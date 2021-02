Ještě než nad Chromem zlomíte hůl, zkuste tuto poslední záchranu

Chrome se dostal na špici mezi internetové prohlížeče poměrně rychle. V podstatě vynalezl automatické vyhledávání prostřednictvím zadání klíčového slova či slov v adresním řádku. S trochu nadsázky by se dalo říci, že se Chrome dostal o světelné kroky před konkurenci v podobě Internet Exploreru, který neměl takovou nabídku možností.



Na druhou stranu je tu i další konkurence. Firefox vyčníval schopnostmi, ale není tak tlačen jako Chrome. Dále Safari jako proprietární software Applu slibuje velký důraz na bezpečnost a soukromí, a proto jistě stojí za vyzkoušení. Potom je tu Opera, která kombinuje rychlost a bezpečnost.

Statistika jednotlivých browserů – jak se měnila v letech

A na závěr nejnovější prohlížeč od Microsoftu Edge, který nahradil nenáviděný Internet Explorer (dokonce i lidmi z Microsoftu). Díky své lehkosti a některým neotřelým funkcím má našlápnuto ke skvělým výsledkům. Navíc vypadá elegantně a dobře se používá.

Náročnost na RAM je šílená

Vraťme se k prohlížeči od Googlu. Patří k těm internetovým prohlížečům, které si neberou moc velké servítky s využíváním (alokací) operační paměti RAM. Ve své podstatě to vede k pomalejšímu přepínání mezi kartami a k celkovému zpomalení počítače. Podívejme se, jak je na tom Chrome. Stačí otevřít větší množství karet a podívat se do Správce úloh. Například 30 otevřených karet s aktivovanými několika rozšířeními si z kapacity RAM ukousne neskutečných 2,6 GB. Pokud tak váš počítač nemá 8 GB RAM a solidní procesor, budete Chrome nenávidět.



Naznačili jsme, že megabajty si nárokují i jeho rozšíření. Záleží, kolik jich je instalovaných a aktivovaných, nicméně pokud se opět podíváte do Správce úloh, konkrétně na záložku Podrobnosti, zjistíte, že Chrome si nejen díky rozšíření, ale i z dalších důvodů drží velké množství otevřených procesů. Je tedy zřejmé, že používání menšího počtu otevřených karet a rozšíření povede ke snížení využití paměti. Jsou tu i další možnosti.



Aktualizujte Chrome

Začněte tím, že Chrome budete vždy používat v poslední verzi. „Chrome neustále aktualizujeme a vyvíjíme. Zároveň je to to nejjednodušší, co pro jeho používání uživatelé mohou udělat,“ zdůrazňuje Max Christoff , technickým ředitel Chromu pro server FastCompany. Přestože je browser ve výchozím stavu nastaven k automatickému aktualizování, k aplikaci je zapotřebí provést vždy restart Chromu. Kliknete-li vpravo nahoře na ikonu tří teček, zvolte Nápověda a potom O aplikaci Google Chrome. Zobrazí se stránka, kde zjistíte, zda používáte nejnovější verzi.



Seznamte se se správcem úloh

Stejně jako Windows, tak i Chrome má integrovaný speciální nástroj, který ukazuje, kolik zabírá systémových prostředků PC - RAM, procesor, síť a nechybí ani popis, ID procesu (a zobrazit lze i další). Podává tak přehled o tom, jaká karta si nárokuje kolik prostředků, ale také kolik jde na vrub rozšíření či dalším komponentám. Díky tomuto nástroji je možné vždy získat naprostý přehled co stojí za tím, že je Chromě tak pomalý, nebo která součást nereaguje. Spustíte ho tak, že kliknete na tři tečky a dále na Další nástroje -> Správce úloh.



Mějte karty pod kontrolou

Největším problémem pro zpomalování jsou otevřené karty. Lépe řečeno jejich velké otevřené množství. Snadno se mohou vymknout kontrole. Každá karta běží jako vlastní proces, který spotřebovává prostředky počítače. Pokud se systém náhle zpomalí, nebo se na vysoké obrátky spustí ventilátor, zkontrolujte, co je viníkem ve správci úloh Chrome. Ve správci úloh díky tlačítku Ukončit proces tuto kartu můžete ihned ukončit.

