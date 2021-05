Ultrabook je mrtvý, ať žije Evo. Co vám tato nálepka při nákupu řekne?

Pamatujete si na pojem „Ultrabook“? Před deseti lety jej společnost Intel zavedla pro kategorii notebooků splňující jím stanovené podmínky. Těmi byly použití procesoru IntelCore, maximální výška 18 mm pro notebooky do 13,3" nebo 21 mm pro stroje od 14" výše. Na akumulátor musel ultrabook vydržet nejméně 5 hodin, z hybernace se probrat do sedmi sekund. To tehdy splňovaly jen high-endové modely. V dalších letech Intel specifikaci několikrát aktualizoval, ale postupně se „ultrabook“ začalo lidově říkat všem tenkých notebookům vyšší třídy. Ostatně, potřebná kritéria postupem času začaly splňovat nové modely docela běžně.

Trochu to připomíná například situaci s normou Hi-Fi, přesněji DIN 45500 z roku 1966. To bylo definované technické minimum, které musel přístroj - tehdy gramofon, zesilovač, magnetofon, reprosoustavy - splňovat, aby se mohl chlubit označením Hi-Fi. Šlo například o kmitočtový rozsah, odstup signálu od šumu nebo toleranci kolísání otáček. V prvních letech ji plnily jen špičkové stroje, poté již potřebných parametrů dosahovala i běžná „spotřebka“. Nakonec se pojem Hi-Fi zobecnil jako označení pro „slušnou hudební sestavu“. Ale to jsme trochu odbočili.

Intel však nelenil a v roce 2019 představil „Project Athena“, který byl opět sumarizací specifikací, při jejichž splnění mohl být notebook označen „plaketou“, která měla zákazníka ujistit, že stroj splňuje zásadní kritéria pro moderní přenosný počítač. Přesnější specifikací se nebudeme zdržovat a přejdeme k aktuální, druhé verzi Project Athena, která dostala název Intel Evo. První notebooky „Intel Evo“ právě přichází na trh a my jsme vyzkoušeli jednu z vlaštovek - Dell XPS 13.

Co znamená Intel Evo

Zatímco u ultrabooku byla specifikace trošku ve stylu „nesmí to být cihla, nesmí dlouho startovat a baterie musí vydržet alespoň do oběda“, v případě Intel Evo je docela podrobná.

Co tedy musí notebook nebo konvertibilní tablet splňovat, aby mohl dostat nálepku Intel Evo? Vybíráme to nejdůležitější:



musí být postaven na procesoru Core i5 nebo Core i7 generace Tiger Lake ve verzi s výkonnými grafickými jádry Iris Xe



musí mít alespoň 8 GB RAM a 256 GB NVMe SSD úložiště

displej musí mít rozlišení alespoň 1080p



akumulátor musí zvládnout šestnáct hodin přehrávání videa z lokálně uloženého souboru, nebo vydržet 9 hodin běžné práce s využitím bezdrátové sítě a jasem displeje 250nit

za 30 minut rychlého nabíjení musí akumulátor zvládnout 4 hodiny provozu



zařízení musí mít podsvětlenou klávesnici, podporu stylusu (pera) a touchpad musí být z kategorie „precision touchpad“

musí se ze spánku (přesněji „connected standby“) probudit v čase nižším než 1 sekunda

musí mít USB-C napájecí port, superrychlé rozhraní Thunderbolt 4 a bezdrátovou síť Wi-Fi 6

musí mít nějakou formu biometrického přihlašování

na uživatele musí mířit alespoň 720p / 30 fps webová kamera

musí být vybaven operačním systémem Windows 10 (asi aby měl tradiční partner, Microsoft, radost)



Další parametry nastavující minimální laťku pro Intel Evo

Dalo by se říci, že specifikace Evo je kuchařka pro ideální notebook, přinejmenším reálná výdrž na celou pracovní dobu, podsvětlená klávesnice, USB-C napájení a superrychlé standardy Wi-Fi 6 a Thrunderbolt 4 jsou ingredience, které by modernímu mobilnímu počítači chybět neměly.

Evo v reálném provozu

Jak se nám ale potvrdilo při soužití s konvertibilním „Evo“ notebookem XPS 13 od Dellu, je škoda, že na některé další ingredience se ve specifikaci nepamatuje. Například „matný dotykový displej“ bychom viděli rádi - ano, obraz jím zobrazený je méně atraktivní, ale zase jej můžete mnohem pohodlněji používat i venku nebo v horších světelných podmínkách a oči si neunavujete odlesky. Na to je tedy dobré při výběru notebooku pamatovat zvlášť.



Také bychom uvítali „limit hlučnosti ventilátorů“. Ve specifikaci je to vyřešeno požadavkem na „bez ventilátorů, nebo ventilátorů ne větších než 15 mm“, což je sice hezké, ale právě malinkatá vrtulka rotující vysokou rychlostí může být původcem nepříjemného hluku a v případě XPS 13 je to podle nás největší mínus celého zařízení. Ventilátor totiž sviští i ve výkonově nijak dramatických situacích, jako je videokonference s pěti účastníky na platformě Google Meet - a zrovna v tomto případě by měl uživatel určitě rád ticho.

Tím však výtky v podstatě končí.

