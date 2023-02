Toto potřebujete vědět před nákupem ethernetového kabelu

Síťový kabel slouží k propojení jednoho síťového zařízení s druhým (typicky počítač, NAS, server, tiskárna, ale i TV či herní konzole). Použít přitom lze různé typy síťových kabelů (koaxiální nebo optický kabel, kroucenou dvojlinku či právě ethernetový). Který kdy použít záleží na síťové topologii, protokolu a na délce trasy, jelikož propojená zařízení nemusejí být těsně u sebe. My se v tomto článku budeme věnovat ethernetovému kabelu.

Je to právě ethernetový kabel, se kterým se můžete doma, ale i v práci a na dalších místech v případě počítačových sítích aktuálně setkat nejčastěji. Zatímco ještě v minulém tisíciletí šlo o jednu z hlavních možností, jak připojit například počítač do sítě, a tak využívat služeb internetu, postupně na své popularitě ztrácí. Tedy alespoň v případě připojení koncových zařízení, jako jsou notebooky, zařízení typu internet věcí (ledničky, pračky, TV, kamery, smartphony apod.), což je jistě vítané – přece jen kdo z nás by chtěl pokaždé, když by chtěl něco najít na internetu, připojoval chytrý telefon kabelem?

Ilustrační foto - ethernetový kabel

Ethernetový kabel tedy sice postupně nahrazuje bezdrátová komunikace (zejména wi-fi), avšak zapotřebí bude i nadále. Jeho přínos spočívá v rychlém a spolehlivém přenosu signálu z jednoho datového hubu do druhého – typicky mezi switchi, routery, servery apod. Zde všude zajišťuje rychlou výměnu dat, která putují dále, bez obav z rušení či špatného signálu. Ovšem není ethernetový kabel jako ethernetový kabel.

Ethernetové standardy

Počítačové sítě s ethernetovými kabely se obecně používají velmi jednoduše. Většinou stačí zapojit kabel do ethernetového portu jednoho zařízení a druhý do druhého. Kabely jsou v domácnostech nebo komerčních prostorách rozvedeny zdmi nebo v datových trasách. Potom tu jsou kabely, které jsou však volné – nejčastěji se používají k připojení konkrétního zařízení. Na samostatném připojení není nic složitého, avšak nákup ethernetového kabelu se může zdát mnohem složitější, a to díky tomu, že existuje v mnoha různých standardech, nabízejících odlišné rychlosti a specifikace, které je třeba vzít v úvahu.

Síťové kabely jsou rozděleny do různých kategorií, přičemž momentálně patří mezi nejpopulárnější kabel kategorie CAT5e. Stejně jako různé standardy wi-fi mohou různé kategorie ethernetových kabelů dosahovat různých rychlostí.

Kategorie ethernetových kabelů CAT1 maximální rychlost až 1 Mb/s CAT2 maximální rychlost až 4 Mb/s CAT3 maximální rychlost až 10 Mb/s CAT4 maximální rychlost až 16 Mb/s CAT5 maximální rychlost až 100 Mb/s CAT5e maximální rychlost až 1 Gb/s CAT6, CAT6e a CAT7 maximální rychlost až 10 Gb/s CAT8.x maximální rychlost až 40 Gb/s

Standardy jsou na udávané rychlosti obvykle dimenzovány na vzdálenost přibližně 100 metrů a používají běžný ethernetový konektor RJ-45. Každá generace kabelu je navržena tak, aby byla kompatibilní s předchozími generacemi, takže je například možné použít kabel CAT5e s routerem podporující pouze 100Mb/s rychlost (kabel CAT5).

Který kabel kdy použít

Dejme tomu, že chcete používat ethernetový kabel u notebooku ve své pracovně, kde se již nachází router, případně datová zásuvka. Tento způsob připojení je doporučován především z toho důvodu, že tak získáte maximální možnou rychlost z místní sítě a pro přístup k internetu (což oceníte nejen při streamování, stahování souborů jako i nahrávání, tak i třeba při hraní her, manipulaci dat na domácím NASu apod.).

