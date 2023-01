Jak se dostat k datům v nefunkčním PC

Existuje mnoho důvodů, proč může stolní počítač nebo notebook přestat pracovat: od rozbité klávesnice přes poškozený pant či baterii nebo selže základní deska, procesor, případně operační paměť. Pokud k tomu dojde, ať už je možnost opravy nebo ne, musíte být připraveni a vědět, jak ze svého stroje získat data. Pokud tedy počítač odmítá naběhnout (nabootovat do operačního systému) či nevykazuje vůbec žádné známky „života“, možná pomohou následující rady.

Bez čeho se neobejdete

Nejprve je dobré si připravit některé věci, které budete v průběhu vybraných kroků potřebovat. Jestliže se budete snažit dostat data ze stolního počítače, tak to bude především nutnost odkrytovat case (počítačovou skříň). Někdy to lze i bez šroubováku, ovšem i ten zřejmě budete potřebovat v dalších následných krocích. Kde se bez šroubováku již zcela jistě neobejdete, je v případě, že potřebujete dostat data z notebooku.

V případě notebooku je situace o něco složitější, protože bude zapotřebí notebook opatrně ze spodní strany rozšroubovat – oddělat kryt. Každý je přitom konstruován trochu jinak, a proto i jeho otevření bude většinou odlišné nejen u každé značky, ale i modelu. Pokud byste si nevěděli rady, potom by mohl pomoci návod na internetu – ať už psaný, nebo videonávod. Ten krok za krokem poradí, jak rozebrat konkrétní notebook.

Tip V některých případech nebudete muset ani adaptéry použít. Například pokud jde o disk se SATA rozhraním a máte jiný desktopový počítač, tak ho stačí připojit k němu (v počítačové skříni stačí najít potřebné kabely).

Kromě šroubováku budete potřebovat ještě většinou adaptér pro připojení datového úložiště (na něm jsou uložena veškerá data nacházející se v PC) a potom zcela určitě jiný počítač.

Disky k připojení do počítače používají různá rozhraní. Ty nové jsou připojovány většinou přes SATA rozhraní. Avšak především v případě tenkých a lehkých notebooků to jsou disky pracující s moderním miniaturním rozhraním M.2. Až budete vybírat adaptér, je jedno, zda to bude řešení, do kterého M.2 disk zasunete (připomínající větší USB flash disk), nebo externí box/respektive dokovací stanice. Stejně tak můžete vybírat z různých USB adaptérů pro SATA disky.

Nejprve zjistěte stav

Než začnete něco rozebírat, je vhodné posoudit aktuální stav poškození. V závislosti na tom, co mu je, třeba ani nebudete potřebovat nic otevírat. Pokud PC například odmítá zobrazit informace na displeji, na vině může být poškozený grafický subsystém, ale vše ostatní může normálně pracovat a počítač třeba i kompletně naběhne do operačního systému, jen prostě nic nezobrazí. To samé může platit o monitoru (nemusí být funkční) nebo rozbitém displeji notebooku. Zde stačí připojit jiný monitor – i k notebooku. Data díky tomu nebudete muset „vytahovat“ a pokud to bude v případě notebooku, tak data získáte mnohem snadněji. Jestliže to není váš případ, potom vám nezbude, než počítač přece jen otevřít.

Demontáž počítače

Nastane-li čas počítač otevřít, potom je dobré si uvědomit, že v případě stroje v záruce o tuto záruku můžete přijít. Kromě toho je tu však také riziko, že počítač můžete dále nenávratně poškodit. A to i přesto, že třeba aktuálně trpí pouze banální chybou. Toto je zapotřebí předem zvážit.

Ještě než s čímkoliv začnete, odpojte počítač od elektřiny. Pak odstraňte kryt stolního počítače a v případě notebooku jeho spodní část a u laptopu odpojte baterii. Pak, ať už v počítači objevíte SATA či M.2 disk, pravděpodobně bude uchycen nějakým mechanizmem – přišroubován apod. Disk opatrně vyjměte – obzvlášť opatrní buďte v případě, že jde o HDD (ten má mechanické části, které jsou náchylné k poškození – například pokud by upadl na zem, mohlo by to znamenat konec pro vaše data).

Připojení disku k jinému PC

Nyní můžete přistoupit k připojení disku. Vložte disk do adaptéru/boxu, který jste si pořídili a prostřednictvím USB kabelu ho připojte k jinému počítači. Pokud jste udělali vše správně, disk by se měl bez problémů spustit a zobrazit jako další USB jednotka v počítači. Data najdete ve svých složkách, stejně jako na poškozeném počítači. Většina osobních souborů bude k nalezení ve vaší uživatelské složce – nejčastěji vnořená v systémových složkách – cesta Users -> uživatelské jméno -> Plocha či Dokumenty, Obrázky, Hudba, Videa, OneDrive apod. Nyní je zkopírujte na nový disk.

SATA disk

Co když to nejde

Jestliže se po připojení stane, že vás systém vyzve k naformátování připojeného disku, potom to může znamenat, že je poškozen. V žádném případě ho nenechte formátovat, jinak o data přijdete. Místo toho vyhledejte odborníka na obnovu dat z poškozených disků, případně se o obnovu můžete pokusit sami, a to prostřednictvím dostupných programů.

Také se může stát, že vše proběhne správně, ale systém vám data neumožní číst. To se přihodí v případě, kdy je disk šifrován nebo jeho složky mají nastavenou bezpečnostní ochranu. Pokud jste si šifrování nastavili, potom se opět svěřte do péče odborníka na obnovu dat.

Závěrem

Ať už vaše snaha dopadne kladně či nikoliv, vždy mějte na paměti, že vše činíte na vlastní zodpovědnost. Tudíž pokud byste se rovnou svěřili do péče servisního střediska, bude pravděpodobnost obnovy dat, ale třeba i opravy počítače mnohem vyšší než v případě, že se do toho pustíte sami. Pochopitelně chápeme, že existují i důvody, kdy se rozhodnete jinak. Každopádně, ještě než nastane problém s počítačem, zvažte znovu (pokud tak již nečiníte), zda opravdu pravidelně nezálohovat. Dnes už existuje tolik možností a přitom je vše nastaveno za několik minut. Jen díky tomu se lze zcela vyhnout stavu, že byste o data nenávratně přišli.