Notebook se ze spánku opravdu probere dřív než dootevřete víko displeje, v tu chvíli kamera s infračervenou podporou mrkne na obličej a díky systému Windows Hello je tak uživatel okamžitě přihlášen do systému. Funguje to spolehlivě, s drobnými problémy jsme se setkali jen v exteriéru (na terase), možná šlo o odlesky oslepenou kameru.

Výdrž 50 Wh akumulátoru při běžné práci lehce přesáhla deset hodin, pokud se víc využívalo streamování videa, videokonference a aplikace náročné na výkon, klesla na necelých devět hodin.



Výkonově je na tom počítač velmi dobře, ostatně dorazil v docela velkorysé konfiguraci s procesorem Core i7-1165G7, 16GB DDR4 paměti, 512 GB NVMe SSD úložiště. Při běžné práci byl svižný a jak to dopadlo ve výkonových testech, se můžete podívat do tabulky.



PC Mark 10 Extended

4 293

GeekBench 4.4 - CPU - jedno jádro

6 614

GeekBench 4.4 - CPU - všechna jádra

22 278

GeekBench 4.4 - OpenCL

56 734

GeekBench 5.4 - CPU - jedno jádro 1 532

GeekBench 5.4 - CPU - všechna jádra

5 712

GeekBench 5.4 - OpenCL 18 171 GeekBench 5.4 - Vulkan

18 145

CineBench R23 - jedno jádro

1 254 CineBench R23 - všechna jádra

4 812 (3,84x)

CPU-Z - jedno jádro

596,8 CPU-Z - všechna jádra

2 809,8 3D Mark - Time Spy

1 740 3D Mark - Night Raid

16 510

Aktivní chlazení zde (až na tu hlučnost) funguje dobře, pokud jsme notebook „vyhřáli“ půlhodinovým plným vytížením pomocí CPU-Z a FurMarku a ihned po jejich vypnutí spustili GeekBench, byly výsledky nejhůře o 19 procent nižší, než pokud test začínal s chladným notebookem (po několika minutách dle režimu).

Zajímalo nás také, jaký je výkon nikoli při připojení do sítě, ale při provozu na akumulátor.



GeekBench 5.4 - CPU

1 495 / 5 494

3D Mark - Time Spy

1 698



Rozdíl je minimální, vždy se vešel do pěti procent.

Vyzkoušeli jsme také kódování videa, stejným způsobem jako při srovnání Macbooků Air s novým procesorem M1 a Core i5. V aplikaci Handbrake jsme vytvořili frontu dvanácti 4K HEVC/H.265 videí s celkovou délkou 24 minut 14 sekund (zdrojové soubory měly celkem 10,2 GB) a nechali je převést do Full HD rozlišení a H.264 formátu (předvolba HQ 1080p30).

H.264 89 minut

H.264 - Intel Quick Sync Video

77 minut



To není vůbec špatné, zpracování videa na cestách se nebude notebook příliš bránit.



Intel na prezentacích o svých grafických jádrech Iris Xe pěje ódy a tvrdí, že jsou vhodné i na základní hraní. Zkusmo jsme proto nainstalovali Cyberpunk 2077. Při nastavení rozlišení na 720p, které na 13" displeji nevypadá nijak špatně, a kvality na „Medium“ jsme mohli hrát se snímkovou frekvencí 15–19 fps. Pokud jsme nastavení kvality ponížili na „Low“, snímková rychlost vzrostla na 22–28 fps, přičemž výjimečně propadla k 18 fps.

Cyberpunk 2077 na 13" laptopu s integrovanou grafikou Iris Xe

To samozřejmě nejsou hodnoty, se kterými by dávalo smysl notebook nějak masivněji využívat na hraní her, ale pokud na služební cestě po práci na hotelu dostanete chuť si trochu rekreačně zahrát a oželíte jemné textury, propracované odlesky a další finesy náročné na grafický výkon, nic vám v tom nebrání. Na integrovaný čip v tenoučkém těle to vůbec není špatné.



Pochvalně můžeme hovořit i o periferiích, kamera je velmi slušná, obraz plastický, s plynulým pohybem a výborně exponovaný. Detaily mírně zanikají v následném signálovém zpracování, a proto výsledek není nijak extra ostrý. Mikrofon snímá hlas výrazně, čistě a docela přirozeně. Okolní ruch zachytává, ale v běžných hladinách hlas není rušen. Zvuk reproduktorů je povedený, vokál je plný, výrazný a přirozený, v hudbě a filmech jsou pak i výšky a náznaky basů - na tenoučký notebook velmi dobré.

Snadnější výběr

Při zkoumání konvertibilního notebooku Dell XPS 13 se potvrdilo, že platforma Intel Evo nastavila laťku poměrně vysoko, takto označený stroj má vysokou šanci uspokojit náročnějšího uživatele a zjednodušit mu výběr. Potenciální zákazník by si měl před koupí zejména vyzkoušet, jak mu vyhovuje klávesnice a touchpad, jak je pro něj rušivá ventilace při vyšší zátěži a zda preferuje displej lesklý, nebo matný. Spousta dalších parametrů a vlastností by měla být „nálepkou“ Evo garantována.



Dell XPS 13 9310 je velmi povedený výkonný notebook, u kterého nám vadila jen vyšší hlučnost ventilace a lesklý displej. Drobným háčkem je cena, notebook pořídíte za 46 990 Kč.

Dobrou zprávou ale je, že nejlevnější Intel Evo notebooky začínají na zhruba 25 000 Kč a že nabídka novinek je poměrně pestrá.