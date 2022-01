Nový procesor AMD slibuje 24hodinový provoz notebooků na jedno nabití

Stále větší tlak od výrobců procesorů na bázi architektury ARM nutí výrobce x86 čipů hledat cesty, jak zvyšovat výkon a zároveň spořit energii především u mobilních zařízení. Přesně tyto požadavky splňuje nová řada mobilních čipů Ryzen 6000.

Procesor pro notebooky s 5GHz taktem

AMD u této řady přichází s několika novinkami. Firma tyto čipy postavila na architektuře ZEN 3+, která přináší patnáct nových funkcí pro správu napájení. Právě tato vylepšení přinášejí prodloužení běhu notebooků na baterie. Firma tvrdí, že například videokonferenční hovor nyní spotřebuje až o třicet procent méně.

O zvýšený výkon se na druhé straně stará mimo jiné takt procesorů, který u nejvyšší řady AMD Ryzen 9 6980HX a AMD Ryzen 9 6980HS činí až 5 GHz. U nejpomalejších Ryzenů 6600U a 6600HS pak 4.5 GHz.

Jak je u AMD zvykem, úsporné procesory pro tenké notebooky mají za číselným označením písmeno U, zatímco ty určené pro výkonnější systémy včetně zvýšených požadavků na hraní pak H.

Nebyla vylepšená jen samotná architektura čipu. AMD v rámci mobilních procesorů s integrovaným grafickým akcelerátorem (APU) přináší RDNA2. To v praxi znamená, že nové APU nabídne například jádra pro raytracing, takže to budou první čipy s touto výbavou. Zvýšený výkon má také přinést dvojnásobná kapacita vyrovnávací paměti L2 a frekvence grafického jádra až 2.4 GHz. Jak se to projevilo ve výkonech, si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii z prezentace AMD.

V noteboocích s novým čipem od AMD se můžete také těšit na podporu DDR 5 pamětí, USB4 s přenosovou rychlostí až 40 gigabajtů za sekundu a čtvrtou generací PCI-E, wi-fi 6E a Bluetooth 5.2.

Poprvé také uživatelé budou moct v noteboocích využít bezpečnostní čip Microsoft Pluton processor známý z Xboxu, který má například výrazně ztížit útočníkům napadení operačního systému a zabránit krádeži pověření a šifrovacích klíčů. Firma o něm hovoří jako o chip-to-cloud security.

Nově notebooky mají přijít na trh v únoru.

Mobilní grafické čipy

Vedle grafických akcelerátorů integrovaných v procesoru představila společnost i nové neintegrované výkonné mobilní grafiky Radeon RX 6000s a 6000M. První řada je určená pro tenké notebooky s hmotností do dvou kilogramů a tloušťkou do 20 mm. Ale AMD slibuje, že zvládne hry jako FarCry6 rozběhnout na 100 FPS, jen se nezmiňuje, při jakém nastavení. S druhou řadou 6000M se pak tradičně počítá pro výkonnější a větší stroje s tím, že oproti předchůdcům mají v průměru o 14 procent rychlejší paměti a o sedm procent vyšší frekvenci grafického procesoru.

Nejvýkonnější model této řady je RX 6850M XT s 2 560 procesory s maximální ferkvencí 2 463 MHz vyrovnávací pamětí 96 MB a klasickou pamětí GDDR6 s kapacitou 12 GB.

Jeden supervýkonný a jeden budoucí procesor

Veldle mobilních čipů společnost také představila svůj první procesor s technologií AMD 3D V-Cache. Ta přidává až 96 MB vyrovnávací paměti L3 v 3D formátu. Podle firmy by tento čip AMD Ryzen 7 5800X3D měl pomoct zvýšit výkon systému ve hrách v průměru o patnáct procent oproti modelu Ryzen 9 590X.

Lisa Suová, která šéfuje AMD, na prezentaci novinek nechala nahlédnout i do dalších plánů společnosti, když z kapsy vytáhla prototyp procesoru Ryzen 7000, který je založen na 5nm architektuře Zen 4. V prodeji by měl být v druhé polovině roku 2022 a spolu s ním přijde i nová patice AM5, do níž se vkládá.

Levná stolní grafická karta

V současné situaci na trhu grafických karet se může zdát, že uvedení nových grafických karet nemá ani smysl sledovat, protože pokud vůbec budou na skladě, pak bude jejich cena značně převyšovat tu doporučenou. Na druhou stranu novinka v podobě RX 6500 XT za doporučenou cenu asi 200 dolarů by i po současném zdražení mohla být relativně levná. Podle některých by mohla její přednost být z určitého hlediska jen 4GB GDDR 6 paměť s propustností 144 GB/s, protože ta není pro těžaře kryptoměn tak výhodná. Na druhou stranu to bude brzdit i její výkon ve hrách.

Karta pracuje s 1 024 procesory a 16 raytracingovými jádry, přičemž dokáže pracovat až na frekvenci 2 815 MHz.

AMD tvrdí, že tato grafická karta ve hrách při rozlišení 1080p a nastavení vysokých detailů překonává jak model RX 570, tak GTX 1650.

Vedle této karty se objeví i pomalejší RX 6400, která bude určena do OEM sestav.