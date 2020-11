Nižší cena, vyšší výkon. Otestovali jsme nové grafické karty Nvidia

Na otázky odpovídá vedoucí montáží CZC.cz Milan Novosad.

Obě herní sestavy z vaší produkce, se kterými jsme nové karty RTX testovali, měly vodní chlazení. Je to z vašeho pohledu do herního počítače lepší volba než klasický chladič s ventilátorem, nebo je volíte spíše s ohledem na předpokládané preference zákazníků?

Je to situační volba. U sestav se snažíme používat vzduchové chladiče, které svoji práci zastanou v podstatě „za pár korun“. Pokud se bavíme o dražší sestavě, tak i tam je mnohdy lepší použití dražšího vzduchového chladiče. Problémem je přeprava, kdy veliký a těžký vzduchový chladič se často poškodí, například ohne, poškodí procesor atd., proto pak raději volíme vodní chlazení. Snažíme se vždy vybírat chlazení tak, aby vyhovovalo daným komponentům.

Jakou chybu pří výběru komponent do herního počítače zákazníci nejčastěji dělají? Kde lze podle vás smysluplně ušetřit a kde radši více investovat „do budoucna“?

Častými chybami je například snaha o přidání mechanik do skříní, které na to nemají přední slot, vysoké chladiče, se kterými pak nelze zavřít boční strana skříně nebo ATX základní desky, které nelze do malých skříní namontovat. Veliký problém je taky aktuální chaos v RGB osvětlení – máme několik standardů, několik konektorů a zákazníky to vyloženě mate. Kde ušetřit a kde investovat, vyloženě říct nejde. Počítače se spíše skládají na míru požadavkům zákazníka a možnost zvýšit rozpočet lze málokdy. Samozřejmě základem je kvalitní základní deska a zdroj, aby byl možný případný upgrade, ale jak jsem již řekl, není to ve většině případů možné a musí se dělat kompromisy.