Válka o soukromí na internetu probíhá i v segmentu vyhledávání

Vyhledávat informace na internetu umí nejen Google. Existuje velké množství různých konkurenčních internetových vyhledávačů, které filtrují spoustu informací a umožní získat co nejpřesnější výsledky. A zatímco většina uživatelů jim nevěnuje příliš velkou pozornost, nesmírně přispívají k zpřesňování výsledků vyhledávání a jejich používání.

Ačkoli se možná domníváte, že Google je díky naprosté dominanci jediným použitelným vyhledávačem, možná budete překvapeni, když zjistíte, že existuje i vynikající konkurence. Míra využívání alternativních vyhledávačů je, v porovnání s Googlem, na mnohem nižší úrovni. Jednomu z nich se však na začátku roku podařilo ve své 12leté historii dosáhnout významného milníku.

Seznamte se s alternativami, které vás nebudou sledovat při každém dotazu

Mezi ty nejznámější patří Bing, Yahoo (využívá vyhledávací systém Bing), čínský Baidu, ruský Yandex či americký DuckDuckGo. V našich končinách je navíc hojně používaný i Seznam.cz. Stále přitom vznikají další zajímavé projekty jako Neeva, You nebo Mojeek. Nová várka těchto start-upových vyhledávačů, které se stávají potenciálními rivaly Googlu, doufá, že s rostoucím tlakem na regulaci ochrany soukromí zvrátí už dvě desetiletí trvající dominanci vyhledávacího giganta.

Mezi nejnovější vyzyvatele patří Neeva, kterou založili dva bývalí manažeři společnosti Google, pak You, který zase spustil bývalý hlavní vědecký pracovník Salesforce.com, nebo Mojeek, britský start-up s rostoucími ambicemi budující vlastní index webových stránek. I když je cesta za jejich úspěchem dlouhá, každý vidí jinou příležitost v přístupu, jak poskytnout notoricky známý seznam odkazů a výsledků předkládající dennodenně Googlem. Rovněž doufají, že řada nedávných antimonopolních rozhodnutí právě proti společnosti Google může vést k otevření šancí na tomto poli.



Statistiky na trhu s internetovými vyhledávači Podíl společnosti Google na globálním trhu s vyhledáváním se po většinu minulého desetiletí držel na více než 90 %. Podle Statcounteru, který sleduje aktivity na webu dnes dosahuje 91,86 % a za ním následuje Bing 2,73 %, Yahoo 1,46 %, Baidu 1,11 %, Yandex 0,87 % a šestý je DuckDuckGo 0,66 %. Podíváme-li se na výsledky Spojených státech amerických, potom zjistíme, že zde si vede ještě lépe. Podíl DuckDuckGo stoupl na 1,94 %. Google vede s 89,19 %, následuje Bing s 5,86 % a Yahoo s 2,64 %.

Co je a co umí DuckDuckGo

DuckDuckGo je internetový vyhledávač, který klade důraz na soukromí uživatelů a neprofituje z prodeje osobních informací. Společnost, která za ním stojí, sídlí v Paoli v Pensylvánii ve Spojených státech amerických a má přes 124 zaměstnanců. Jméno přitom vyhledávač dostal po dětské hře s názvem Duck, Duck, Goose.

Založen byl Gabrielem Weinbergem v roce 2008 za účelem poskytnutí soukromí uživatelům internetu. V červnu roku 2012 DuckDuckGo každý den průměrně vyhledal 1,5 milionu výsledků a loni to už bylo 1,5 miliardy. V polovině letošního ledna zaznamenal vůbec poprvé první den s více než 100 miliony vyhledaných dotazů, čímž dosáhl průlomového milníku.



Úspěch přichází po období trvalého růstu, který společnost zaznamenává poslední dva roky, zejména od srpna 2020, kdy vyhledávač začal pravidelně poskytovat více než 2 miliardy vyhledávacích dotazů měsíčně. Čísla jsou ve srovnání s 5 miliardami vyhledávacích dotazů Googlu denně malá, ale je to pozitivní signál, že uživatelé hledají alternativy. Vyhledávání informací s ním probíhá stejně jako například s Googlem.



Na první pohled DuckDuckGo vypadá hodně podobně jako Google. Vyhledávat můžete webové stránky, obrázky, videa, články a v mapách. Na základě dotazu se potom objevují i další možnosti. V případě vyhledávání v mapách používá vestavěné mapy s navigací založenou na Apple mapách. Poskytuje výsledky ze slovníku, integrován je s Wikipedií a dalšími zdroji, podobně jako Google – pochopitelně však nenabízí stejné výsledky a mnohdy se hodně liší.



