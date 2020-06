Jednoduchost funguje. Pro-Ject T1 je skvělý gramofon pro šetřílky

, aktualizováno

V cenové kategorii do deseti tisíc se to gramofony jen hemží. Lehoučké plastové strojky zpravidla nabízejí bluetooth konektivitu, vestavěný předzesilovač, umí nahrávat z desky na USB, někdy přidají i DJské funkce. Testovaný Pro-Ject T1 neumí nic z toho. A podle nás je to dobře.