Zmrazte karty

Jestliže patříte mezi ty, kteří otevírají opravdu velké množství karet, potom máme dobrou zprávu, že Chromě se snaží aktuálně neotevřené uspávat a tím šetřit systémové prostředky Windows. Chcete-li jít ještě dále, zkuste nainstalovat a používat rozšíření s názvem The Great Suspender. Můžete ho použít k okamžitému pozastavení všech karet v okně prohlížeče. Nebo se automaticky pozastaví po uplynutí nastavené doby (výchozí hodnota je 30 minut.)

„Toto je efektivní metoda, protože pozastavení karet, které nepoužíváte, se podobá jejich zavření,“ doplňuje Max Christoff. Rozšíření je vysoce přizpůsobitelné. Lze například nastavit, aby nikdy nezastavilo kartu, která přehrává zvuk, takže vaše hudba na pozadí bude i nadále streamovaná. Mimochodem, po aktivaci rozšíření došlo k poklesu obsazenosti RAM z 2,6 GB na 0,8 GB, což je slušný výsledek. Většina karet je sice v režimu spánku, ale po kliknutí na jakoukoliv z nich je do sekundy zpět.



Spravujte rozšíření prohlížeče

Rozšíření mohou do prohlížeče přidat velmi užitečné funkce (jedno jsme právě doporučili), ale jak již bylo řečeno, spotřebovávají nemalé systémové zdroje PC. Je dobré je tedy pravidelně kontrolovat. Kliknutím na ikonu tří teček a výběrem Další nástroje -> Rozšíření zobrazíte přehled všech nainstalovaných aplikací. Z tohoto místa máte možnost rozšíření odstranit (například ty, co nepoužíváte). Pokud si nejste jisti, zda se chcete rozšíření nadobro zbavit, alespoň ho deaktivujte přepínačem. Jedním ze způsobů, jak zjistit, jak je rozšíření náročné, vede opět přes správce úloh Chrome.



Tip K seznamu rozšíření se lze rychle dostat také zadáním příkazu chrome://extensions do adresního řádku browseru.



Pro video používejte hardwarovou akceleraci

Video obecně představuje pro prohlížeč největší „dřinu“. V éře covidu toho streamujeme mnohem více než kdy jindy – videokonference, sledování filmů, poslouchání hudby atd. Chcete-li zabránit tomu, aby video zbytečně blokovalo zdroje, zkontrolujte, zda je v Chromu zapnutá hardwarová akcelerace. Tím ke zpracování videoúlohy převezme grafický procesor počítače a ne CPU. Opět klikněte na ikonu tří teček a zvolte Nastavení na levé straně zvolte Rozšířená nastavení a vyberte Systém. Na pravé straně zkontrolujte, zda je aktivovaná funkce V případě dostupnosti použít hardwarovou akceleraci.



Ukliďte si v Chromu

Existuje spousta malwaru. Velké množství z nich především pro browsery. Dokážou změnit výchozí stránku, výchozí vyhledávač, zobrazovat vyskakovací okna, vytěžovat systémové prostředky atd. Proto Google anti-malwarový nástroj zabudoval přímo do Chromu. Pokud máte z předchozího kroku otevřené Rozšířené nastavení, potom vpravo zcela dole najdete odkaz Vyčištění počítače. Spusťte skenování kliknutím na „Vyčistit počítač“.



Když nic nepomáhá

Pokud jste provedli všechny tyto kroky a Chrome vám připadá stále pomalý, respektive není tak svěží jako dříve, potom ho restartujte do výchozího stavu. S resetem nepřijdete o důležité prvky jako jsou záložky, historie, uložená hesla a rozšíření, zakázána však budou všechna rozšíření, takže se budete muset vrátit a znovu povolit ta, která chcete použít. Rovněž dojde k resetu úvodní stránky, stránky nové karty, vyhledávače a připnutých karet. Reset najdete v okně Rozšířená nastavení pod odkazem Obnovit nastavení na původní výchozí hodnoty.