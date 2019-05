Z největší kryptoburzy trpělivý hacker odcizil miliardu korun v bitcoinech

Kryptoměna bitcoin je v posledních měsících opět na vzestupu, od února 2019 stoupla její hodnota o šedesát procent. A právě tento nárůst možná povzbudil k akci hackera, který už několik měsíců shromažďoval přihlašovací údaje uživatelů kryptoburzy Binance.

Jedinou transakcí převedl z různých peněženek celkem 7 074 BTC v celkové hodnotě asi 952 milionů korun. Na svých stránkách to oznámili provozovatelé burzy Binance se sídlem na Maltě, která patří k největším kryptoburzám na světě.

„Hackeři měli trpělivost a povedlo se jim provést dobře zorganizovanou krádež skrze velké množství zdánlivě nezávislých účtů. Transakce byla sestavena tak, aby prošla našimi bezpečnostními kontrolami. Bohužel jsme nedokázali zabránit převodu prostředků před provedením transakce,“ uvedl Changpeng Zhao, šéf burzy Binance.

Zloděj o peníze nepřijde, ale nebude je moci použít všude

Klienti o své vklady nepřijdou. Burza Binance se zavázala veškeré škody uhradit z vlastních rezerv. „Pokryjeme to z našeho fondu záloh. Zasáhlo nás to, ale nezruinovalo,“ uvedl šéf burzy na Twitteru. „Děkujeme také velkým burzám včetně Coinbase, které souhlasily, že budou všechny transakce spojené s tímto útokem odmítat.“



Paradoxem měny bitcoin je kombinace anonymity (nevíte, komu která peněženka patří) a transparence (každá transakce je navždy uložena a všem přístupná). Proto bude vždy možné vysledovat, že nějaká transakce pochází z tohoto „lupu“. A velké burzy (nebo kdokoli další) se tak mohou rozhodnout, že s tímto člověkem nebudou obchodovat.



„Je to pro nás drahá lekce, ale je to pořád užitečná lekce. Je naší povinností chránit vklady našich uživatelů,“ uvedl šéf burzy. Zároveň dodal, že většina vkladů je uložena na peněženkách, ke kterým se hackeři technicky nemohou dostat.



Šéf burzy také uvedl, že nehodlá navrhovat bitcoinové komunitě „rollback“, tedy vrácení účetní knihy do stavu před útokem. Takový krok by ostatně měl prakticky nulovou šanci na úspěch, téměř nikdo by neměl důvod jej podpořit a vyžádal by si v podstatě vytvoření „nového bitcoinu“.

Objem odcizených prostředků je z globálního pohledu celkem zanedbatelný. Celková hodnota všech bitcoinů je nyní 104 miliard dolarů, takže ukradené prostředky tvoří méně než půl promile.