Aby vše fungovalo tak, jak má, první věcí, kterou byste měli zkontrolovat, je rychlost vašeho internetového připojení a také to, jaký router používáte a jaké rychlosti podporuje. Pokud vlastníte gigabitový router (je schopen přenést max. 1 Gb/s), není nutné používat kabel standardu CAT6 nebo rychlejší, protože kabel CAT5e umožní přenášet data maximální propustností vašeho routeru. Ale pokud máte router, který podporuje přenos dat rychlostí 10 Gb/s, a máte to štěstí, že máte připojení k internetu přesahující 1 Gb/s, pak je vhodné investovat do kabelu CAT6 nebo lepšího.

Díky němu ze svého hardwaru a připojení k internetu vytěžíte maximum. Jaká je rychlost, respektive jaké byste mohli dosáhnout maximální rychlosti svého internetu, byste měli vědět od svého providera. A rychlost routeru nebo switche potom zjistíte snadno na základě jeho typu – třeba na internetu nebo to bude uvedeno na jeho štítku.

Ilustrační foto - ethernetový kabel

Nároky na datovou propustnost rok od roku rostou. Může za to stále lepší dostupnost streamovacích serverů a cloud computing, který dnes dokáže obstarat velké výpočetní úlohy, avšak zpět k vám se data musejí nějak dostat – což je třeba příklad hraní cloudových her, zpracování velkých dat apod. Pokud se chcete zabezpečit do budoucna, potom byste v případě budování domácí sítě nebo upgradu měli použít nejrychlejší síťový kabel, který si v danou chvíli můžete dovolit (nebo odůvodnit), protože pozdější výměna kabelu bude nejen dražší na jeho pořízení, ale může být také složitější výměna ve zdi.

Stíněný, nebo nestíněný?

Kabely jsou dostupné jak ve stíněných, tak nestíněných variantách – v závislosti na tom, jaký standard zvolíte – a mají určité výhody i nevýhody. Stíněný kabel poznáte tak, že kolem vodičů kabelu se nachází hliníková folie nebo oplet z drátků.

Obecně a zjednodušeně, stíněné kabely jsou navrženy do prostředí s velkým množstvím elektromagnetického rušení, jako je elektrické vedení, bezdrátové sítě nebo prostředí, kde jsou rádiové vlny častější, jako třeba televizní studia. Stíněné varianty kabelů jsou pevnější, tlustší a vyžadují uzemnění. Z tohoto důvodu jsou však i dražší. Nestíněné kabely jsou vhodnější do prostředí, kde se očekává menší míra rušení. To jsou většinou domácnosti a malé podniky. Tyto kabely jsou však mnohem flexibilnější, snadněji se s nimi pracuje, jsou menší, lehčí a levnější.

Materiál drátů

Ethernetové kabely přenášejí síťový signál nejčastěji pomocí mědi, vysoce vodivého a běžného materiálu, který se v telekomunikacích používá od prvních telefonních linek. Kvalita použité mědi často vypovídá o kvalitě signálu, a to se odráží v ceně. Levnější kabely mohou používat pouze hliník potažený mědí, který může v průběhu času trpět vyšší mírou ztráty signálu, protože hliník se při zahřívání/ochlazování roztahuje/smršťuje.

Dalším materiálem je zlato, které se často používá v konektorech pro řadu připojení – od 3,5mm stereojacků po HDMI kabely – a oproti jiným kovům má jednu jasnou výhodu, kterou je nízká míra oxidace. Zatímco stříbro může být vodivější, zlato oxiduje pomaleji, což znamená delší životnost. To je důvod, proč je většina RJ-45 konektorů pozlacená. Kvalitnější kabely/konektory jsou přitom vybaveny silnější měrou pozlacení, díky čemuž se opotřebovávají pomaleji.

Závěrem

V problematice ethernetových kabelů jsme zmínili několik základních věcí. Ty by měly pomoci běžným uživatelům k zorientování se v případě drátového připojení. Nezapomínejte však na to, že přestože je kabelová síť nejspolehlivějším a nejjednodušším způsobem připojení mnoha zařízení k síti, respektive internetu, moderní chytrá zařízení, která převzala řadu každodenních úkolů, silně spoléhají na wi-fi. Pokud však nebudete mít kvalitní základ, tedy dobré ethernetové rozvody od routeru, switche, případně k přístupovým bodům, potom i sebelepší wi-fi nebude nic platná.