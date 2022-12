Nejrychlejší zdarma dostupné možnosti sdílení souborů a bez registrace

Sdílení dat mezi uživateli a zařízeními využívá stále více lidí. Zatímco za nejjednodušší způsob většina z uživatelů považuje e-mail, případně messenger, mají tyto dvě metody jedno velké mínus – nejsou vhodná zejména pro objemnější soubory (např. e-mail by se pro tyto účely měl používat pro soubory do velikosti 10 MB). Pro větší soubory je tak vhodnější použít specializované a k tomu určené služby. Například nahrát soubor na některý z notoricky známých webů pro sdílení obsahu, využít osobní cloudové úložiště, domácí NAS, nebo přímo nasdílet ze svého počítače.

Každá z metod má své klady i zápory a hodí se pro různé účely. Pokud však chcete rychle, zdarma bez registrace odesílat, potom máte možnost si vybrat z následujícího přehledu.

Hned první služba funguje poněkud odlišně, než ty co možná k předávání souborů běžně používáte. Založena je na sdílení souborů prostřednictvím P2P metody. Chcete-li soubor sdílet, otevřete web ShareDrop a klikněte na ikonu plus v pravém horním rohu. Tím dojde k vygenerování místnosti, do které se může následně kdokoliv připojit – prostřednictvím odkazu nebo vygenerovaného QR kódu. ShareDrop přiřadí avatara všem uživatelům vstupujících do místnosti. Následně stačí kliknout na avatara uživatele, kterému chcete soubor odeslat. Po jeho nahrání klikněte na Odeslat. Služba soubor odešle hned poté, co příjemce přijme výzvu ke stažení. Velikost souboru je neomezená.

ShareDrop

JustBeamIt je další služba využívající P2P přenos a funguje jednoduchým způsobem: vyberte soubor, vygenerujte adresu URL, sdílejte odkaz s příjemci a po dobu přenosu musí být oba prohlížeče otevřené. Dobrá věc je, že neexistuje žádné omezení velikosti nebo počtu přenášených souborů. Platnost URL adresy souboru však vyprší již po 10 minutách – pokud se tak stane ještě, než ho druhá strana začne stahovat, bude zapotřebí soubor znovu nahrát a vygenerovat novou URL adresu. I zde, stejně jak v předchozím případě, je velikost souboru neomezená.

JustBeamIt

Nechcete-li používat P2P možnosti (u nich musí být okno prohlížeče otevřeno, a tudíž PC stále zapnutý) potom služba Uploadfiles je více než vhodná možnost. V bezplatné variantě je možné sdílet až 5GB soubor. Data jsou ukládána v šifrované metodě a na úložišti zůstávají po dobu 30 dnů. Placená varianta nabízí až 1 TB, uložení bez časového omezení a možnost použít heslo pro autorizaci před stažením.

Uploadfiles

Tato služba umožňuje odeslat bezplatně soubory až do velikosti 5 GB. Pro většinu uživatelů to bude jistě dostačující – pokud by nebylo, je možné využít placenou verzi. Výhodou je, že služba (i bezplatná) umožňuje uchovávat soubory (do 250 MB) až 90 dní. U větších souborů je maximální doba uložení jeden týden. Se SendGB můžete sdílet soubory jak prostřednictvím e-mailu, tak pomocí URL adresy. Pro ochranu vašich souborů umožňuje jejich automatickou skartaci. Soubory lze ochránit i heslem.

SendGB

File Dropper oproti předchozím službám nabízí jednu skvělou vychytávku. U nahrávaných, respektive sdílených souborů dává skvělou možnost mít vše pod kontrolou. K tomu slouží přehledný řídící panel, který zobrazí sdílené soubory na jednom místě, a to včetně dalších informací. Maximální velikost jednoho souboru je však omezena na 500 MB.

File Dropper

Send Anywhere patří mezi v zahraničí hodně používané služby. Kromě toho, že disponuje speciální aplikací, je možné ji využívat také prostřednictvím browseru. Sice není tak pokročilá, nicméně pro rychlé, bezplatné odesílání souborů zdarma poslouží více než dobře. Limit velikosti pro souboru je 1 GB. Po nahrání souboru poskytne šestimístný kód, který můžete libovolně s kýmkoliv sdílet. Každý, kdo tento kód získá, má možnost neomezeně soubor stáhnout – stačí kód zadat do webu služby. Soubor je však nutné si vyzvednout do 10 minut od nahrání – po této době je smazán. Služba však nenabízí šifrování, ani ochranu heslem a ke smazání souboru dojde také po jeho stažení – pro někoho výhoda, pro jiného naopak nevýhoda.

Send Anywhere

Tuto službu asi není nutné nikterak zvlášť představovat. Oblíbená je nejen v zahraničí, ale také u nás. Stačí zadat e-mail příjemce, odesilatele, předmět, připojit případně zprávu, zvolit soubor k odeslání a to je vše. Příjemci přijde informace o možnosti stáhnout si soubor do e-mailu. Jeden soubor může mít maximální velikost 2 GB. Stáhnout si ho oproti předchozí službě je možné nejen do 10 minut, ale během 7 dní. Opět nečekejte žádné možnosti šifrování či ochranu heslem.

WeTransfer

FileTransfer se oproti předchozím službám v ledasčem liší. Za prvé, jde o český počin. Za druhé její velkou devízou je kontrola souborů na výskyt virů, a navíc ji lze nastavit k výhradně firemnímu použití. Ale ze všeho nejlepší na ní je, že ji lze nastavit tak, aby před stažením vyžadovala uhradit poplatek. Právě díky účtování za stažení je možné ji využít k výdělku, respektive monetizaci nějakého vašeho vybraného obsahu. Bezplatná verze umožňuje nahrávat soubory do velikosti 6 GB. Sdílení probíhá prostřednictvím URL adresy nebo e-mailem a soubor je možné stáhnout maximálně 50x. Soubory je možné ochránit heslem.

FileTransfer

File umožňuje rychlé a bezproblémové sdílení souborů prostřednictvím webového prohlížeče. Velký důraz je přitom kladen na bezpečnost - nabízí šifrování na vojenské úrovni. Podle provozovatele protokoly serverů neukládají žádné informace možné k identifikaci uživatelů. Navíc soubor je odstraněn prakticky ihned po jeho stažení. Soubor může být maximální velikosti 2 GB, ale během jedné hodiny lze poslat maximálně 4 GB dat. Pro někoho může být i vítaná možnost použít API rozhraní.

File

Poslední námi představená služba se jmenuje Tresorit Send a je určena především k bezpečné spolupráci mezi členy týmu prostřednictvím end-to-end šifrování. Po nahrání souboru vytvoří odkaz, ten odešle na zadanou e-mailovou adresu. Ochránit ho je možné heslem, získat informaci, pokud někdo odkaz pro stažení otevře, využít ověření e-mailem, a dokonce získat přesný protokol - kdo kdy a co stahoval. V případě potřeby lze sdílení ihned deaktivovat. Soubory mohou mít maximální velikost 5 GB.