Více stanic a žádný šum. Test čtrnácti přijímačů digitálního rádia

Otestovali jsme čtrnáct přijímačů digitálního rozhlasového vysílání ve standardu DAB+, přičemž jsme výběr pojali jako průřez trhem. Máme zde modely do obýváku, do ložnice, do kuchyně, na zahradu i do auta. Dozvíte se také, co DAB rádio vlastně nabízí.