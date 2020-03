Ptáci nosit roušky nemusí. Pusťte si je do bytů, projasní vám den

Nařízené omezení pohybu mnohé z nás uvěznilo uvnitř bytů a přírodu v lepším případě pozorujeme jen z oken nebo balkónů. Snesitelnější by to mohlo být díky projektu SlowRadio – do uší si můžete pustit přímý přenos zpěvu ptáků a zvuků jihočeské přírody. Mikrofony jsou po zimní přestávce opět v provozu.