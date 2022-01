Prvotřídní tma i jas. Revoluční televizor spojuje výhody technologií

Při výběru nového televizoru ve vyšší kvalitativní kategorii nutně narazíte na dilema, zda zvolit model s OLED, nebo QLED obrazovkou. První jmenovaná exceluje v perfektním podání černé barvy, což je velké plus při sledování v tmavé místnosti, druhý jmenovaný naopak vyniká ve vysokém jasovém výkonu, což se hodí ve světlé místnosti a při sledování HDR obsahu. A platí, že výhoda jedné technologie je slabinou té druhé.

Zkombinovat výhody obou technologií a tím eliminovat nevýhody by měla nová technologie zobrazovače nazvaná QD-OLED, tedy Quntum Dot OLED. A ano, jsou to ty kvantové tečky (Quanum Dots), které jsou základem QLED obrazovek, a jde tak prakticky o hybrid obou technologií. Pro zajímavost, Samsung nepoužívá zkratku QD-OLED, ale výraz QD-Display TV. Není divu, po letech marketingového vysvětlování, že OLED není to pravé, by to bylo široké veřejnosti obtížně vysvětlitelné.

QD-OLED panel vytváří plochou modrých OLED buněk, které jsou řízeny stejně jako klasický OLED panel, ale tvoří jen a pouze modré světlo o různém jasovém výkonu. Před ním je vrstva tvořená jednotlivými subpixely obrazu, přičemž červený a zelený subpixel je tvořen kvantovými tečkami, které přicházející modré světlo mění na červené, respektive zelené. Třetí, modrý sub-pixel, jen průsvitnou vrstvou propouští modré světlo z výše zmíněného OLED panelu a logicky jej nijak nemění (alespoň jsme to vyčetli z materiálů poskytnutých společností Sony).

Bravia A95K – první představený Quantum Dot OLED televizor na veletrhu CES 2022

Výhodou tohoto řešení oproti standardnímu OLEDu je, že kvantové tečky při transformaci barvy světla pohltí jen zanedbatelné množství energie, takže na výstupu je mnohem více jasu. Oproti tomu barevné filtry ve standardním řešení část světla pohlcují, a proto snižují světelný výkon.

Standardní OLED si k vysokému jasu dopomáhá bílým subpixelem, který však „ředí“ výslednou barevnou sytost v pasážích s vysokým jasem. To se QD-OLEDu netýká, i v plném jasu bude obraz tvořen pouze základními barvami. Zároveň Sony tvrdí, že QD-OLED panel nabídne ještě širší pozorovací úhly než OLED (a už ten je měl výborné).

Úplně jasno nemáme v tom, nakolik se na QD-OLED vztahuje vypalování stálých obrazů s vysokým jasem, s čímž stále bojuje OLED. U Sony víme, že je panel vybaven speciální tepelně difuzní fólií, který má teplo vznikající v panelu rovnoměrně rozvádět, aby nedocházelo k lokálnímu přehřívání organických diod. Zároveň jeho procesor vypočítává teplotní mapu podle zobrazovaného obrazu a může do něj v případě potřeby zasahovat – předpokládáme, že například snížením jasu nápisů, log a stálé grafiky, což panel ušetří a divák si toho, pokud nemá přímé srovnání, nevšimne. Více jsme o technikách ochrany OLED panelu psali ve článku OLED nebo LCD? Poradíme, jestli se na televizoru vyplatí ušetřit 15 tisíc korun.

Samsung QD-Display TV získala cenu CES Innovation Awards v kategorii „Best of Innovation“ pro rok 2022.

Na veletrhu CES 2022 se ukazuje, že i v oblasti televizorů vývoj nestagnuje. Na novinky v oblasti Mini LED, Micro LED nebo herních funkcí televizorů se podíváme v některém z dalších článků.