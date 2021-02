Získejte zpět místo na discích ve Windows 10

Každé diskové úložiště se dříve či později naplní. Windows 10 obsahuje několik možností, jak uvolnit místo při zaplnění disku v zařízení.

Nástroje jako vyčištění disku, OneDrive, inteligentní úložiště, komprese souborů atd. pomáhají získat místo zpět – odstraní nevyžádané a dočasné soubory, aplikace, hry, zkrátka optimalizují úložiště zařízení. Pojďme se podívat na použití těchto nástrojů.

1. Uvolněte míso v koši

Smažete-li soubor, nedojde k jeho odstranění, ale přesunutí do virtuálního koše. Stále se tak nachází na disku (dokonce vy ani nepoznáte, že na stále stejném místě), ale systém ho tzv. zneviditelní a prostřednictvím koše umožní v případě potřeby obnovit. Jde tak o jakousi záchranou brzdu, pokud odstraníte něco, co jste nechtěli. V závislosti na tom, jak máte funkci nastavenou, může koš v průběhu času zabrat spoustu místa, což znamená, že vyprázdnění koše je jednou z prvních akcí, které byste měli podniknout, abyste znovu získali úložný prostor.

Chcete-li vyprázdnit koš, otevřete ho například ikonou na ploše. Pokud ji tam nemáte, potom použijte klávesovou zkratku Windows + E, zobrazí se Průzkumník Windows a do adresního řádku zadejte „koš“. Klikněte na záložku Nástroje koše -> Vyprázdnit koš. Nechcete-li mazat všechny soubory, ale třeba jen ty nejstarší nebo největší, potom si je vyfiltrujte v přehledu níže, označte a smažte. Chcete-li změnit konfiguraci koše, potom na záložce Nástroje koše klikněte na ikonu Vlastnosti koše. Objeví se okno, ve kterém máte možnost nastavit maximální velikost koše s tím, že pokud bude překonána, tak data se začnou automaticky odmazávat od nejstarších.



2. Uvolněte místo funkcí Inteligentní úložiště

Ve Windows 10 se nachází funkce Inteligentní úložiště, která umožňuje rychlé mazání nevyžádaných souborů (včetně předchozích instalačních souborů po updatu a dočasných souborů), aby se uvolnilo místo na primárním i sekundárním disku. Tato funkce může pracovat automaticky (doporučujeme). Funkci otevřete tak, že do Start nabídky napíšete „zapnout inteligentní úložiště“. Kromě možnosti aktivace si níže všimněte, že se zobrazuje aktuální využití – která součást využívá kolik kapacity disku.

Zobrazit si lze všechny kategorie a následně máte možnost ručně jednu po druhé projít, změnit nastavení podle svého, a dokonce také data nechat ihned odstranit. Kliknete-li nahoře hned pod přepínačem na odkaz „Nakonfigurovat Inteligentní úložiště nebo ho hned spustit“, přepnete se do okna, kde je možné definovat, kdy se má automaticky spouštět, při jakých scénářích se má třeba uvolnit (každý den, měsíčně apod.).



3. Uvolněte místo funkcí Vyčištění disku

Podobnou náplň jako funkce Inteligentní úložiště má letitý nástroj Vyčištění disku. Ten slouží také k odebrání dočasných souborů. Klikněte na Start a zadejte „Vyčištění disku“. Vyberte jednotku, kterou chcete čistit, typicky C. dojde k analýze a zobrazí se, co vše je možné vyčistit. Vyberte podle potřeb. Například: dočasné soubory programu a internetu, soubory optimalizace doporučení, koš, předchozí instalace systému Windows apod. Tlačítkem Vyčistit systémové soubory proces odstartujete.

4. Uvolněte místo pomocí OneDrive

Pokud potřebujete místo uvolit okamžitě, a počítáte každý megabajt, může pomoci změna nastavení funkce OneDrive. Soubory, které do tohoto cloudového úložiště umisťujete, tedy synchronizujete, se automaticky stahují do počítače. Jejich odstraněním získáte místo. Otevřete nastavení OneDrive (třeba kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu vpravo dole na hlavním panelu). Přepněte se na záložku Nastavení. V části Soubory na vyžádání zatrhněte volbu Šetřete místem a stahujte si jenom soubory, které používáte.



Po dokončení tohoto kroku přesuňte soubory do složky OneDrive, a tak se postaráte o to, aby byly uloženy v cloudovém úložišti – dostupné budou pouze tehdy, když budete online. Bezplatná verze OneDrive umožňuje uložit pouze 5 GB dat – další si lze zaplatit. Například 1 TB vám otevře i přístup ke všem aplikacím a službám Office, jako jsou Microsoft Teams, Family Safety atd.



