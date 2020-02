Někteří lidé Facebook přímo fetují, říká o nebezpečích digitální doby Kartous

V podtitulu vaší knihy No Future provokativně píšete, že vezeme děti na parním stroji do virtuální reality. Není to příliš nadnesené?

Každá generace si zřejmě myslela něco podobného. Domnívám se, že nepřeháním. Zažíváme opravdu epochální změnu, internetem a digitálním prostorem se nám otevřela úplně nová existenční a existenciální dimenze. Společně s technologickým pokrokem a především jeho rychlostí dělá ze světa něco nového. Něco, čemu se lidi individuálně i sociálně velmi těžko přizpůsobují. Naprosto to bourá historicky zažitý model výchovy a vzdělávání, který byl založen na tom, že starší generace byla té mladší schopná předávat poznání a pravidla světa.