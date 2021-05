Srovnali jsme špičkové grafiky AMD. Topmodel zarazí cenou, ne výkonem

Původně jsme doufali, že naše srovnání vydáme ve chvíli, kdy se karty dostanou do skladů e-shopů a hráči si je budou moci pořídit za ceny alespoň příbuzné těm výrobcem doporučeným. Jenže to bychom nakonec museli text nejspíše vydat s titulkem „bazarové tipy“.



Grafických karet je stále málo, jednak nestíhá výroba čipů, jednak obrovská množství karet končí v sestavách na těžení kryptoměn a jakmile se nějaká karta do volného prodeje dostane, mnohdy ji koupí někdo, kdo ji obratem s tučnou přirážkou nabídne na nějakém inzertním serveru. Jinými slovy, hráči mají stále smůlu.



Karty jsme porovnali v počítači HAL3000 Alfa Gamer Elite, na kterém jsme před časem vyzkoušeli i RTX3060 a RTX3070 od Nvidie. Srdcem počítače je nový procesor AMD Ryzen 7 5800X architektury Zen 3, k dispozici má 16 GB operační paměti (HyperX Fury na frekvenci 3200 MHz) v dvoukanálovém zapojení (tj. 2x 8 GB) a 1 TB NVMe SSD úložiště od Kingstonu. Všechny komponenty jsou usazeny v základní desce Gigabyte B550 Aorus Elite V2 a napájeny 700W zdrojem SilentiumPC Vero L3. Sestavu nám zapůjčila společnost 100Mega.



Monitor nám zapůjčil Acer, jde o 43" LCD VA monitor Predator CG437K s rozlišením 4K a frekvencí 144 Hz (my při testu používali maximum jednoho Display Port 1.4 kabelu, tedy 4K/120 Hz).

Velký a malý rozdíl

Pohled na výsledky jasně napovídá, že mezi nejnižším modelem RX6700XT s 12 GB videopaměti a vyšším modelem RX6800XT je poměrně zásadní výkonový skok. A zároveň, že mezi RX6800XT a vrcholovým RX6900XT (oba s16 GB videopaměti) naopak žádný dramatický nárůst výkonu nečekejte. Vzhledem k nemalému cenovému rozdílu mezi dvěma nejvyššími kartami si dovolíme tvrdit, že RX6800XT je oproti topmodelu mnohem lepší koupí.



RX6900XT RX6800XT RX6700XT 3DMark Time Spy 16 799

16 353

11 591

3DMark Time Spy Extreme 8 206

7 999

5 591

3DMark DirectX Raytracing 29,72 fps

23,86 fps

14,83 fps

3D Mark Port Royal 9 778

9 321

5 591

VR Mark Orange Room 15 090

15 236

15 495

VR Mark Cyan Room 19 799

19 165

12 780

VR Mark Blue Room 5 737

5 519

3 470

PCMark 10 Extended 12 029

11 582

10 906

GeekBench 5 – OpenCL 171 343

165 998

104 338

GeekBench 5 – Vulkan 86 719

82 240

58 283

Unigine Superposition

1080p extreme DirectX:

10 934

OpenGL:

8 063

DirectX:

10 481

OpenGL:

7 587

DirectX:

7 038

OpenGL:

5 220

Unigine Superposition

4K optimum DirectX:

15 305

OpenGL:

9 957

DirectX:

14 020

OpenGL:

9 321

DirectX:

9 461

OpenGL

6 438



A není to překvapení, výsledky docela přesně kopírují rozdíly ve specifikaci karet. Zatímco základní karta má oproti topmodelu poloviční počet grafických jader, poloviční počet ray-tracingových jader, menší paměť a nižší propustnost sběrnice, prostřední karta má oproti topmodelu jen o 10 procent méně grafických i ray-tracingových jader, stejné množství paměti a stejnou propustnost sběrnice.

Pro doplnění dodejme, že RX6700XT používá jiná grafická jádra (Navi22 oproti Navi21) a má je taktované na vyšší frekvence.

Ve hrách: náročnější tituly raději bez RT

Karty řady RX6000 jsou první od AMD, které podporují technologii paprskového vykreslování, takzvaný ray-tracing. Na výsledcích je ale vidět, že zde má zatím AMD oproti Nvidii značené rezervy – zatímco třeba RX6700XT jinak výkonově docela odpovídá RTX3070, v ray-tracingu značně ztrácí.



