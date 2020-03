Firmy Adidas a Google se spojily, aby vytvořily chytrou kopačku

Adidas se v úterý desátého března chystá představit nový produkt označovaný jako Adidas GMR. Je to chytrá stélka do kopaček, která má přenášet důležité informace o výkonu do mobilního telefonu. Firma se tak vydává trochu jinou cestou, než po které již kráčí například společnost Nike.