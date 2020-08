Pecky jako žádné jiné. Otestovali jsme nové „fazolky“ od Samsungu

Při výběru sluchátek na cesty zpravidla volíte mezi takzvanými peckami a špunty.

Pecky sedí v uchu svojí plastovou konstrukcí a hrají na kraji zvukovodu – výhodou je, že nemáte ucpané uši, nevýhodou, že tak do zvukovodů proniká i okolní hluk, a tak se v něm reprodukce ztrácí. Typickým zástupcem jsou Apple AirPods.



Naproti tomu špunty, odborněji nazývané „in ear“ sluchátka, zasunete jejich zpravidla silikonovými nástavci až do zvukovodů – výhodou je izolace zvukovodu od okolního hluku, takže nemusíte zvyšovat hlasitost reprodukce. Nevýhodou je intenzivnější kontakt sluchátka s uchem, který ne každému vyhovuje a někdy také přílišná izolace od okolí – takto obsazený smysl pak například v dopravě musíte nahradit svoji zvýšenou pozorností.

Samsung nyní představil sluchátka Galaxy Buds Live, která jsou do jisté míry crossoverem mezi oběma kategoriemi. Technicky jde o pecky, ale díky systému aktivního potlačení okolního hluku se snaží omezit množství hluku, které se do zvukovodu dostane.

Sluchátka jsou maličká, tvarem připomínají fazole a na rozdíl od většiny pecek a špuntů nekoukají z uší ven, naopak leží uvnitř boltce. Po několika hodinách poslechu mohu doplnit, že překvapivě pohodlně. Na výběr máte ze dvou velikostí nástavečků, které se nasadí kolem nabíjecího konektoru a tvoří tak sluchátkům oporu v rámci ucha. Mně seděli lépe ty větší, ale to v mém případě platí i u triček a bot.



Na sluchátkách není žádné tlačítko, mimo nabíjecího konektoru jsou na každé ozvučnici tři zamřížované průduchy, dva maličké otvůrky a jedna průhledná ploška IR senzoru. Technická výbava sluchátek je totiž celkem zajímavá. Mimo 12mm reproduktoru, který zajišťuje reprodukci, jsou zde tři mikrofony, akcelerometr a bassreflex.

Maličké fazolky se spoustou otvorů, docela podstatných pro jejich funkci.

Mikrofony jsou použity jako vstup pro systém aktivního potlačení okolního hluku (tzv. ANC – Active Noise Cancelation), kdy snímají hluk, elektronika jej otočí do protifáze a reproduktor zahraje do ucha. Hlukové vzduchové vlny se tak ve zvukovodu potkají s vlnami přesně opačnými, což je vyruší tak, že k bubínku nedoletí. Tolik teorie. V praxi se to nikdy nepovede stoprocentně, v případně Galaxy Buds Live se k tomu ještě přidává téměř nijak neutěsněný zvukovod ucha, takže účinnost je výrazně nižší než u in-ear modelů. Není to z naší strany kritika, jde o daň za technické řešení a koncepci sluchátek, se kterou musí zákazník počítat.



Nicméně oproti „peckám“ bez ANC je to velký skok dopředu – sluchátka docela zdatně tlumí zejména hlubší spektra hluku, do uší tak více proniká vyšší šum a hlasy lidí. Vyzkoušeli jsme je ve vlaku, metru i autobuse a všude ANC snížilo hladinu hluku tak, že jsme jen za cenu mírného zvýšení hlasitosti mohli poslouchat. Na chodníku ve městě nebo v běžně rušném openspace, se to zpravidla obejde bez zvyšování hlasitosti.



Mikrofony jsou použity i při telefonování, při kterém dostanou pomocnou ruku ještě od takzvaného „Voice Pickup Unit“, což je de facto akcelerometr, který snímá chvění lebky, kterým se váš hlas také šíří. A nejspíše to funguje, protože i v relativně hlučném prostředí označovali ti, kterým jsem volal, zvuk jako bez problémů srozumitelný.



IR senzor funguje jako „vypínač“ – když sluchátka vyndáte z uší, zastaví reprodukci. Tu můžete opět spustit ručně a sluchátka hrají dál, což vítám – sluchátka můžete po vybalení nechat několik hodin rozehrát, aniž byste si jejich projevem v nerozehraném stavu kazili první dojem.

