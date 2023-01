Několik důvodů, proč (ne)přejít na Windows 11

Přestože celosvětový tržní podíl operačního systému Windows 11 (napříč všemi verzemi Windows) se v prosinci na počítačích přiblížil k hranici 17 %, stále zaostává za očekáváními. Je potřeba si uvědomit, že Windows poslední generace je venku už rok a půl a Microsoft s ním měl daleko větší plány. Podíl dominantní verze Windows 10 sice kontinuálně klesá, ale jen pozvolna (o jedno až dvě procenta).

Málokdy se při upgradu na Windows 11 nesetkáte s negativními reakcemi uživatelů. Snášejí se především na vzhled a ovládání hlavního panelu a Start nabídky. Ale jsou to právě tyto prvky, které Microsoft zásadně předělal a poslal do nové éry ovládání počítačů – po vzoru konkurenčních systémů, jako je Mac OS, Linux, Chrome OS atd. Ještě větší vliv na otálení s upgradem přitom může mít hardware – na starších PC prostě Windows 11 oficiálně zprovoznit nejde – a nový stroj se uživatelům pořizovat nechce. Proč taky, když aktuálně mají vše, co potřebují, a funguje to, jak má. Je tak evidentní, že Microsoft ve Windows 10 udělal spoustu věcí dobře a Windows 11 se podle všeho nikam zvlášť neposunul. Pojďme se podívat na některé pádné důvody, proč neupgradovat na Windows 11.

1. Upgrade nebo nákup

Jak už bylo řečeno, velký vliv na přechod k nové verzi Windows mají hardwarové požadavky. O potřebě bezpečnostního čipu TPM toho bylo již hodně napsáno, ale velký vliv má i CPU. Požadavek na výkonnější verzi procesoru totiž bývá rovněž častou překážkou. Dokonce se stává, že i když počítač má správný TPM čip, jeho procesor je prostě pomalý (dost často byl i pro Windows 10), a tudíž nevyhovující. To samé platí o absenci 64bitové architektury (Windows 11 běží pouze na čipech od Intelu, AMD a Armu).

2. Starý panel je lepší

Windows 10 umožňuje používat přizpůsobitelnější hlavní panel. Vejde se na něj nejen více informací, ale je možné ho přesouvat, měnit jeho velikost či nastavit neseskupování oken. To jsou jen některé důvody, které jsou pro mnohé uživatele zásadní. Windows 11 vlastně neumí ani jedno. Jediné, co je ve Windows 11 možné, je zarovnat hlavní panel doleva. Naštěstí nedostatky při přetahování či vyhledávání pomalu ustupují, ale tvrdošíjnost Microsoftu nad dalšími, uživateli nechtěnými vlastnostmi přetrvává, ovšem proč uživatelé nemohou dostat možnost si vybrat?

Hlavní panel a Start nabídka Windows 11

3. Start nabídka není ono

Ani nová Start nabídka systému Windows 11 neplní to, co by od ní uživatelé chtěli. Nezobrazuje nedávno nainstalované aplikace ani často používané aplikace. Nabízí pouze vágní „navrhované“ aplikace, které mohou být založeny na zmíněných kritériích, ale často nejsou považovány za tak užitečné jako jasné sekce systému Windows 10 pro tyto kategorie. Ikony v jedenáctkách navíc nezobrazují žádné informace o aplikacích jako dlaždice ve Windows 10. Starší operační systém také neposkytuje tak dobré možnosti pro vypínání (vypnutí, restart, spánek) či ovládání Nastavení. Microsofte, takto tedy ne.

4. Režim pro tablet je špatný

Společnost Microsoft se chlubí tím, že vylepšila režim pro tablet. Respektive používání Windows 11 na tabletu by mělo být mnohem efektivnější. Uživatelé si to však nemyslí. V systému Windows 10 se po přejetí zleva a zprava (použití gesta) zobrazí velmi užitečné zobrazení úloh a Centrum akcí (další neuvěřitelně užitečná funkce, která se ve Windows 11 nenachází). Navíc Windows má zcela nová gesta vyžadující více prstů. I když jsou více podobná těm, co známe od Applu, je to nutné? Opravdu si Microsoft myslí, že tímto přiměje Apple uživatele migrovat k jiné platformě?

