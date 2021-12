Není na čem hrát. Grafické karty se kradou z obchodů, kamionů i továren

Proč jsou počítače v amerických prodejnách Costco svázány stahovacími páskami? Uživatelé na diskusním serveru Reddit zaznamenali podivné chování prodejců v těchto obchodech, nabízejících mimo jiné elektroniku a počítače. Vysvětlení je jednoduché: lidé už vidí grafické karty jako tak nedostatkové zboží, že jsou schopni počítače přímo v prodejně rozebírat a krást z nich to nejcennější.

Server The Next Web doplňuje, že tato praktika je skutečně reakcí na nebývalý nárůst zájmu zlodějů o tyto produkty. Kradou se nejenom grafické karty, ale i procesory a operační paměti. A to jsou pořád vlastně jen drobnosti oproti velkým skandálům, které se v posledním roce odehrály.

Letos v říjnu například někdo vybílil kamion s grafickými kartami, který přepravoval zboží po americké Kalifornii. Přiznal se k tomu výrobce EVGA, který popsal, že bylo odcizeno zboží z přepravního vozu společnosti v cenách pohybujících se mezi 329 a 1 959 americkými dolary. To znamená, že zmizelo zboží v celém spektru nabídky: od levných modelů až po ty nejlepší grafické karty typu RTX 3090.

I to je však jen malou události v porovnáním s vykradenou továrnou výrobce MSI v Číně. Na konci loňského roku někdo odcizil zboží v hodnotě (v přepočtu) 7,5 milionu korun přímo z čínské fabriky. Pokud výrobce navíc počítal původní doporučené ceny produktů, tak je víc než pravděpodobné že výsledná cena grafických karet v přeprodeji mohla dosáhnout klidně i trojnásobku.

Situace s nedostatkem grafických karet, respektive čipů obecně se zhoršuje už od loňského léta. Když vyschly původní zásoby modelů předchozí generace a na trh měly dorazit nové, mimořádné okolnosti týkající se pandemie způsobily, že se nedostalo zdaleka na každého, kdo by si chtěl dopřát obměnu výbavy svého herního PC.

Letos v létě přitom přišlo lehké zmírnění situace na trhu: zdálo se, že do obchodů už putují grafické karty v dostatečném počtu a nové omezení výkonu v těžbách kryptoměn také napovídalo, že zájem by už nemusel být takový jako dřív. Ještě v srpnu se daly běžně najít modely od Nvidie, například RTX 3070, s cenou okolo 20 tisíc korun, prémiová RTX 3080 někde klesla i pod 30 tisíc korun. O levných modelech nicméně i tak nemohla být řeč, nová generace nabídla „dostupné“ modely v podobě modelů RTX 3060 či RX 6600 XT od AMD, jenže i ty se daly zkraje nejlevněji sehnat asi okolo 14 tisíc korun.

Bohužel s podzimem přišla další vlna nedostatků výrobních kapacit, zpomalených distribucí, zájmu ze strany překupníků a těžařů a nyní jsme bohužel v situaci, kdy velké obchody hlásí vyprodáno prakticky vše. A pokud náhodou na něco narazíte skladem, pak jsou to modely RTX 3070 a varianta Ti cenami přes 30 tisíc, RTX 3080 a varianta Ti přes 40 až 50 tisíc a ty úplně nejlevnější kousky (RTX 3060 a RX 6600) někde těsně pod 20 tisíci korunami. Když máte štěstí.

Kdy se dočkáme zlepšení situace? Stejně jako nám loni výrobci slibovali, že v polovině letošního roku by se situace mohla vrátit do normálu, tak i letos máme hlášení, že v druhé půli roku 2022 už se situace bude zlepšovat. My tomu tedy moc nevěříme, ale rádi se budeme mýlit.