Potěšující je i to, že vyhledávač je v češtině. Stačí pod vyhledávacím řádkem vpravo kliknout na Settings a v části Language vybrat češtinu. Ve výchozím nastavení se výsledky vyhledávání zobrazují z celého světa. Pokud byste chtěli zacílit na Česko, přepněte pod adresním řádkem přepínač na Česká republika. Vyhledávač lze také používat v přenosných zařízeních a má aplikaci pro iOS a Android.



Jak DuckDuckGo chrání soukromí

Google při poskytování výsledku vyhledávání využívá kombinaci uživatelských účtů a historie vyhledávání. Jinými slovy, Google používá vaši aktivitu ke zlepšení výsledků vyhledávání, a tak se pokouší poskytovat personalizovanější a relevantnější výsledky vyhledávání. A to i když k němu nejste zrovna přihlášeni. Na druhou stranu si díky přihlášení pamatuje vaši historii vyhledávání a dokáže ji spojit s cookies prohlížeče.



Google vás však sleduje i na jiných webech prostřednictvím Google Analytics: ví, jak se chováte na YouTube, ví o vašich pohybech v mapách Googlu atd. Zkrátka sleduje velké množství dat, která následně používá k přizpůsobení vašeho prostředí a zobrazuje vám personalizované reklamy – spousta těchto dat se přenáší do Google AdSense, který vám zobrazuje personalizované reklamy.

To DuckDuckGo si nepamatuje o vaší historii vyhledávání zhola nic. Společnost dokonce tvrdí, že ve svých protokolech uložených na serverech nezaznamenává ani vaši IP adresu. Neexistuje nic jako účet DuckDuckGo. Jinými slovy, předložené výsledky nejsou právě pro vás nijak upravené. Výsledky se zobrazují všem stejně.



Jak funguje DuckDuckGo

Pokud DuckDuckGo nesleduje uživatele, jak tedy funguje? V nápovědě se dočtete, že jeho výsledky pocházejí z více než 400 zdrojů (různé slovníky, Wikipedie apod.) a tradiční odkazy zobrazuje díky dalším vyhledávačům, nejčastěji Bingu (Google nepoužívá vůbec). Společnost se zavázala k tomu, že nebude sdílet uživatelská data se žádným z partnerů. Když tedy vyhledáváte na DuckDuckGo, servery posílají dotaz na Bing (a další partnery) a tito partneři nevidí vaši IP adresu ani nic dalšího o vás. Peníze vyhledávač podobně jako jiné vydělává na základě zobrazování reklam.

DuckDuckGo je tak bezpečný, jak jen může vyhledávač být, a je legitimní – není to nějaká nová společnost, která se zrodila minulou noc. Navíc je to jeden z mála vyhledávačů, který je ve výchozím nastavení nabízen ve všech hlavních webových prohlížečích a je široce důvěryhodný. Navíc byl vybrán jako výchozí vyhledávač ve službě TOR (VPN nástroj) a je často výchozím vyhledávačem v režimech soukromého procházení několika dalších prohlížečů.



Jak je DuckDuckGo dobrý ve srovnání s Googlem

Zda je DuckDuckGo vhodnou náhradou za Google, záleží na tom, co hledáte a kde žijete. Máte-li zájem o přesné srovnání, existuje jen jeden způsob, jak to zjistit: vyzkoušejte ho a uvidíte, jak na tom je. Opakujeme, že výsledky vám nebudou přizpůsobeny na základě vaší historie (vyhledávání, účtu apod.). Naopak Google provádí mnoho personalizací na základě vaší minulé aktivity a při použití DuckDuckGo možná budete muset být trochu konkrétnější ve vyhledáváních, abyste našli přesně to, co hledáte. Odměnou vám bude soukromí v podobě absence jakéhokoliv sledování.



Rostoucí popularita tohoto vyhledávače spočívá v tom, že neshromažďuje údaje o uživatelích a poskytuje všem uživatelům stejné výsledky vyhledávání. A tak se zdá, že stále více technologických firem začíná brát soukromí uživatelů mnohem vážněji. Uvědomují si, že mnoho uživatelů je znepokojeno obrovským množstvím dat, která o nich někdo denně získává. I to je důvod, proč byli giganti jako Google a Facebook kritizováni za to, že shromažďují více dat, než nutně potřebují, a informace o nich prodávali třetím stranám.