Kryptoměnové firmy přišly o své účty. Česku utečou miliardy, tvrdí studie

Česká kryptoměnová asociace (ČKMA) nyní pracuje na společném postupu vůči bankám, které podle ní svým přístupem poškozují celý kryptoměnový trh. Krajní, ale reálnou možností, je i přesun některých členů asociace do zahraničí. Jiné trvalé řešení podle svých slov totiž nemají.

„Bylo nám jasné, že jakmile Raiffeisenbank pohltila Equa bank, takže nám účty zavřou. Náš postup vůči bankám zahrnuje mix různých věcí. Bavíme se s nejvýznamnějšími českými bankami, diskuze jsou ale dlouhé kvůli tomu, že jsou vázané na matky v zahraničí. Vnímáme míru diskriminace ze strany bankovního sektoru,“ upozornil František Vinopal, předseda ČKMA.

„Zaznívají i návrhy na žaloby za nekalou soutěž nebo podnět pro Českou národní banku. Vadí mi, že jsme házení do jednoho pytle s podvodnými projekty. I žaloba tedy může být řešením,“ dodal Vinopal.

České kryptoměnové směnárny a burzy se nyní podle asociace soustředí především na to, aby jejich klienti tuto změnu nepocítili. Samotných kryptoměn, které vlastní uživatelé, se uzavření bankovních účtů nijak nedotkne. Jejich korunové zůstatky budou převedený k jiné instituci.

„Bankovní účet potřebuje každý kryptoměnový projekt, aby mohl komunikovat s okolním světem,“ řekl Vinopal.

Podle něj je složité říct, proč takto banky činí. Ke změně přístupu bank by pomohla například lepší a jasnější legislativa. „Náš bankovní sektor není v českých rukách, bavíme se s jejich dcerami. Bankovní sektor se vlastně baví o nás bez nás,“ upozornil na další problematické místo Vinopal.

Se zavíráním účtů má zkušenost například Štěpán Uherík ze společnosti SatoshiLabs. „Zavřeli nám bankovní účet v dolarech, nedostali jsme zdůvodnění, proč to tak je. Jiná banka nám pro změnu nechtěla otevřít účet vůbec, naše konkurence přitom u nich v zahraničí účet otevřený má,“ podělil se o svou zkušenost Uherík.

Podle něj za tím stojí neochota bank. Zároveň i on upozornil na situaci, kdy banky v tuzemsku musejí poslouchat své zahraniční matky. „Podle mě je za tím lenost, myslím, že si banky řekly, že je to pro ně příliš práce. Přitom o klientech burz víme vše potřebné, podle mě je to tedy z jejich strany jen neochota se tím zabývat. To, že firmy odejdou do zahraničí, není strašení, ale fakt. Odejít z Česka a začít podnikat jinde je v globalizovaném světě snadné. Jednu z firem jsme například museli založit v Litvě, a to jen kvůli tomu, že má mnohem průhlednější legislativu,“ dodal Uherík.

Uherík dále upozornil, že po státu sektor nechce nic jiného, než fér podmínky. „Tento segment poroste, nechceme žádné dotace ani úlevy. Chceme jen nastavit férové podmínky. Chceme jasnou legislativu a stejnou péči jako mají jiné firmy,“ vysvětlil svůj pohled Uherík.

Podle Vinopala by se ohledně legislativy stačilo inspirovat za hranicemi. „Důležitý je také přístup regulátoru, jestli tu kryptosektor vůbec chce. Chování toho, kdo pravidla vynucuje, je rozhodující,“ dodal Vinopal.

Problémy mohou mít i běžní investoři. „Setkáváme se s tím, že si někteří klienti členů naší asociace stěžují, že banky jim neumožní platbu na kryptoměnové směnárny. Ale jsou to ojedinělé případy,“ doplnil Vinopal s tím, že ale banky nerady vidí investice do kryptoměn u žadatelů o hypotéku. „Přitom investování je při žádání o hypotéku plus, kryptoměny ale žadateli naopak uškodí,“ doplnil Vinopal.

Otazník nad stovkami miliard korun

Podle asociace bude na situaci tratit především stát. Podle studie zpracované ekonomem Lukášem Kovandou a jeho týmem by případným odchodem celého kryptoprůmyslu do zahraničí mohlo HDP České republiky v průběhu dalších deseti let ztratit 256 až 362 miliard korun a potenciál v podobě zhruba více než 53 tisíc vytvořených pracovních míst.

Podle Kovandy odlivem kryptoprůmyslu z Česka přichází stát také o talentované lidi a možnost těžit z technologického pokroku, který s sebou oblast nese.

„Jsme svědky toho, že místo hledání cest narážíme na další a další umělé překážky. Řada úspěšných firem tak reálně zvažuje přesun do zahraničí,“ popisuje situace Vinopal.