Kutilský videonávod: Udělejte si chytré zrcadlo z dostupných součástek

Na internetu koluje mnoho různých návodů na výrobu chytrého zrcadla a v podstatě vždy se jedná o stejný typ. Tedy polopropustné sklo, za kterým je umístěná obrazovka. Část světla zrcadlem projde a část se odrazí.

Je to podobné jako ve filmových výslechových místnostech, kdy je obžalovaný v dobře osvětleném prostoru, zatímco tým specialistů ho pozoruje z úplné tmy na opačné straně zrcadla. Pokud je splněný poměr intenzity osvětlení cca 1:8, člověk z osvětlené místnosti nemůže vidět absolutně nic.

Upozornění Zásahy do elektroinstalace je oprávněn provádět pouze člověk, který k tomu má ze zákona povolení.

Tento návod vyžaduje alespoň částečnou znalost anglického jazyka, protože se odkazuje na dokumenty v angličtině.

Hodit se budou zkušenosti s programováním. Pokud by nastala jakákoliv nečekaná chyba, může pak být těžké to bez pomoci napravit a zrcadlo zůstane nefunkční.

Krok 1 Výběr správného projektu

Potřebné součásti Raspberry Pi 4B (nebo 3B)

HiFiBerry AMP2

Měnič napětí 12V na 5V DC (3A)

12V zdroj napětí (IP67, 100W)

HiFiBerry Universal case pro Pi4

USB zvuková karta

12V konektor pro HiFiBerry

HDMI kabel

3.5 Jack M na RCA M kabel

5V konektor pro mikrofon (bez PSU)

Voděodolný reproduktor

Citlivý voděodolný mikrofon

Sonoff Basic + vypínač

USB modul ESP 8266 + dráty

Polopropustné zrcadlo

Monitor nebo TV Volitelné: 220230V zásuvka, wi-fi extender, Google Chromecast



Po nastudování technologie výroby a způsobu kódování chytrého zrcadla jsem se rozhodl pro zřejmě ten nejslavnější nekomerční projekt od Michaela Teeuwa MagicMirror. Je to freewarový software, který již v základní instalaci umožňuje na čistě černém podkladu zobrazení času, lokálního počasí, kalendáře, RSS zpráv a přivítání. Všechny ostatní vychytávky, včetně hlasového modulu Google Assistant, se řeší pomocí přídavných modulů, které může vyvíjet každý, kdo ovládá pokročilejší programování hlavně v JS nebo YAML.

K nejpoužívanějším modulům, které i za sebe doporučuji integrovat hned po instalaci hlavního jádra systému patří: MMM-Hotword, MMM-AssistantMk2, MMM-API, MMM-Spotify, MMM-YouTube, MMM-TelegramBot a MMM-Remote-Control. Níže si o nich povíme více.

Jak jistě z názvů vyplývá, tyto moduly umožňují ovládání poslechu hudby na Spotify nebo YouTube, anebo vzdálené ovládání pomoci smartphonu.

Krok 2 Důkladná příprava

Když jsem přemýšlel, jak zrcadlo vyrobit, hned zpočátku jsem zavrhl tlustý zrcadlový rám, do kterého většinou lidé schovávají mikropočítač, monitor, veškeré elektrosoučástky a kabely potřebné pro správnou funkci. Podle mě to ale vůbec nevypadalo dobře. Rozhodl jsem se tedy, že moje chytré zrcadlo jednoznačně musí být bezrámové. A jelikož za nejpraktičtější umístění považuji koupelnu, tak navíc musí být i voděodolné. A to proto, aby se vodní pára nedostávala do monitoru a ostatních elektrických zařízení, hlavně mikropočítače.

V další fázi jsem se rozhodl, že k zrcadlu přidám i voděodolný citlivý mikrofon s reproduktorem, který mi zajistí bezproblémovou komunikaci a poslech hudby bez strachu z vody. Přidal jsem pár dalších drobností a úprav vzhledu samotné koupelny a můj projekt byl na světě.

Krok 3 Krok za krokem

Na rychlou SD kartu nainstalujte operační systém Raspbian Buster (nebo vyšší), návod najdete zde. Kartu zasuňte do slotu Raspberry Pi 4B+, připojte klávesnici, myš a monitor a pokračujte podle instrukcí na obrazovce. Nastavte si vzdálenou správu pomocí VNC nebo SSH, které vám do budoucna umožní pohodlné ovládání bez nutnosti připojení klávesnice a myši. Dle návodu na tomto odkazu nainstalujte program MagicMirror² – využijte zjednodušenou automatickou instalaci, která je jednoduchá. Ve složce /home/pi/MagicMirror/config zeditujte soubor „config.js“ podle tohoto nastavení. Pokud tento soubor ve složce bude chybět, stačí přejmenovat soubor „config.js.sample“ na „config.js“. Nainstalujte tyto dva moduly dle návodů v odkazech pro správnou funkci hlasového asistenta: MMM-Hotword a MMM-AssistantMk2. Nejsložitější částí je nastavení a registrace modulu Google Assistant. Vše potřebné naleznete na této stránce. Přidejte kód nastavení modulů MMM-Hotword a MMM-AssistantMk2 do hlavního konfiguračního souboru (/home/pi/MagicMirror/config/config.js) dle návodů: MMM-AssistantMk2 a MMM-Hotword. Pokud budete chtít přidat hlasem ovládané světlo, doporučuji si pořídit modul Sonoff Basic a nahrát do něj nový firmware od Tasmota. Podrobné návody naleznete na zde nebo zde. A poslední, již náročnější část: zapojení Sonoff Basic s externím vypínačem.

Jednotlivé komponenty se dají koupit v České republice náklady se pohybují kolem deseti tisíc korun. Využijte je tak, jak je zachyceno v úvodním videu.