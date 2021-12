Maličké hi-fi do maličkých bytů. Vyzkoušeli jsme česko-britskou kombinaci

Dnešní developerské optimum pro čtyřčlennou rodinu, třicetimetrové 1+kk, úplně nenahrává instalaci vybavení pro poslech hudby. Jednou cestou je poslech na sluchátka, tomu jsme se věnovali například ve článku Krásné hi-fi za sympatické peníze. Otestovali jsme sestavu neznámé značky. Další možností je koupě nějaké kompaktní wi-fi reprosoustavy, kterou můžete pověsit třeba na stěnu (viz Slyším reprák, nevidím reprák. Vyzkoušeli jsme hrající novinku Ikey).

Pokud se však nechcete vzdát klasické koncepce dvou reprosoustav, zesilovače a zdroje hudby, můžete vybírat z jejich kompaktních variant.

Jedním z nejmenších streamerů s integrovaným zesilovačem je Solo Uno od britské společnosti Arcam, která se zpravidla věnuje podstatně větším a dražším zařízením, Solo Uno dokonce řadí do sekce „příslušenství“, což ale neznamená, že by šlo o podřadný kus elektroniky. Opak je pravdou.

K němu jsme vybrali letošní novinku moravského výrobce reprosoustav Acoustique Quality, malé regálové dvoupásmovky Labrador 39. V provedení „ořech“ s moderní horizontální kresbou dřeva dobře zapadnou do staršího i vyniknou v moderním interiéru.

Od AQ jsme vybrali i propojení komponent, bi-wiringový set reprokabelů vyrobený z metráže kabelů Audioquest, zakončenými zlacenými banánky. To je vše co potřebujete, pokud na zkoušené sestavě chcete poslouchat muziku ze streamovacích služeb, nebo lokálně uložených digitálních souborů.

Máte-li ambice připojit CD přehrávač nebo třeba gramofon, musíte se spokojit s jedním analogovým linkovým vstupem na konektoru jack 3,5 mm. K čemuž se váže moje největší výtka – přinejmenším jeden digitální optický vstup, například pro připojení televizoru, prostě chybí.

Solo Uno: Maximální jednoduchost

Naprosto jednoduchému ovládání je podřízeno vše. Hudbu lze do streameru poslat skrze Google Cast, AirPlay 2, UPnP, nebo Roon, výběr hudby ovládáte buď přímo ve streamovací aplikaci (tedy Tidal, Spotify, Deezer, Apple Music…) nebo ve vlastní aplikaci MusicLife.

Aplikace MusicLife

Aplikace MusicLife nabízí přístup k obrovskému katalogu rozhlasových stanic, který můžete prohlížet podle různých kategorií, nebo v něm vyhledávat, české stanice jsou samozřejmě přítomny. Podobně můžete pracovat i s katalogem podcastů, samozřejmě nechybí ani ty české (ale ne ve všech případech bylo naše vyhledávání úspěšné).

Skrze tuto aplikaci máte i jednotný přístup ke službám Tidal, Napster, Deezer, Qobuz a HighResAudio – stačí se v rámci aplikace přihlásit svým účtem dané služby. Jak jsme vyzkoušeli v případě Tidalu, u „CD kvality“ si Solo Uno bere data v bezztrátově komprimovaném FLAC, u Hi-res pak v MQA.

V aplikaci jsme bohužel nenašli možnost přehrávat lokální zdroje, tedy hudební soubory. Pro ty jsme nakonec zvolili aplikaci Bubble UPnP a vše korektně fungovalo.

Arcam Solo Uno má na čele jen ty nejzákladnější ovládací prvky.

Vše řídíte aplikacemi, k přístroji není klasický dálkový ovladač a na čelním panelu jsou mimo mechanického tlačítka pro vypnutí/zapnutí systému pouze ovládání hlasitosti a ztlumení „mute“, jehož dlouhým stiskem přepnete na linkový vstup. Toť vše.

Zesilovač má výkon 2× 25W při 8 Ohm a 2× 50W při 4 Ohm, 117dB odstup signálu od šumu a frekvenční rozsah udávaný bez tolerančního pole (takže je to údaj bezvýznamný).

Labrador 39: precizně vyrobené regálovky

Malé bedýnky zaujmou již při vybalování, navzdory pouze šestilitrovému objemu totiž každý kus váží slušných 7,1 kg. Podílí se na tom nejen skříň z 2cm silných MDF desek, ale také středobasový reproduktor s odlévaným hliníkovým košem a velkým magnetem.

