Test sluchátek: Z šesti novinek nás nejvíce nadchly ty nejlevnější

Na trh během léta a začátku podzimu dorazila řada nových modelů „true wireless“ sluchátek s aktivním potlačením okolního hluku. Je to nejoblíbenější kategorie sluchátek a je pro to dobrý důvod – od sluchátek nevedou žádné kabely, takže nepřekážejí ani při sundavání/nandavání respirátoru a díky ANC si hudbu nebo podcast můžete v normální hlasitosti klidně vychutnat i v hlučném autobusu. Ty nejzajímavější novinky jsme pozvali do testu.



Kritériem výběru byla „novost“ modelu, většina jich byla představena v srpnu a září, nejstarší je model Sony představený na konci května a naopak úplně na poslední chvíli to stihla i novinka Technics představená na konci září. Z hlediska ceny se tak v testu sešly dost neporovnatelné produkty, vždyť těch nejlevnějších byste si za cenu nejdražších mohli koupit skoro pět.