RX6900XT

RX6800XT RX6700XT SOTR – 4K 46 fps 43 fps 28 fps

SOTR – QHD 85 fps 80 fps 58 fps

Wolfenstein Youngblood – 4K Riverside: 120 fps

LabX: 120 fps Riverside: 120 fps

LabX: 120 fps Riverside: 105 fps

LabX: 114 fps Cyberpunk 2077 – 4K 51 fps 46 fps 38 fps

Cyberpunk 2077 – QHD 100 fps 84 fps 65 fps



Pro hráče to znamená, že RX6800XT má dostatek výkonu pro hraní v QHD rozlišení při nejvyšších úrovních nastavení kvality, mírným snížením detailů se dostanete na ještě vyšší hodnoty.



RX6900XT si troufá na hraní ve 4K rozlišení, ale ne vždy to bude možné na plné detaily. V QHD pak nabízí skvělé snímkové rychlosti.



U Cyberpunku 2077 jsme měřili v režimu Ultra, bez ray-tracingu, hodnoty vidíte v tabulce. S ním (předvolba ray-tracing ultra) totiž snímková frekvence okamžitě padla na nepoužitelné hodnoty – kupříkladu RX6800XT pak měla ve 4K jen 12 fps, v QHD pak kolem 33 fps.



S RX6700XT si zahrajete i Cyberpunk 2077 na QHD a s plnými detaily, dostanete snímkovou frekvenci mezi 60 a 70 fps, pokud trochu uberete na kvalitě, letí snímkové frekvece výš. Na ray-tracing se vyplatí zapomenout, s předvolbou ultra se u Cyberpunku dostanete i pod 10 fps, a to je již spíše slideshow.

V profi nasazení

Karty ale nejsou jen pro hráče, zajímalo nás také, jak si poradí v profesionálních aplikacích. K tomu jsme využili SPECviewperf 2020.



RX6900XT RX6800XT RX6700XT 3ds Max 123,04

116,55

81,61 Catia 45,37

48,33

39,05 Creo 65,21

64,83

60,93 Energy/OpendTect 33,64

29,78

19,39 Maya 271,59

259,7

187,41 Medical/ImageVis 3D 30,4

27,01

19,37 SNX 82,73

82,25

83,08 Solidworks 111,02

107,85

79,46

Trend se nijak zásadněji nezměnil, v některých testech dokonce RX6800XT téměř vyrovnal (v jednom dokonce překonal) výsledek topmodelu.

V provozu

Nové grafické karty obecně kladou nemalé nároky na napájecí zdroj, Big Navi nejsou vyjímkou. Nejskromnější je RX6700XT, která potřebuje k napájení jeden 8pin PCIe a jeden 6pin PCIe napájecí konektory, RX6800XT potřebuje dva 8pin PCIe napájecí konektory a RX6900XT – trochu překvapení, díky kterému jsem musel rozebrat pečlivě svázaný a uspořádaný cablemanagement počítače HAL3000 – rovnou tři 8pin PCIe napájecí konektory.



Počítač měl v „idle“ režimu spotřebu 55–60 W, pokud jsme naplno vytížili RX6700XT, vzrostl na 325 W, s RX6800 to bylo 415 W a u RX6900XT pak 425 W. Pokud jsme zároveň plně vytížili i procesor, naměřili jsme 416 W se základní kartou, 525 W s RX6800XT a 545 W s topmodelem. Použitý 700W zdroj tak měl ve všech případech solidní rezervu.

Teploty karet se v idle pohybovaly od 40 °C do 50 °C, s RX6700XT jsme dosáhli maxima u 70 °C, s vyššími modely o cca 10 °C víc (topmodel kousek nad 80 °C, „zlatá střední“ kousek pod).

Při testech byly v doprovodných aplikacích nastaveny vždy nejvyšší možné přednastavené výkonostní profily, manuální přetaktování jsme do testu nezahrnuli.

Závěr

Psát o doporučených cenách je v podstatě zbytečné, oficiálně by Gigabyte GV-R67XTGAMING OC-12GD stál 17 900 Kč, Gigabyte GV-R68XTGAMING OC-16GD byste pořídili za 21 900 Kč a pro Gigabyte GV-R69XTGAMING OC-16GD byste do peněženky sáhli pro 31 900 Kč. To jsou ceny vysoké, ale současně i z říše snů. Pokud se nějaká na trhu objeví, cena je podstatně vyšší, pokud ji nabízí nějaký podnikavec „v bazaru“, cena je dvoj- i třínásobná.

Pokud hrajete v rozlišení 1080p (FullHD), pak je RX6700XT dostatečně výkonné železo i na nejnovější tituly v nejvyšších detailech. Pro hraní v 1440p (QHD) s vysokým nastavením kvality je pak vhodná RX6800XT. Topmodel si pak troufne na luxusní hraní v QHD, nebo se skromnějším nastavením kvality i na 2160p (4K/UHD). Pokud toužíte po paprskovém vykreslování grafiky ray-tracing, pochodíte zatím lépe u Nvidie.