5. Zatracený Microsoft účet

Pro někoho možná až nepřekonatelně může znít nutnost používat Microsoft účet pro Windows 11. A to dokonce už při instalaci, respektive nastavování. Nenajdete snad žádného uživatele Macu, jenž by se nepřihlásil k účtu Apple, nemluvě o uživatelích Chromebooků nebo Androidu, kteří se automaticky při prvním použití zařízení přihlásí ke Google účtu. Někteří uživatelé Windows však vehementně trvají na tom, že se nechtějí přihlásit k Microsoft účtu na svém počítači. Pokud jste jedním z nich, máte důvod neupgradovat na Windows 11.

6. Chybějící zastaralé funkce

Stejně jako u jakékoliv jiné velké aktualizace či přechodu na novou majoritní verzi, i Windows 11 přinesl celou řadu změn ve funkcích. Zkrátka některé odebral, jiné zase přidal. Ty největší, které opustily Windows ve verzi 11, jsou časová osa, živé dlaždice či Internet Explorer. Pokud potřebujete například IE11 i nadále, lze v prohlížeči Edge spustit režim IE11. Avšak poměrně užitečná časová osa, která si zřejmě tolik uživatelů nenašla, se odebrala do propadliště dějin. Škoda.

Ilustrační foto – Internet Explorer

7. Kontextové nabídky jinak

V tomto si programátoři tak trochu hrají na ďáblova advokáta. Na jednu stranu nekonečně hluboké kontextové nabídky (kdy se otevírala nová a nová podokna) byly frustrující, na druhou stranu obsahovaly vše, co bylo zapotřebí mít po ruce a na jednom místě. Nyní se volby v ní smrskly na minimum, jsou menší a tudíž nezabírají tolik místa, ale právě toto někteří uživatelé nechtějí. Sice se zde stále nachází možnost kliknutím na nabídku „Zobrazit další možnosti“ zobrazit vše, co lze, je to však jen další důvod k neupgradování na Windows 11.

8. Stále máte skoro tři roky

Mezi jeden z (ne)posledních hlavních důvodů, proč setrvat u Windows 10, se řadí i to, že není kam spěchat. Tak jak jsme si nyní řekli, není toho tolik, co Windows 11 oproti Windows 10 nabízí, přičemž podpora bude pokračovat až do 14. října 2025. Tak proč tolik spěchat k Windows 11? Navíc za tu dobu dostane ještě několik opravných balíčků. Například díky němu bylo na podzim odstraněno uživateli poměrně špatně hodnocené ovládání Centra akcí. To původní v první verzi Windows 11 zmizelo, namísto úhledného Centra akcí nabízejícího vše v jednom (tedy řadu věcí na jednom místě, oznámení i rychlá nastavení) zobrazoval Windows 11 své funkce v nesouvislém, poněkud nelogickém uspořádání, které trochu připomíná chaotický rozmach oznamovacích polí, což lze vidět v Mac OS (i když ne tak špatné). Ve Windows 10 klepnutím na ikonu reproduktoru upravíte zvuk, na tlačítku wi-fi změníte bezdrátové připojení a na ikonu baterie zobrazíte stav napájení. To lze nyní ve Windows 11 díky aktualizaci naštěstí už taky.

Windows 11 s updatem 22H2

Pokud jste spokojeni s Windows 10, není zásadní důvod ihned upgradovat na novou generaci. Dokonce dochází k tomu, že některé nové funkce Windows 11 se objevily i ve Windows 10. Takže stávající uživatelé absencí upgradu o ně nepřicházejí. Jak je vidět, ne nadarmo se Windows 11 mezi uživateli přezdívá „takový přemalovaný Windows 10“.

A co vy? Které změny v jedenáctkách požaduje za zásadní proto, abyste neupgradovali? Dejte vědět v diskusi.