Nvidia má konečně výkonnější grafiku pro notebooky a ukázala 3090 Ti

Společnost Nvidia je poměrně aktivní v mnoha oblastech, od autonomního řízení přes serverové systémy až po cloudové služby. Mezi běžnými uživateli je však známá především pro své grafické akcelerátory. A právě jim věnoval Jeff Fisher, seniorní viceprezident pro spotřebitelské produkty, při představování novinek největší pozornost.

Firma podle jeho slov již vyrobila kolem jedné a půl miliardy grafických jednotek, což jak víme nestačilo na nasycení trhu, který se již víc než rok potýká s výrazným nedostatkem, který je dílem způsoben kryptotěžařskou horečkou a dílem výrobními kapacitami, které se musely potýkat s řadou problémů, včetně koronavirové pandemie.

Vylepšené GeForce Now a G-Sync

Zatímco mnoho lidí stále čeká na grafické karty za rozumnou cenu, částečně je může nahradit služba GeForce Now (GFN), která umožňuje cloudové hraní víc něž 1 100 titulů. Firma očekává, že do roku 2024 si některou z cloudových herních služeb předplatí asi 100 milionů zájemců. Nyní má GeForce Now asi 15 milionů předplatitelů. Firma tak v úterý představila verzi GFN RTX 3080, která má umožnit vzdálené hraní při rozlišení 1440p a snímkovací frekvenci 120 FPS. A to za 99 USD na šest měsíců.

Nvidia se také rozhodla nabídnout vylepšený standard G-Sync, který synchronizuje výstup z grafické karty a displeje. Nově přichází kategorie monitorů s G-Sync 1440p pro esport, která by měla zvládnout 360Hz obnovovací frekvenci.

Podle výzkumu společnosti mohou 27palcové displeje s rozlišením 1440p zlepšit míření na malé cíle až o tři procenta oproti tradičním 24palcovým displejům s rozlišením 1080p. U kompetitivních her, kde záleží na každé milisekundě, mohou tři procenta často znamenat rozdíl mezi vítězstvím a porážkou.

Konečně silné herní notebooky?

Z důvodu nedostatku výkonných grafických karet pro stolní počítače se řada hráčů rozhoduje, zda přejít na notebooky. Tam však doposud Nvidia nabízela model RTX 3080, který je výkonově někde nad úrovní desktopového modelu RTX 3060 Ti. Nyní se zdá, že by se mohlo blýskat na lepší časy.

Jeff Fisher v úterý představil mobilní grafickou kartu RTX 3080 Ti. Její výkon by měl být podle Fishera podobný výkonu Titanu RTX, což byla karta s o něco vyšším výkonem ve hrách než RTX 2080 Ti (ale ne vždy). To znamená, že by se výkon novinky mohl pohybovat někde mezi stolní RTX 3070 a RTX 3080.

Těmto předpokladům odpovídá i specifikace, která hovoří o počtu 7 424 streamovacích či chcete-li výpočetních jader CUDA s frekvencemi 1 125–1 590 MHz a 16 GB GDDR6 paměti. To je o 1 280 CUDA jader víc, než má mobilní RTX 3080, a o 1 280 CUDA méně než stolní RTX 3080. Mělo by to stačit na 120 FPS při rozlišení 1440p a nastavení her na Ultra. První notebooky s touto kartou se začnou prodávat na začátku února s cenou začínající na 2 500 tisících amerických dolarů.

Druhá grafická karta pro notebooky nese označení RTX 3070 Ti a je určena pro hraní při 100 FPS na displejích s rozlišením 1440p. Ve výbavě má 5 888 CUDA jader s frekvencemi 1 035–1 485 MHz a 8GB GDDR6 paměť. Od února bude součástí nových notebooků s cenovkami od 1 500 dolarů.

Obě karty mají 256bitovou paměťovou sběrnici, RT jádra druhé a Tensor jádra třetí generace, jak se na architekturu Ampere sluší.

V obou případech bude konečný výkon záležet na konfiguraci a maximální dosažitelné úrovně napájení. Zatímco notebooková 3080 Ti má příkon 80–150 W, u slabší novinky je maximum 125 W.

S nižší spotřebou a výkonem můžeme počítat v úsporné verzi Max-Q, která nyní dosáhla čtvrté generace.

