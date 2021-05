Notebook nejen pro hipstery. Acer Vero má plasty z kontejneru

Každoroční konference Acer @Next se letos z notorických důvodů konala pouze virtuálně. Což docela sedlo i prvnímu tématu – Acer představil nové slovo „Earthion“, složené z výrazů Earth a Mission, kterým chce dát najevo směr, jímž se chce firma ubírat – k ekologické neutralitě. A na stejném závazku se domluvila i s mnoha svými dodavateli.



Pro začátek se to projeví například na balení produktů – všechny papíry budou recyklované, místo polystyrenu budou některé výrobky chráněny recyklovanou buničinou, místo igelitových sáčků s příslušenstvím bude vše v papírových obálkách. Úspory energií a spotřeby materiálů budou ve všech fázích výroby, včetně logistiky a distribuce – partnerům bude například nabízena pomalejší, ale ekologičtější doprava vlakem namísto letecké. Navíc do roku 2035 se firma zavázala využívat výhradně energie z obnovitelných zdrojů (zatím je to 44 procent).

Prvním „Earthion“ produktem bude notebook Acer Aspire Vero.



Jeho tělo (šasi i víko displeje) je vyrobeno ze spotřebiteli odevzdaného recyklovaného plastu, a protože není nijak dobarvován ani lakován, je každý kus tak trochu unikát – jak se barevné plasty sešly. Z recyklátu, tentokrát průmyslového a barevně tříděného, je i klávesnice.



Při jeho výrobě vzniklo o dvacet procent méně oxidu uhličitého než vzniká při použití nového materiálu. Dobrou zprávou je, že spodní kryt přidržují obyčejné šroubky a operační paměť i úložiště lze uživatelsky vyměnit a prodloužit tak morální životnost produktu.

Přesnější specifikace zatím nejsou k dispozici.

Prcek pro náročné

Z novinek nás zaujal i Swift X, tenký a lehký notebook s procesorem Ryzen 7 5800U od AMD, grafickým čipem RZTX 3050Ti od Nvidie a 16 GB operační paměti. Notebook je určen pro profesionální tvůrce obsahu a streamery, čemuž odpovídá i 14" Full HD IPS displej se stoprocentním pokrytím sRGB barevného prostoru, jasovým výkonem 300 nitů a pevným celokovovým šasi.



Připojení monitoru i napájení zvládne i USB-C rozhraní, bezdrátová konektivita je samozřejmě Wi-Fi 6. Výrobce se pochlubil propracovaným tichým chlazením, na což jsme při budoucím testu obzvlášť zvědaví. Notebook má s 59Wh akumulátorem vydržet až 17 hodin provozu. Váží jen 1,39 kg a v nejtlustším místě má 17,9 mm. V nabídce bude zhruba od 27 000 korun.



3D bez brýlí

Již na začátku představování systému SpatialLabs jsme si vzpomněli na „3D televizor bez brýlí“, který jsme testovali v roce 2012. Byl první, nejlepší a taky poslední. O devět let vývoje později, ve formátu malého displeje, s výkonem notebooku v zádech a ve spolupráci s aplikacemi pro tvorbu 3D obsahu to ale může fungovat výborně.



SpatialLabs se poprvé představí v notebooku Concept D. Bude tak vybaven stereoskopickým displejem a 3D kamerou pro sledování pohybu očí. Systém je podporován v profesionálních nástrojích Autodesku, v Blenderu, Sketch Upu nebo Rhinoceru. Ve finále tak můžete normálně pracovat, poté si nechat vyrenderovat a zobrazit náhled 3D objektu a ten si prohlédnout ze všech stran v prostorovém ztvárnění.



Nebo můžete připojit monitor, na něm tvořit a displej notebooku využívat právě pro 3D náhled.

MiniLED v herním stroji

Z herních notebooků nás nejvíc zaujal Predator Helios 500, což je nová vlajková loď značky. Výjimečný je už displej – má úhlopříčku 17,7", rozlišení 4K, obnovovací frekvenci 120 Hz a především miniLED podsvětlení s celkem 512 řízenými zónami. Displej tak dosahuje špičkového kontrastu a podání černé barvy. Ale pokud chcete, můžete si zvolit třeba konfiguraci s Full HD rozlišením a obnovovací frekvencí 360 Hz.

Systém je postaven na procesoru Intel Core jedenácté generace, v nejvyšší konfiguraci je samozřejmě i9, o grafiku se stará čip RTX3080 Laptop, k dispozici je až 64 GB operační paměti a dvě NVMe SSD a jeden SATA HDD jako datový sklad.

Na náš vkus to Acer trošku přehnal s RGB osvětlením, které je po všech stranách notebooku, ale hráči to možná ocení. Co ocení určitě, jsou výměnné WASD klávesy – můžete je přehodit za „Racing Keys“ nebo „MagForce Keys“ pro přesnější pohyb ve hrách.



Výbava konektory je maximální, HDMI 2.1, DP 1.4, dva USB-C s Thunderbolt 4, tři USV 3.2 Gen2 porty, bezdrátové Wi-Fi 6 a 2,5 Gbit ethernet.

V prodeji bude zhruba od 75 000 korun.