Chraňte si soukromí a nenechte se vystopovat webovými stránkami

Hlavní z metod zjišťování polohy je na internetu IP adresa, která odkazuje na přístupový bod, přes který se připojuje k internetu na jedné straně uživatel a na té druhé servery se službami či webovými stránkami.

Záleží také na tom, jak velkého poskytovatele internetu máte a zda je IP adresa veřejná, či neveřejná. Podle toho lze s určitou přesností zjistit, odkud tak činíte. Webové stránky z neveřejné IP adresy nedokážou přesně odhalit vaši fyzickou adresu. Místo toho většinou ukážou na vašeho poskytovatele internetového připojení – město či region. V případě veřejné adresy mohou být výsledky o něco přesnější – dá se odhalit přibližné místo, odkud se připojujete – i zde však přesnost záleží na mnoha faktorech.

Co na základě vašeho připojení k internetu lze zjistit, si můžete ověřit v tomto vyhledávači umístění IP adres. Pokud se tak například připojujete prostřednictvím mobilního operátora, tak se zřejmě pro všechny budete jevit tak, že se nacházíte v Praze. Tato detekce s nějakou odchylkou funguje jen u některých typů připojení. Proto se pro webové stránky na základě IP adresy ve finále můžete jevit tak, že se nacházíte v jiném městě, než ze kterého se připojujete. A zde nastupuje druhý, přesnější krok detekce.

Weby se vás nejprve dotážou

Webové stránky mohou znát vaši přesnou fyzickou polohu, ale to jim musíte nejdříve sami umožnit – musí vás o to nejprve požádat. Když se web zeptá na vaši polohu, moderní webové prohlížeče tento dotaz vždy zobrazí, je jen na vás, zda to chcete povolit.



Například web o počasí vám může ukázat aktuální počasí přesně tam, kde se nacházíte, nebo webové stránky e-shopu, ale i klasického kamenného obchodu vám mohu ukázat nejbližší výdejnu či pobočku v okolí, a dokonce jejich přesnou vzdálenost od vaší polohy. Mapování polohy tak může použít vaši fyzickou polohu k poskytnutí navigačních pokynů. Pokud dáte webu trvalý přístup k vaší poloze, může vždy vidět vaši polohu, aniž by se musel znovu dotazovat při každé vaší návštěvě.



Chcete-li zjistit, které weby „vidí“ vaši polohu, najdete to v nastavení prohlížeče. Například v Chromu vpravo nahoře klikněte na tři tečky a v menu vyberte Nastavení. Na nové stránce na pravé straně klikněte v části Ochrana soukromí a zabezpečení na Nastavení webu. Na další stránce potom v části Oprávnění na Poloha. V části Povolit se nachází seznam webů, které mohou přistupovat k vaší poloze. Navíc informaci o tom, že polohu zná, můžete získat tím, že po načtení stránky se v adresním řádku zcela vpravo zobrazí geoikona. Kliknete-li na ni, máte možnost přístup k poloze zakázat. Ostatní browsery fungují podobně a také poskytují vizuální indikaci, že ke zjištění polohy na aktuální stránce došlo.



Jak zakázat dotazování

Nechcete-li žádnému webu umožnit zjistit vaši polohu – někdy to však může být žádoucí – potom to můžete nastavit přímo v konfiguraci browseru a budete mít od neustálého dotazování pokoj. Tyto výzvy totiž nezmizí, dokud nestisknete tlačítko „Povolit“ nebo „Blokovat“. Například v nastavení Chromu v části Poloha stačí vypnout přepínač Před přístupem se zeptat.



Jak zařízení mohou sdělit přesnou polohu

Možná se nyní ptáte, jak zařízení, která používáte – smartphone, tablet, notebook, stolní PC atd. – mohou vaši polohu detekovat. Pokud používáte telefon nebo tablet, tak v něm se nachází GPS čip. Vaše přesná poloha je tak snadno zjistitelná na základě této technologie a poté je poskytnuta webové stránce. Takto to funguje se službami určování polohy v aplikacích pro iPhone, iPad, Android a dokonce i v některých tabletech s Windows 10.



