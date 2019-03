Průzkum: Technet.cz je nejdůvěryhodnější český IT server. Netušíme proč

Věříte nám? Podle průzkumu agentury STEM/MARK to vypadá, že ano: „Respondenti hodnotili celkem ve čtyřech kritériích: odbornost, nezávislost, praktičnost přinášených informací a důvěryhodnost. Respondenti známkovali jednotlivé servery jako ve škole, tedy nejnižší známka znamená nejlepší hodnocení,“ píše vydavatelství iinfo.cz, které si výzkum zadalo. Výsledky samozřejmě publikují hlavně proto, že pro jejich koně (servery Root.cz a Lupa.cz) vyšly velice příznivě.

Výhradním zdrojem CAWI rozhovorů byl Český národní panel. Dotazováno bylo 501 respondentů starších 15 let, kteří se zajímají o oblast informačních a komunikačních technologií. Vzorek respondentů byl reprezentativní za internetovou populaci ČR (pohlaví, věk, vzdělání). Pro průzkum byl použitý standardizovaný dotazník. (zdroj: iinfo.cz)

Respondenti, kterých bylo 501, ohodnotili Technet jako druhý nejlepší v kategoriích odbornosti, nezávislosti a praktičnosti. Známkovali přitom celkem sedm českých serverů zaměřených na IT a technologie: Technet.cz, Root.cz, Lupa.cz, Živě.cz, cnews.cz, Czechcrunch.cz a Tyinternety.cz.

V kategorii důvěryhodnosti, kterou pochopitelně považujeme za klíčovou, se pak Technet.cz umístil na první pozici se známkou 2,02. Konkurenci jsme nechali „daleko za sebou“ se známkami 2,05 až 2,41.

Technet.cz se umístil na prvním místě se známkou 2,02 (známkovalo se jako ve škole, kde jednička je nejlepší, pětka nejhorší)

Protože nemáme přístup k celé závěrečné zprávě průzkumu, nemůžeme posoudit, jak jsou jednotlivé otázky vypovídající. Zajímalo by nás třeba, jak si průzkum poradil s respondenty, kteří nějaký server z různých důvodů neoznámkovali.

Jak (ne)číst statistiky a grafy Přehled klasických fíglů

Pak by se mohly ukázat i další zajímavé informace, které ze zveřejněných grafů vidět nejsou. Takto se bohužel musíme spokojit jen se zprávou o tom, že jsme nejdůvěryhodnější ICT server v Česku.

Proč věřit (nebo nevěřit) tomu, co čtete

Jako redaktorům nejdůvěryhodnějšího... (atd.) nám samozřejmě tento průzkum udělal radost. Je to pro nás nejen lichotící, ale také povzbuzující a zavazující. Je pěkné vidět v číslech – nota bene v číslech průzkumu, který si zadal někdo jiný – že čtenáři oceňují naši práci. Máme radost, že naše články jsou užitečné a že relativně úspěšně předstírají jistou dávku odbornosti.

Přesto – nebo právě proto – považujeme za důležité připomenout, že čtenáři by neměli mít absolutní důvěru v nějaký konkrétní server nebo v nějakého konkrétního redaktora. Místo toho by měli sledovat novináře, kteří:

odkazují své zdroje – čtenáři by měli preferovat takové články, ze kterých je patrné, odkud informace pocházejí,

– čtenáři by měli preferovat takové články, ze kterých je patrné, odkud informace pocházejí, pracují dlouhodobě – hlavním úkolem novináře je předkládat relevantní informace a prezentovat je v kontextu, což není obvykle možné v rámci jednoho článku, ale spíše dlouhodobým sledováním témat,

– hlavním úkolem novináře je předkládat relevantní informace a prezentovat je v kontextu, což není obvykle možné v rámci jednoho článku, ale spíše dlouhodobým sledováním témat, umí uznat své chyby – novináři (ani ti nejdůvěryhodnější, nebo možná právě ti) nerozumí všemu, nejsou dokonalí, dělají chyby, a měli by být schopni tyto chyby uznat a v článku je opravit,

– novináři (ani ti nejdůvěryhodnější, nebo možná právě ti) nerozumí všemu, nejsou dokonalí, dělají chyby, a měli by být schopni tyto chyby uznat a v článku je opravit, ukazují, jak pracují – čtenář má na výběr z velkého množství zdrojů informací, novináři by tak čtenáři měli umět vysvětlit, s jakými zdroji informací pracovali oni, jak je zpracovali a proč.

Škoda tedy, že dotazník zřejmě nezkoumal do hloubky, na základě čeho se čtenáři rozhodovali, co je důvěryhodné, jak se projevuje odbornost a co považují čtenáři za praktické informace. Takový průzkum by pro nás byl ještě cennější.

Redakce Technet.cz hledá, kde se stala chiba

Pokud budete mít chvilku, můžete nám s takovým (nereprezentativním) průzkumem pomoci a napsat nám do diskuze, podle čeho posuzujete kvalitu článků vy. Nebo se alespoň můžete pokochat největšími přehmaty, šotky a chybami, které našemu nejdůvěryhodnějšímu serveru povedlo napáchat a které jsme pak museli v článku opravovat.

A pokud to nebylo z článku jasné: děkujeme čtenářům, vážíme si tohoto ocenění a děláme to pro vás!

Server Technet.cz je podle mého: celkem hlasů: 284