Skříň má netradiční lichoběžníkový, směrem dozadu se zužující tvar, což jednak působí elegantně, jednak pomáhá proti vzniku nežádoucího stojatého vlnění uvnitř ozvučnice, na druhou stranu tím zmenšuje vnitřní prostor ozvučnice, který je tak menší, než rozměr čelní strany naznačuje. Vnitřní prostor ozvučnice je s okolním světem spojen jednoduchým plastovým bassreflexovým nátrubkem.

AQ Labrador 39 + Arcam Solo Uno

Vnitřní prostor ozvučnice není nijak dělen ani členěn. Boky skříně jsou vyplněny syntetickým tlumícím materiálem, vzadu pak vidíte frekvenční výhybku – je sestavena z diskrétních součástek, které nejsou osazeny na tištěném spoji, ale vzájemně pájené (takzvaná metoda D2D, tedy device to device). Propojení terminálů, výhybky a reproduktorů je řešeno v rámci kategorie nadstandardně dimenzovanými vodiči a i k reproduktorům jsou přímo pájené. To je v podstatě ideální řešení.

Pohled otvorem středobasového reproduktoru do reprosoustavy AQ Labrador 39, vzadu vidíte vyhybku,vlevo trubku bassreflexu.

Středobasový reproduktor pochází z produkce dánské společnosti Scan-Speak, má 5" membránu ze skleněných vláken a pružný gumový závěs. Výškový má 1" textilní kalotu, je chlazen ferrofluidem a je z produkce značky Peerless (dříve Vifa). Před zraky a prsty je můžete ochránit čelním rámečkem potaženým průzvučnou textilií, která na ovzučnici drží pomocí magnetů, opatřených protivibračními měkkými filcy. Mají impedanci 8 ohmů, zvládnou trvalý výkon 60 W, hudební (špičkový) 120 W a zahrají ve frekvenčním rozsahu 45 Hz – 30 kHz v 6dB pásmu.

Přípojné terminály umožňují klasický signle-wire, ale i pokročilejší bi-wire a bi-amp zapojení. My jsme s Arcamem zvoili zapojení bi-wire (z jedněch zdířek zesilovače vedou k reprosoustavám dva kabely, jeden se signálem pro výškový, druhý pro středobasový reproduktor), při kontrolním poslechu s Pioneer SC-LX71 jsme zvolili zapojení bi-amp (každý reproduktor pohání samostatný zesilovač).

Jak to hraje?

Kombinace nabízí velmi důstojný a dospěle znějící projev, pásmo středů je hutné, výrazně podané – vokál je plný, detailně prokreslený a zní bezprostředně a nespoutaně, což chválíme. Výšky jsou solidní, jemně vykreslené, ale mohly by mít lepší „cink“, nejvyšší jsou totiž spíše měkké. Prostor a lokalizace je v rámci třídy nadstandardní. U basů hodně záleží na prostoru, do kterého soustavy umístíte, když to dobře dopadne, zahrají překvapivě hluboko a mají i docela energii, vzhledem k úhlopříčce až překvapivou. Zároveň ovšem mají tvar a kresbu. Nemusíte mít obavy o přebasovaný projev, naopak. V některých prostorech je totiž basů méně, než bychom si přáli a projev je celkově sušší. Při hlasitějším poslechu je dynamika spíše průměrná, je jasné, že Solo Uno nemá žádné větší rezervy, při běžném poslechu vás to nebude nijak trápit. Výkonovým limitem je zde zesilovač.

To jsme ověřili po připojení k Pioneeru, kde zvuk dostal víc energie, dynamiky a kontroly na basech a ukázalo se, že Labrador 39 umí zahrát i docela nahlas bez známek zkreslení nebo zahlcení. Potvrdilo se ale, že mají soustavy nižší citlivost (výrobce udává 87dB/1 W/1 m), takže je vhodné připojit spíše výkonnější zesilovač, s citlivějšími reprosoustavami Elac FS-247 pak Arcam Solo Uno měl jednoznačně méně práce.

Pokud chcete především zábavný a líbivý přednes, mnohé konkurenční sestavy vám asi padnou do ucha lépe. Ale pokud oceníte tu pravou podstatu hi-fi, tedy vysokou věrnost, pak zejména soustavy Labrador 39 představují, vzhledem k přátelské ceně 19 990 Kč, velmi dobrou volbu. Arcam Solo Uno nabízí solidní zvuk, ale v hodnocení trochu přihlížíme k nebývale kompaktním rozměrům – jeho výkonový limit je zejména ve spojení s méně citlivými reprosoustavami zřetelný. A i cena 18 990 Kč více odpovídá luxusnímu provedení, než kvalitě reprodukce.