Ale co v případě počítačů, které nemají GPS? Tato zařízení mohou využívat lokalizační služby založené na technologii wifi. Skenováním seznamu blízkých sítí wifi a jejich relativních sil signálu lze odhadnout vaši přesnou polohu, a poté ji opět poskytnout webu, tedy za předpokladu, že to povolíte. Stejná funkce se používá na přenosných platformách, pokud není k dispozici kvalitní GPS signál.

A co když používáte počítač bez wifi, jinými slovy pouze počítač připojený prostřednictvím kabelu? V tomto případě není možné určit přesnou fyzickou polohu. Pokud zjišťování webu povolíte, nakonec web získá pouze obecnější polohu na základě vaší IP adresy – viz co jsme uváděli výše.



Anonymní režim Většina populárních webových prohlížečů nabízí tzv. anonymní režim (surfování v anonymním okně). Tento režim však nemá nic společného s vaší anonymitou na internetu. Prostřednictvím něho zabraňují v ukládání aktivity prohlížení do místní historie zařízení. Vaše aktivita, včetně například vaší polohy, může být webům stále viditelná. Nejde tak o anonymní režim pro weby, ale pro surfování na počítači – aby například jiný uživatel nezjistil vaše aktivity.



VPN a skrytí vaší polohy

Pokud nechcete být přesně lokalizování, tedy nepovolujete webům přístup k vaší poloze, a ani nechcete povolit přístup k vaší IP adrese, potom můžete použít VPN (virtuální privátní síť). Prostřednictvím programu v počítači či zařízení je navázáno speciální internetové šifrované spojení k serveru poskytovatele internetu.



Pokud na web přistupujete prostřednictvím VPN, přistupujete ke stránkám ze serveru, ke kterému je navázáno VPN připojení. Jinými slovy, web, na kterém surfujete, si myslí, že spojení z VPN serveru jste vy. VPN síť funguje vlastně jako prostředník, který předává internetový provoz tam a zpět.

Když tedy přistupujete na web pomocí VPN, web uvidí IP adresu VPN, ke které jste aktuálně připojeni, ale nebude znát vaši IP adresu. Takto vám VPN umožňují obejít geografická omezení webu. To znamená, že prostřednictvím této privátní sítě si lze nastavit, že na vybrané služby – například streamovací apod. – přistupujete z konkrétní země, která nemá omezení.

Pokud budete VPN využívat právě k tomu, abyste nesdělovali vaši polohu, nezapomeňte si v nastavení browseru smazat povolení přístupu ke své poloze. Protože váš webový prohlížeč bude i nadále schopen určit vaši polohu z blízkých přístupových bodů wifi nebo GPS a nahlásit ji webové stránce.



Lokalizaci se nevyhnete

Snaha omezit detekci vaší polohy a především „zatajit“, co na internetu děláte, nemůže být nikdy 100%. I přestože o to budete usilovat, i tak informace mohou být vyzrazené. U nás, stejně tak jako i v některých jiných částech světa, musejí totiž poskytovatelé telekomunikačních služeb uchovávat po dobu šesti měsíců informace o tom, co jste na internetu dělali. V Česku se tomu věnuje zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v § 97, odst. 3. Ten tak umožňuje poskytovat provozní a lokalizační údaje například policii. Na druhou stranu se tyto informace naštěstí nemohou dostat jen tak k němu, a to ani třeba k provozovatelům webů.

Dalším neméně „dobrým“ pomocníkem webových serverů jsou cookies. Jde o nástroj sloužící ke šmírování uživatele, ale i lepšímu surfování. Využívá velmi malých dočasných textových souborů, které si ukládají zobrazené internetové stránky do prohlížeče zařízení. Ty potom obsahují různé informace. Svolení, že tak mohou činit, dáváte vy sami při návštěvě webu – zpravidla, pokud na něj vstoupíte poprvé. A potom tu jsou ještě takzvané supercookies a evercookies, které také sledují navštívené webové stránky. A to i přesto, že zakazujete nebo vyprazdňujete běžné soubory cookies.