5. Uvolněte místo odinstalací nepotřebných aplikací a her

Dalším efektivním způsobem, jak uvolnit GB úložného prostoru, je odinstalovat aplikace, které již nepotřebujete nebo používáte zřídka. Také hry vyžadují spoustu místa, což znamená, že pokud jich budete mít méně, můžete získat hodně místa. Chcete-li odinstalovat aplikace a hry v systému Windows 10, klikněte na Start -> Nastavení -> Aplikace. Zobrazí se jejich seznam. Filtrovat je lze podle několika kritérií, včetně velikosti. Vyberte položku, kterou chcete odebrat, a klikněte na Odinstalovat. Pokračujte podle pokynů na obrazovce.

Dalším krokem by měla být revize volitelných částí. Klikněte na tuto položku, a pokud máte v PC nainstalované některé volitelné funkce, můžete je také odebrat.



6. Uvolněte místo přemístěním obsahu na externí jednotku

Pokud na fyzickém disku stále není dostatek volného místa, potom lze přesunout soubory na externí úložiště. Systém dokonce můžete nastavit tak, aby se externí úložiště stalo novým výchozím nastavením pro ukládání souborů. Ale pozor, správně to bude fungovat jen tehdy, pokud bude disk stále připojen.

Chcete-li přenést existující soubory do externího úložiště, připojte jednotku a otevřete Průzkumníka Windows. Nahoře se přepněte na záložku Domů a klikněte na tlačítko Přesunout do. Vyberte cílové umístění. Kapitolou sama pro sebe je možnost přesunout celé aplikace. Ty nelze zkopírovat klasicky, ale z důvodu provázání se systémem to musí udělat Windows. Přejděte na Nastavení -> Aplikace a vpravo se zobrazí seznam instalovaných aplikací. Seřaďte si je podle velikosti. Klikněte na jednu a potom vyberte tlačítko Přesunout. V některých případech nemusí být dostupná, protože funkce přenosu pro danou položku není k dispozici.



7. Uvolněte místo odstraněním uživatelů

Jestliže počítač sdílí více uživatelů – například jde o pracovní stroj nebo ho v minulosti používali členové rodiny – potom jejich uživatelské účty mohou zabrat zbytečně také značné místo na disku. Vhodné je tak nepoužívané profily odstranit.

Klikněte na Nastavení -> Účty -> Rodina a jiní uživatelé. Vyberte uživatele, kterého chcete odstranit, a klikněte na volbu Odebrat. Ale pozor, odstraní se nejen jeho profil, ale také uživatelská data, která se v něm nachází



8. Uvolněte místo odstraněním indexu

Předposlední tip se věnuje vyhledávání. Tato zabudovaná funkce v závislosti na nastavení, kde všude má integrovaný vyhledávací mechanismus hledat informace, může pro sebe zabrat značné místo na disku. Ke svému principu potřebuje vytvořit soubory, které v sobě budou obsahovat data pro hledání. Díky tomu po zadání toho, co hledáte, dostanete prakticky ihned výsledky, namísto toho, aby nástroj teprve spustil vyhledávání ve složkách.

Klikněte na Start a zadejte „zvolit soubory“. Otevřete první výsledek. Zde se dozvíte, kolik souborů je aktuálně zaindexovaných. Klikněte na Přizpůsobit umístění pro hledání. V dalším okně klikněte na tlačítko Upřesnit a v tom dalším v prostředí části na Znovu sestavit. Tím dojde k odstranění indexu a vytvoření nového, který může zabrat méně místa. Níže potom máte možnost změnit umístění indexu, a tak ho třeba uložit na externí úložiště. Jeho velikost lze také omezit tím, že v kroku před tím tlačítkem Změnit otevřete okno, ve kterém si vyberete, které složky se mají indexovat.



9. Uvolněte místo deaktivací režimu hibernace

Ve Windows 10 je hibernace šikovnou funkcí, která před vypnutím počítače ukládá data v paměti na systémovou jednotku, aby se zachovala aktuální relace a PC opět rychle naběhl po zapnutí do stavu jako před vypnutím.

I když je to pohodlná funkce, vyžaduje mnoho gigabajtů místa k uložení potřebných informací o paměti do souboru hiberfil.sys. Pokud zařízení dochází místo, deaktivace režimu hibernace vám ho pomůže uvolnit pro důležitější soubory. Deaktivaci provedete tak, že kliknete pravým tlačítkem na Start a vyberete volbu Windows PowerShell (správce). Nyní zadejte příkaz powercfg /hibernate off. V budoucnu můžete funkci znovu povolit, tentokrát příkazem powercfg /hibernate on.