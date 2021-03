Tahle by mohla být hitem. Nejlevnější „supergrafika“ od Nvidie v testu

Oficiálně by se Gigabyte RTX3070 Eagle OC 8G měla prodávat za 15 800 Kč, nižší RTX3060 Eagle OC 12G o dva až tři tisíce levněji. Jak tomu bude nakonec v obchodech, si nikdo raději ani nedovolí odhadovat. Tento skeptický předpoklad prozatím potlačme a podívejme se na to, jakých výkonů karty dosahují a zda se případně vyplatí ušetřit za nižší model.

První rozdíly samozřejmě najdeme ve specifikaci. RTX3060 je překvapivě osazena o 4 GB větším množstvím GDDR6 videopaměti – má 12 GB, zatímco modelově vyšší kolega jen 8 GB. Zcela opačný poměr je v počtu CUDA jader, u RTX3060 jich „napočítáte“ 3584, u RTX3070 pak 5888.

Obě karty mají dva porty HDMI 2.0 (max. 4K rozlišení, 60 Hz) a dva DisplayPort 1.4 (max. 4K rozlišení, 120 Hz).

Karty jsme testovali v počítači HAL3000 Alfa Gamer Elite, který nám stejně jako obě karty zapůjčila společnost 100Mega. Srdcem počítače je nový procesor AMD Ryzen 7 5800X architektury Zen 3 – na ten se podíváme samostatně v jednom z příštích článků. K dispozici má 16 GB operační paměti (HyperX Fury na frekvenci 3200 MHz) v dvoukanálovém zapojení (tj. 2x 8 GB) a 1 TB NVMe SSD úložiště od Kingstonu. Všechny komponenty jsou usazeny v základní desce Gigabyte B550 Aorus Elite V2 a napájeny 700W zdrojem SilentiumPC Vero L3. Monitor nám zapůjčil Acer, jde o 43" LCD VA monitor Predator CG437K s rozlišením 4K a frekvencí 144 Hz (my při testu používali maximum jednoho Display Port 1.4 kabelu, tedy 4K/120 Hz).

Testovací sestava

Zdroj se přitom většinu času poměrně flákal, RTX3060 má příkon 169,5 W, RTX3070 pak 239,5 W. Celá sestava s nižší kartou má spotřebu 60W v idle, 353 W v plném zatížení grafické karty i procesoru. S vyšší kartou pak 70 W v idle a 425 W v plném vytížení CPU i GPU.



Na stejném stroji chystáme i test karet RX6800XT a RX6900XT od AMD a tam lze předpokládat, že se bude muset zdroj více snažit.



Výkonové testy

Jak jsme předeslali na začátku, RTX3060 se hodí spíše na hraní v rozlišení FullHD (1920 x 1080 pixelů) a QHD (2560 x 1440 pixelů), zatímco RTX3070 na hraní v QHD, a pokud nebudete vyžadovat nejvyšší detaily a kvalitu stínů, tak jakž takž zvládne i 4K (3840 x 2160 pixelů). Limitem je zde malá videopaměť, takže pro 4K hraní ji nemůžeme příliš doporučit. A myslíme si, za stojí za absurdně nízkým výsledkem v DLSS testu 3DMarku (4K, bez DLSS).

V syntetických benchmarcích to vypadá takto:

RTX3060 RTX3070 3DMark Time Spy 8 992 12 653 3DMark Time Spy Extreme 4 271 6 355 3DMark DirectX Raytracing 19,78 fps 31,57 fps 3D Mark Port Royal 5 062 7 817 3D Mark DLSS (4K, performance) vypnuto: 11,02 fps

zapnuto: 30,08 fps vypnuto: 1,80 fps

zapnuto: 46,97 fps VR Mark Orange Room 11 668 16 843 VR Mark Cyan Room 8 293 6 044 VR Mark Blue Room 2 604 3 930 PCMark 10 Extended 9 536 10 721 GeekBench 5 - OpenCL 99 385 141 514 GeekBench 5 - CUDA 101 302 147 030 GeekBench 5 - Vulkan 87 725 116 941 Unigine Superposition

1080p extreme DirectX: 5 111

OpenGL: 4 593 DirectX: 8 326

OpenGL: 7 335 Unigine Superposition

4K optimum DirectX: 6 798

OpenGL: 6 268 DirectX: 10 653

OpenGL: 9 533

Výkonový náskok RTX3070 nad RTX3060 se pohybuje v rozmezí 20–35 procent. To je větší procentní rozdíl než cenový rozdíl mezi kartami – z tohoto pohledu má smysl si připlatit. Na druhou stranu, pokud už rozpočet na RTX3060 bude „na knap“, pak rozhodně odvede dobrou práci. Otázkou však je, zda nesáhnout po starší RTX2060, která nabízí ve hrách zhruba o 10–15 procent nižší výkon (podle zahraničních recenzí, my jsme tento model netestovali), ale z druhé ruky může být za zajímavou cenu. Teoreticky – v tuto chvíli ji nejspíše neseženete a když, tak za nesmysl.

