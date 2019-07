Výzkum: Důvěryhodnost zpravodajského média ovlivňuje efektivnost reklamy

Studie potvrdila, že věrohodnost prostředí digitálního zpravodajského média se má odrazit na čase, který čtenáři věnují zhlédnutí reklamy.

Na zpravodajských webech je rovněž pravděpodobnost sledovanosti reklamy 2,5krát větší než na těch nezpravodajských. Zároveň na zpravodajských webech tráví také uživatelé dvakrát více času, píše server MediaGuru. Na zpravodajských webech má být čas podle výzkumu o 30 % delší než na webech nezpravodajských.

Dále uvádí, že u tištěných zpravodajských novin se v průměru 75 procent čtenářů podívá na každý inzerát. Reklamy v tištěném vydání mají čtenáři číst 2,5krát déle než průměrné digitální reklamy. Velikost formátu reklamy a četnost inzerátů v jednom vydání zvyšují dobu čtení inzerátu.

Výzkum byl proveden na vzorku zpravodajských i nezpravodajských on-line médií. Tištěná vydání novin, mezi kterými byly The Mirror, Metro, The Daily Mail, The Times nebo The Sun, byla zkoumána pomocí pdf verzí. Do výzkumu se zapojilo 300 lidí.

Další výzkum podle serveru ukázal, že důvěra a vztah, který si čtenáři s médiem vybudují, se promítá do vztahu na všech platformách, na kterých tato mediální značka působí. Pravidelní čtenáři budou reagovat na reklamní sdělení v těchto médiích příznivěji právě na základě vztahu s daným médiem.