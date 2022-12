Podívejte se, jak získaly název prohlížeče Chrome, Edge, Safari a Firefox

Když se podíváme na názvy internetových prohlížečů (současných, ale i těch minulých), při bližším zkoumání zjistíme, že vystihují přesně to, co dělají. Nejvíce patrné to bylo v případě dnes již zaniklého Internet Exploreru (internetový průzkumník). Proč však Google použil název Chrome? Jaký byl zájem pojmenovat prohlížeč po kovu? Vysvětlení se po zamyšlení přímo nabízí.

1. Chrome

Chrom je znám jako světle šedý, lesklý, velmi tvrdý a zároveň křehký kov. V běžném životě se chromované předměty používají často nejen pro svoji odolnost (např v koupelnách), ale také jako součást luxusních automobilových doplňků. Ale nepředbíhejme.

Podobně, jako tomu bývá při vývoji softwaru i hardwaru, tak i nový projekt Googlu, který měl za cíl vytvořit internetový prohlížeč nové doby, získal na svém začátku jasné kódové označení. Na browseru se začalo pracovat v roce 2006. A protože Google chtěl browser, který by byl rychlý a spolehlivý (jako rychlejší a efektivnější náhrada tehdejších prohlížečů), padl nápad pojmenovat ho po chromu, který se především dříve hojně vyskytoval na ikonických rychlých a silných automobilech.

Ilustrace - Chrome

Stejně jako lesklé chromované ozdobné lišty a nárazníky, které byly nedílnou součástí karoserie, tak i Chrome chtěl poukazovat na přednosti kolem svého jádra – panel, adresní řádek, karty, tlačítka atd. Zkrátka v terminologii designu Chromu se „chromem“ rozumí části rozhraní prohlížeče, kterým není obsah webové stránky, protože filozofie designu browseru byla „obsah, nikoli chrome“. Vývojářský tým chtěl přijít s minimalistickým designem, browserem bez zbytečných funkcí a prvků, což však v dnešní době už neplatí, protože Chrome poměrně hodně, co se funkčnosti týče, nabobtnal, ale za to dozajista může současná doba a potřeby uživatelů. I přesto vše si v případě ovládání ponechal svůj jednoduchý styl, který víceméně okopírovali jeho rivalové.

Chrome sice bylo původní kódové označení projektu, ale nakonec se stalo i finálním názvem prohlížeče. Vývojový tým před jeho uvedením na trh uspořádal interní soutěž, aby vybral konečný název projektu. Podle Glena Murphyho, vývojáře Googlu, byly názvy natolik hrozné, že trval na tom, aby byl i nadále používán Chrome. Podle něj si totiž lidé slovo chrom spojovali především s rychlostí, což byl pro browser dokonalý název. Navíc během samotného vývoje si všichni zainteresovaní kódové označení natolik zamilovali, že pro nové jméno zkrátka nebylo pochopení a dost těžké by bylo prolomit již zažité vytvořené asociace.

2. Edge

Browseru Edge už témě rok patří druhá pozice na trhu s desktopovými internetovými prohlížeči. Před jeho příchodem Microsoft vyvíjel Internet Explorer (IE), který na dlouhá léta opanoval první pozici žebříčku nejpoužívanějších browserů. Sesadil ho však právě Chrome. Nový browser Edge svůj název získal díky problému, který řešili vývojáři IE.

Každá nová verze IE webovým vývojářům přinášela výzvu. Webové stránky v různých verzích vypadaly pokaždé jinak. Proto IE přišlo s módem, který umožnil webové stránce sdělit, pro jakou verzi IE byla navržena. Takže web například řekl, že byl navržen pro IE8, a když pak uživatel použil IE9 nebo IE10, tak bylo žádané, aby tyto verze změnily způsob, jakým web zobrazovaly, aby se zobrazovaly stejně, jako by byly zobrazeny v IE8. Weboví vývojáři však prahli potom, aby se jejich weby vždy zobrazovaly v nejnovějším doc modu. IE tak vedle režimu IE8, IE9 a IE10 vytvořil nový režim, aby sdělil, „vždy používej nejnovější režim.“ A tento režim se nazýval „edge“. Byl to doporučený (výchozí) režim IE.

Nastavení ochrany osobních údajů ve vyhledávači Edge

Takže název bychom měli, ale proč se ujal? Když Microsoft rozhodl o vývoji nového browseru, nedařilo se najít vhodné označení. A protože inženýrskému týmu se od začátku líbilo Edge, jelikož jedním z cílů browseru bylo, aby byl moderní a vždy aktuální, bylo toto logické spojení jasnou volbou (na druhou stranu ho pochopí a ocení pouze weboví vývojáři). Název se nakonec zalíbil také marketingovému oddělení Microsoftu, protože představoval nový odvážný směr, kterým se prohlížeč ubíral. Navíc označení umožňuje použít celou řadu chytrých sloganů a slovních hříček. Dokonalý příklad toho, jak se jednou inženýrský tým shodl s tím marketingovým. A proto se Edge jmenuje Edge.

3. Safari

Trojkou na poli browserů (nedávno ještě dvojkou) je Safra společnosti Apple, a to i přesto, že pro platformu Windows již není dále vyvíjen a tudíž své uplatnění najde především na Mac OS. Když se Steve Jobs v roce 2002 snažil vytvořit webový prohlížeč pro Mac, jedním z jednoduchých problémů bylo, jak ho pojmenovat. A podle tehdejšího vedoucího inženýra to byl také jeden z největších bojů. Budoucí prohlížeč, pro který zvítězil název Safari, se totiž mohl jmenovat Freedom (svoboda), kdyby si Jobs trval na svém. Tímto názvem chtěl demonstrovat, že browser Apple osvobozuje. Osvobozuje od tehdejší naprosté nadvlády Internet Exploreru – po čemž hodně uživatelů prahlo.

Dalším možným názvem se mohl stát Alexandr – po Alexandru Velikém. Někdo hned na začátku také navrhl „iBrowse“ což se neujalo z důvodu, že název byl jen jakýmsi alternativním názvem všeobecného označení pro browsery. Teprve asi čtyři týdny před uvedením, 7. ledna 2003, browser konečně dostal finální jméno – Safari. S konečnou platností ho vybral Jobs, ale dodnes není jasné, kdo tento název vlastně navrhl.

4. Firefox

To příběh jména čtvrtého světově nejpopulárnějšího internetového prohlížeče je mnohem kratší. Jeho ustanovení bylo jednoznačné, ale než se tak stalo, tak se tento browser nazýval ještě dvakrát jinak. Vůbec původním názvem projektu byl Phoenix a krátkou dobu také Mozilla Firebird. Poprvé bylo jméno změněno kvůli konfliktu s obchodní značkou výrobce BIOSu, firmou Phoenix Technologies, podruhé proto, že název Firebird používal jiný open-sourcový projekt vyvíjející relační databáze. Proto se jím do třetice stal dodnes používaný Firefox.

Zakázání používání cookies ve Firefoxu

Cílem Firefoxu bylo poskytnout co nejlepší zážitek z prohlížení internetu, a to co nejširšímu okruhu uživatelů. Firefox v překladu znamená ohnivá liška, i když Mozilla má firefox za čínský lidový název používaný pro pandu červenou. Každopádně, název Firefox se velmi podobá Firebirdu, snadno se pamatuje, zní dobře a je jedinečný. Navíc název firefox nebyl před finálním výběrem použit pro žádný jiný projekt nebo společnost, byť jen vzdáleně podobnou webovému prohlížeči. A proto Firefox.