější mohou být USB flash disky spolehlivých značek s kapacitou 128, 256, 500 GB. Pokud chcete opravdu vysoce výkonný přenosný disk, můžete se namísto koupě USB flash disku rozhodnout pro SSD flash disk. Jsou rozměrově větší, ale zpravidla nabízí lepší rychlost čtení a zápisu.

Přenosová rychlost

Je potřeba si uvědomit, že vysoká rychlost přenosu dat může ušetřit obrovské množství času, zvláště pokud neustále kopírujete/přesouváte velké soubory.

Operační systém můžete provozovat přímo z USB disku

USB flash disky existují v několika generacích. Většinou se liší technickou specifikací, respektive USB standardem. Přestože se na trhu stále prodává poměrně dost zastaralých modelů standardu 2.0 (a dost možná je vlastníte i vy) tak novější generace nese označení 3.x. Zda se objeví i modely generace 4.0, je zatím otázka na výrobce. Modely 2.0 jsou ze současného pohledu považovány za středověké USB flash disky, protože jejich přenosová rychlost může dosahovat max. 480 Mbit/s, zatímco 3.x až 20 Gbit/s. V praxi této rychlosti samozřejmě nelze snadno dosáhnout, ale standard USB 3.2 Gen 2×2 ji uvádí.

Špatná kompatibilita

Ne každý USB port je vhodný. Respektive nabízí to, co je pro USB flash disk optimální. Pokud pomineme to, že některá zařízení jsou namísto klasického portu USB-A, ve variantě micro či nano USB, případně nejvíce prosazovaným USB-C. Pokud řešíte nekompatibilitu, potom není nutné používat vždy disk podle portu, ale lze si zakoupit adaptér, který toto vyřeší.

Pokud máte správný typ USB flash disku, může nastat ještě jedna věc. A to je již zmíněná rychlost. Ne každý port totiž musí nabízet specifikaci, která zajistí dostupnost všech vlastností disku – nejčastěji maximální možnou rychlost přenosu dat. Potom pokud se vám zdá, že váš rychlý USB flash disk pracuje pomalu, připojte ho k jinému portu (může se stát, že jeden port v zařízení je rychlý a další pomalejší). Nejhorším scénářem je potom fyzické poškození portu nebo jednotky. Většinou to poznáte tak, že vykazuje určité chyby a oprava bývá velmi složitá.

Životnost

V dokonalém světě by USB flash disky měly data uchovat na svých paměťových čipech navždy. Tak to však není. Ale na druhou stranu nepsaným pravidlem je, že vydržet by měly kolem 10 let. Hodně však záleží nejen na tom, jak jsou využívány (avizovaný počet cyklů zápis/mazání), ale také jak je s nimi zacházeno.

Při určování životnosti flash disku neexistuje jediná metrika, kterou můžete skutečně použít. Do hry vstupuje řada faktorů, které nakonec rozhodují o tom, jak dlouho flash disk vydrží. Může se to zdát samozřejmé, ale čím více disk používáte (zapíšete/smažete dat), tím ho více opotřebováváte. Většina USB flash disků může nabídnout 10 000 až 100 000 cyklů (zápis/mazání) než začne vykazovat chyby. To znamená, že můžete přidat, odstranit nebo přepsat data na flash disku 10 000 až 100 000krát, což je více než dostačující.

Skutečný fyzický věk zařízení není tak důležitý jako právě počet zápisů. Proto většina výrobců USB flash disků odhaduje, že jejich zařízení vydrží avizovaných 10 let, ale pokud budou používána méně a bude s nimi zacházeno správně, měly by vydržet déle. Životnost ukládání dat je tedy konečná. Většina uživatelů však nikdy nedosáhne dostatečně velkého počtu cyklů zápisu/mazání, aby na tuto překážku narazila. I z tohoto důvodu jsou flash disky obecně považovány za perfektní pomocníky pro uchování jednou uložených dat prakticky napořád.

Pozor na špatné odpojení

Ke zbytečnému opotřebení vnitřních součástí – a tím zkrácení životnosti flash paměti – přispívá to, že uživatelé je velmi často správně neodpojí. Ano, to je přesně taková ta volba „vysunout…“, přičemž dost často dochází k tomu, že odpojení proběhne ještě v okamžiku, kdy zařízení ještě pracuje (čte/zapisuje data) a tak dojde nejen ke ztrátě spojení, ale také selhání např. právě zápisu. Zařízení to sice párkrát snese, ale po každém takovém to zacházení se zbytečně opotřebovává.

Proto obeznámení uživatelé nejsou líní a USB flash disky správně odpojují/vysouvají před jeho fyzickým odpojením. Ostatně platit by to mělo nejen pro USB flash disky, ale i další USB zařízení. Prakticky totiž jde o něco jako příkaz „eject“ který v podstatě ukončí komunikaci jednoho zařízení s druhým a umožní bezpečné vysunutí.

Dokonce ani nejnovější standard USB 4.0 tomuto nedokáže zabránit, i když je pravdou, že u něj existuje mnohem nižší pravděpodobnost selhání zápisu dat. Mimochodem, většina USB portů – než se začnou rozpadat – je designována na cca 1 500 cyklů připojení a vypojení.

Závěrem

Jak je vidět, životnost USB flash disků i portů je technicky omezená. Chcete-li aby vám vydržel co možná nejdéle, chovejte se k němu opatrně, pokud možno zakrývejte jeho konektor, a před vytažením ho nejprve nechte softwarově „vysunout“. Pokud s ním budete takto zacházet, měl by vám vydržet deset, ale i více let.