Karty jsme samozřejmě zkusili i ve hrách. Vždy jsme měli vybrané to úplně nejkvalitnější nastavení: detaily, stíny, Raytracing, vše na nejlepší dostupnou volbu. To je důvodem pro leckdy nízká čísla – toto nastavení spíše využijí majitelé naopak nejvyšších modelů, viz naše starší recenze karet RTX3080 a 3090 – Nižší cena, vyšší výkon. Unikátní test nových grafických karet Nvidia.



RTX3060 RTX3070 SOTR - 4K 27 fps 37 fps SOTR - 4K DLSS 37 fps 52 fps SOTR - QHD 53 fps 69 fps SOTR - QHD DLSS 58 fps 82 fps Wolfenstein Youngblood - 4K Riverside: 40 fps

LabX: 43 fps Riverside: 63 fps

LabX: 66 fps Wolfenstein Youngblood - 4K DLSS Riverside: 72 fps

LabX: 77 fps Riverside: 105 fps

LabX: 111 fps Wolfenstein Youngblood - QHD Riverside:78 fps

LabX:85 fps Riverside: 114 fps

LabX: 119 fps Wolfenstein Youngblood - QHD DLSS Riverside: 119 fps

LabX: 119 fps Riverside: 120 fps

LabX: 120 fps Cyberpunk 2077 - 4K 9 fps 12 fps Cyberpunk 2077 - 4K DLSS 22 fps 33 fps Cyberpunk 2077 - QHD 20 fps 30 fps Cyberpunk 2077 - QHD DLSS 42 fps 60 fps

Pokud nastavíte QHD rozlišení a polevíte z maximální kvality na střední, zahrajete si i na RTX3060 cokoli na vysoká fps. Ukázalo se také, že DLSS dokáže hodně pomoci.



Co je to DLSS Deep Learning Super Sampling je metoda, při které karta renderuje obraz v nižším rozlišením a na vyšší rozlišení jej upscaluje systém využívající strojové učení běžící na tenzorových jádrech grafického čipu. Znamená to významně vyšší výkon při nízké ztrátě kvality obrazu.

Počítač byl namontován ve skříni SilentiumPC Regnum RG6V EVO TG ARGB s šesti 140mm ventilátory – tři zepředu nasávají vzduch dovnitř, dva nahoře a jeden vzadu se starají o jeho výfuk ze skříně ven. RTX3070 je osazena třemi ventilátory, RTX3060 dvěma.

Ačkoli hlučnost nebyla nijak dramatická, teplota RTX3060 se v dlouhodobé plné zátěži (Furmark) držela kolem 72 °C, RTX3070 na 74 °C, při vytížení Folding@Home pak byly teploty o zhruba 4 °C nižší. Procesor se rozpaloval podstatně více, ale o tom až jindy.

Závěr

Obě karty nabízí výrazně nižší výkon než vyšší modely RTX3080 a RTX3090, za které si ovšem výrobce nechá podstatně více zaplatit.

Pro kterou variantu se rozhodnete, je na vás, my bychom se skoro přikláněli k RTX3070, která nabídne za trochu vyšší částku o hodně víc muziky. Jen škoda, že má méně videopaměti, v tomto ohledu si trochu plácáme dlaní o čelo, protože tím Nvidia rozhodování komplikuje. 8 GB je dostatečné na herní grafiku v 1080p, v 1440p by to také neměl být vážnější problém. U 4K je však 8GB úzké hrdlo, a tím Nvidia jasně vzkazuje: „Chcete bez potíží hrát ve 4K? Připlaťte si za RTX3080.“

Uvidíme, jaký poměr ceny a výkonu nabídnou karty od AMD s architekturou RDNA2. Do testu se pustíme v příštích dnech.



Kombinace kryptoměnové „těžební horečky“ a beznadějně nestíhajících výrobců čipů situaci hodně komplikuje – ani loni testované karty zatím nejsou běžně na trhu, a pokud se do prodeje něco dostane, je to pro hráče za dost obtížně akceptovatelnou cenu. V tomto ohledu si můžeme jen držet palce.