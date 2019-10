Google a Levi’s začínají prodávat první kolekci chytrých bund

Doba, kdy označení chytré oblečení nesly různé části oděvu, kde byla pouze bezešvě zabudována běžná elektronika, jako je třeba přehrávač, jsou již za námi. Nyní se pozornost zaměřuje na inteligentní látky.

Asi nejznámějším počinem v této oblasti je aktivita společnosti Google, která vyvinula vlastní systém vodivých nití. Projekt se jmenuje Jacquard a první výrobek na něm založený přinesla firma Levi Strauss & Co již před dvěma lety. Byla to bunda za 350 amerických dolarů vhodná pro cyklisty. Nyní přichází s novou kolekcí, jejíž nejlevnější model džínové bundy stojí necelých 200 dolarů (cca 4 700 korun). Patří do kategorie lehkých bund Trucker Jacket.

„Začali jsme s naší kultovní Trucker Jacket, které jsme do levého rukávu vložili senzor Tag systému Jacquard. Když je vaše bunda spárována s telefonem, můžete na interaktivní manžetě provádět jednoduché akce a přes diodu dostávat upozornění, abyste byli v obraze, aniž byste se dívali na obrazovku,“ vysvětlují zástupci firmy Levi Strauss & Co.



Tuto interakci umožňuje tzv. vodivá příze napojená na bluetooth modul Tag. Není však, jako u předchozího modelu, vetkaná do látky rukávu, ale je všita do manžety, což umožnilo snížit náklady. Manžeta tak může mít řadu funkcí, jako je reakce na dotyk nebo gesto. V praxi to vypadá tak, že se dotknete manžety a začne se vám přehrávat hudba. Posunete prstem na aktivní zóně nahoru a zvuk se zesílí.

„Bunda vám umožní přehrávat hudbu, vyfotit obrázek a ještě mnohem více. Pomocí mobilní aplikace Jacquard můžete přiřadit čtyřem různým gestům vlastní funkce. Můžete také přiřadit různá upozornění barevným LED diodám - například svému šéfovi můžete přiřadit modré světlo, aby vám nikdy neunikl hovor od něj,“ popisuje funkce Levi’s.

Uživatel si s bundou bude muset pořídit aplikaci, která bude celý systém řídit a nastavovat a také se naučit ovládací gesta. Protože bunda není vybavena displejem, ale jen diodami, zpětnou komunikaci bude obstarávat digitální asistent. Uživatel bude muset používat handsfree sadu.



„Jacquard umožní uživateli ovládat mobilní zařízení a připojit se k různým službám, jako jsou hudba nebo mapy, přímo z bundy. To je zvláště užitečné v okamžiku, kdy je obtížné používat chytrý telefon,“ vysvětluje Google.



Do budoucna se počítá i s inteligentním oblečením, které bude schopno detekovat fyzický stav a pohyby majitele, aby mohlo včas přijít s varováním třeba o zhoršujícím se zdravotním stavu.

Firma slibuje i jednoduchou údržbou takto vybaveného oblečení. Pokud se z něj vyndají elektronické součástky, jako je modul Tag, má vodivá příze přežít praní v pračce.

Je zajímavé, že se v této oblasti prosazují i výrobci z Česka. Nejznámější je v tomto ohledu firma Applycon. Ta již před více jak deseti lety vyvinula obleky umožňující poslech hudby, telefonování, ovládání kamery nebo bundy se solárními články, světelnými zdroji, GPS anténou a senzory, jež reagují na venkovní podněty. Již dříve například spolupracovala s firmou Interactive Wear z Mnichova, s níž vytvořila snowboardové oblečení pro firmu O´Neill.