Dotykové ovládání funguje skvěle, ale vypnul jsem jej

Absence tlačítek má snadné vysvětlení – ovládání je dotykové. Největší radost mi udělalo tím, že lze v aplikaci kdykoli zapnout i vypnout. Nevysvětlujte si to špatně - funguje výborně: jedním dotykem spustíte nebo zastavíte reprodukci, dvojitým poklepáním přehrajete další skladbu, případně přijmete či ukončíte hovor. Trojité klepnutí přeskočí na předchozí skladbu. Poslední instrukcí může být dlouhý dotyk, přičemž tato volba je uživatelsky volitelná v aplikaci. Na výběr je aktivace/deaktivace ANC, vyvolání hlasové asistentky, snížení/zvýšení hlasitosti a spuštění aplikace Spotify. Ovládání hlasitosti je jediná disciplína, kdy má pravé a levé sluchátko jinou funkci. Potud je vše v nejlepším pořádku.

Do malých oušek se vejdou jen tak tak.

Problém je, že kdykoli si chcete maličká sluchátka posunout v uchu, nebo se jen ujistit, že dobře sedí, tak některou funkci aktivujete. Sáhnout na ně tak, abyste netrefili dotykovou plochu, chce soustředění, které za chůze nevyvinete. Pokud na sluchátka mimo ovládání nebudete sahat, pak budete zcela spokojeni, v opačném případě dopadnete jako já.



Skvělá výdrž akumulátorů

V maličkých sluchátkách jsou maličké akumulátory, a proto nás příjemně překvapilo, že samotné pecky nám vydržely hrát 7 hodin 20 minut, přičemž se hrálo spíše na vyšší hlasitost a zhruba po 2/3 času bylo aktivní ANC. To je skvělý výsledek. Jejich opětovné dobití v pouzdře ubere zhruba 35 % z jeho dostupné kapacity, jinými slovy, v pouzdře je můžete dobít zhruba 2× do plna a jednou zhruba z poloviny. Celkově mají sluchátka s pouzdrem energii na zhruba 25 hodin reprodukce.

Šetřit energií se ale musí, proto nabízí mírně podprůměrný dosah – od telefonu se můžete vzdálit na cca 10 metrů (včetně jedné cihlové příčky), dál se již signál rozpadá. Při běžném nošení a s telefonem v kapse jsem zaznamenal několik ojedinělých dropů, po většinu času byl přenos zcela bez potíží.

Pouzdro lze nabíjet bezdrátově.

Sluchátka do pouzdra díky magnetickému systému hezky vklouznou a na konektory je nemusíte nijak směrovat. Samotné pouzdro můžete dobít buď pomocí USB-C kabelu z běžné USB nabíječky, nebo jej odložíte na plochu bezdrátového nabíjení – vyzkoušeli jsme to na desktopu Acer ConceptD 500 a ve voze Peugeot e208 GT a v obou případech bylo nabíjení úspěšné (ačkoli hladká krabička se v autě neudržela na místě, takže v první prudké zatáčce byl nabíjení konec).



Konektivita a aplikace

Sluchátka dokážou být připojena jen k jednomu přístroji současně, pokud jste ve více zařízeních přihlášeni jedním Samsung účtem, nemusíte je párovat se všemi – informaci si předají.

Každé sluchátko lze používat i jednotlivě, takže pokud jej chcete jako handsfree a druhé mít nabité v pouzdře, nic vám nebrání.



Vše podstatné nastavíte v aplikaci Galaxy Wereable, notifikace o stavu nabití pouzdra a sluchátek na displeji přistane i při připojení sluchátek.

Určitě je vhodné nainstalovat si aplikaci Galaxy Wereable, ve které zjistíte stav akumulátoru jednotlivých sluchátek i pouzdra, můžete nastavit ekvalizér, aktivovat a deaktivovat systém aktivního potlačení hluku, nastavit dotykové ovládání, hlasově přečíst oznámení o notifikaci (příchozí pošta, příchozí zpráva ...), nechybí ani funkce „najít moje sluchátka“.



K přenosu slouží Bluetooth 5.0 a kodeky SBC, AAC a SSC, což je zkratka pro proprietární Samsung Scalable Codec, ve kterém jsme i realizovali většinu testů.

Jak hrají?

Příjemně a vyrovnaně. Docela dobře plní představu neunavujícího nekonfliktního zvuku, který může do vašich uší mířit celý den, ať už půjde o hudbu z telefonu, zvuk videí z počítače nebo konferenci s kolegy.

Nejde o nijak analytický audiofilní poslech, dynamika je spíše vlažnější, basy trochu pomalejší, výšky měkčí a celkově je zvuk spíše příjemně zaoblen, než aby měl nějakou výraznější jiskru – přesto je přiměřeně barevný a zábavný. Rozhodně neurazí.

Pokud hledáte sluchátka na celodenní nošení, telefonování a kulisní poslech, které vás akusticky zcela neoddělí od okolí, ale i v hlučnějším prostředí umožní poslouchat a komunikovat, pak mohou být Samsung Galaxy Buds Live doporučeníhodnou volbou.

Do prodeje zamíří 21. srpna za cenu 5 499 Kč.