„Nejnovější Max-Q využívá umělou inteligenci k optimálnímu vyvážení spotřeby GPU/CPU, vybíjení baterie, kvality obrazu a snímkové frekvence. Notebooky s touto technologií mohou poskytnout až o sedmdesát procent delší výdrž baterie a zároveň vyšší výkon,“ vysvětluje zástupce firmy.

Monstrum a základ

Nvidia nově přichází také s dvojicí desktopových karet na obou koncích výkonového spektra. Jeff Fisher tak představil zatím nejslabší model z řady RTX 30xx v podobě grafické karty RTX 3050. Stejný název už firma použila v případě notebookových grafických akcelerátorů, nyní ho využívá i v desktopvé verzi. Tyto kapsu šetřící karty byly jedny z nejlépe prodávaných verzí, ještě než se trh s grafikami zbláznil.

Nvidia si sice nemůže stěžovat na prodeje, na druhou stranu nemají výrobci co dávat do levných sestav, aby přitom využili značku RTX. I proto firma neporovnává výkon této karty s žádným RTX modelem, ale pouze s verzemi GTX. Ty karta samozřejmě překonává o parník.

K dispozici má 2 560 CUDA jader s maximální frekvencí až 1,78 GHz a k tomu 8 GB paměti GDDR6, což by podle firmy mělo stačit na hraní nejnovějších her s ray tracingem a pomocným DLSS při víc než 60 snímcích za sekundu.

RTX 3050 vychází se stejné verze (GA106) jako RTX 3060, ale má vypnutou třetinou CUDA jader. Má také slabší paměťovou výbavu. Osmigigabajtová paměť využívá 128bitovou paměťovou sběrnici, zatímco RTX 3060 má 12 GB a 192bitovou sběrnici.

Nvidia GeForce RTX 3050 se má začít prodávat 27. ledna za ceny začínající na 7 200 korunách. Za kolik a zda vůbec budou k dostání v našich obchodech, je zase jiná kapitola.

Pokud již někde seženete výše zmíněnou grafickou novinku, pak na tu další si budete muset počkat déle. V úterý ukázané monstrum RTX 3090 Ti je totiž zatím jen ochutnávkou, která se dostane do prodeje později. Ještě v lednu bychom se ale o ní měli dozvědět další podrobnosti.

Zatím je známo, že to bude model plně využívající verzi GA102 a tedy 10 752 jader CUDA, 84 ray tracingových a 336 Tensor jader (pro strojové učení). V porovnání s 10 496 CUDA u RTX 3090 to sice není veliký nárůst, ale zvýší se zároveň maximální frekvence z 1 695 na 1 860 MHz. Novinka také bude mít 24GB paměť GDDR6X s propustností 21 Gbps na rozdíl od 19,5 Gbps u staršího sourozence. A také vyšší spotřebu.

Virtuální svět

Různé virtuální světy, kde se mohu lidé setkávat a spolupracovat prostřednictvím svých avatarů, jsou nyní v kurzu. Zvlášť poté, co jeden takový hodlá provozovat společnost Meta, která vlastní Facebook. Nvidia možná i na základě toho podnětu uvolnila nástroj Omniverse, který je nyní zdarma k dispozici tvůrcům s RTX grafikami. Platforma společnosti Nvidia jim nabízí spolupráci v reálném čase na 3D designech i simulacích virtuálního světa.

Tuto spolupráci umožňují nástroje Omniverse Nucleus Cloud pro sdílení rozsáhlých 3D scén v Omniversu nebo Omniverse Machinima pro spoluprácí na animaci a manipulaci s postavami ve virtuálních světech.

Tvůrci mohou využít i systém Omniverse Audio2Face, který generuje expresivní obličejové animace pouze na základě zdroje zvuku.

Zdarma je i aplikace Nvidia Canvas, která využívá umělou inteligenci k malování obrazů krajin z jednoduchých tahů štětcem. „Aplikace vytvořená na základě výzkumu Nvidia GauGAN2 vytváří obrazy se čtyřikrát vyšším rozlišením než v minulosti. Nabízí pět dalších prvků, jako jsou květiny a keře,“ uzavírá Nvidia.

Výsledky své práce mohou tvůrci nabízet na tržištích a v knihovnách CGTrader, Sketchfab, TurboSquid od společnosti Shutterstock a Twinbru, s nimiž Nvidia uzavřela smlouvu. Firma uvedla, že zájemcům z řad firem stejný software zpřístupní za částku od 9 000 dolarů ročně.