Samošněrovací boty Nike jsou v nové generaci levnější a chytřejší

JAK BOTA FUNGUJE Když se hráč obuje do Nike Adapt BB, speciální systém a výbava snímají napětí, které noha potřebuje, a přizpůsobí se tak, aby byla bota pohodlná a noha maximálně upevněná. Šněrování pod chodidlem je schopno vyvinout sílu až 15 kg. Zde vstupuje do hry technologie FitAdapt – pomocí aplikace ve smartphonu nebo manuálně mohou hráči přidat různá nastavení podle toho, co během hry potřebují. Například během timeoutu může hráč uvolnit botu a znovu ji utáhnout. V chystaném vylepšení lze nastavit i různé úrovně utažení podle druhů přípravy a rozcvičení.

Zdroj: Nike