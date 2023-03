KOMENTÁŘ: Soukromě vlastněné kryptoměnové burzy nepřestávají překvapovat

Jestli si někdo myslel, že podání návrhu na bankrot kryptoměnové burzy FTX podnikatele Sama Bankmana-Frieda bylo ohromující v tom, co ukázalo o řízení té firmy, pak je potřeba se podívat na žalobu, kterou ve Spojených státech podala Komise pro obchodování s termínovými kontrakty na komodity (CFTC) na kryptoměnovou burzu Binance.

Obchodní impérium Binance ovládá pouze jediný člověk, Kanaďan čínského původu Changpeng Zhao. „Firma nemá žádnou správní radu ani žádné stálé sídlo. Její šéfové běžně jednají o všech možných obchodních záležitostech přes aplikaci Signal, a to se zapnutou funkcí okamžitého smazávání konverzace, jak stojí v žalobě. A tak to měli i po tom, co Binance obdržela dokumenty s požadavky od CFTC. Už se asi dovtípíte, co to znamená,“ píše Peers.

Aby toho nebylo málo: Když chtěl obchodní partner provést audit o shodě, najali zaměstnanci Binance někoho, o kom věděli, že odvede polovičatou práci, uvádí se v žalobě s odvoláním na jednoho z vedoucích pracovníků.

„A v rámci auditu jiný zaměstnanec mluvil o sepsání falešné zprávy pro neexistující představenstvo! Nic z toho ale není hlavním bodem žaloby. Tím by bylo tvrzení CFTC, že společnost Binance záměrně lákala americké investory k používání své platformy, přestože se neregistrovala u amerických úřadů, jak to vyžaduje zákon,“ píše Peers. Společnost Binance označila stížnost za „nečekanou a za zklamání“.

Důvěřujete kryptoměnám? Ano 33 %(19 hlasů) Ne 67 %(39 hlasů)

„No a pak je tu i ta drobnost, že vedení společnosti Binance údajně vědělo, že někteří špatní lidé používají burzu k přesunům peněz. To by podle žaloby mělo zahrnovat i teroristické skupiny, jako je Hamás,“ pokračuje autor komentáře.

Vedoucí pracovníci věděli, že Binance ignoruje americké sankce tím, že obchoduje s takovými lidmi, ale „Zhao si přál upřednostnit konkurenční výhodu před dodržováním předpisů“, uvedl podle žaloby někdejší ředitel pro dodržování předpisů ve společnosti Binance Samuel Lim.

20. listopadu 2022

„Jde o závažná obvinění. Je těžké si představit, že by tento případ zmizel jako jedna ze Zhaových zpráv z aplikace Signal,“ píše komentátor.

Je také těžké si představit, že podobné řízení by bylo zahájeno i proti Coinbase, veřejně obchodované americké kryptoměnové burze. Společnost Coinbase minulý týden oznámila, že od Komise pro cenné papíry (SEC) očekává žalobu za porušení federálních zákonů o cenných papírech.

„Jistě, regulační orgány už v minulosti společnost Coinbase kvůli problémům s dodržováním předpisů kontaktovaly. Ale ať už jsou údajná pochybení v hledáčku SEC jakákoli, můžete se vsadit, že nejsou ve stejném sousedství (ani ve stejné zemi) jako případ zahájený proti burze Binance. V tomto smyslu by měl být postup proti Binance pro Coinbase dobrou zprávou, protože regulátorům ukazuje, na kterou rybu by se měli především zaměřit,“ uzavírá komentátor amerického webu The Information.