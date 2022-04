Gramofon pro vinylové panice. Je to automat, který nepotřebuje nastavit

Troška (hodně zkoncentrované) historie na začátek. Po druhé světové válce byla největším výrobcem gramofonů v Evropě německá společnost Dual. Stáli za ní bratři Christian a Joseph Steidingerové a svůj název získala v roce 1927 podle dvojitého (duálního) pohonu, který kombinoval elektrický motor a klikou natahovaný mechanismus.

Firmě se dařilo do sedmdesátých let, kdy do Evropy ve větším měřítku dorazila atraktivnější japonská elektronika a v roce 1982 Dual zkrachoval. Následovala řada přeprodejů a firemního dělení, až se výrobní linka a další součásti původního závodu dostaly v roce 1993 do rukou Alfredu Fehrenbacherovi, který produkci gramofonů úspěšně obnovil.

Nyní přeskočme až do roku 2021, kdy se společnost Alfred Fehrenbacher GmbH spojila s rakouskou společností Audio Tuning Vertriebs, jejíž součástí je i třeba v tuzemsku dobře známý výrobce gramofonů Pro-Ject. Výsledkem této události je, že firma Alfreda Fehrenbachera bude nadále vyrábět gramofony, ale pod novou značkou Rekkord Audio.

Druhý odspodu

My jsme od nové značky vyzkoušeli model F110P, který se od úplného základu F100P liší použitím odpruženého sub-šasi. Díky tomu má být citlivá analogová část (pohon, deska, snímací mechanismus) lépe izolován od chvění z okolí - ať jde o kročeje z podlahy, chvění domu vedle tramvajové trati, nebo rezonance nábytku od hlasitě reprodukované hudby.

Model F110P patří mezi takzvané „plně automatické“ gramofony. To znamená, že posluchač jen na talíř položí a očistí desku, přepne ovladač do polohy start a to je vše – gramofon se postará o pohyb raménka, spuštění přenosky do zaváděcí drážky i její zvednutí na konci desky a návrat do parkovací polohy.

Přepínání funkcí je řešeno páčkami. Start/Stop, přepínání rychlosti a režimu zvednuté/položené přenosky. Naprosto překvapivě nemá funkci opakování.

Uživatelsky je tak pohodlnější než manuální modely – viz naše recenze základního modelu od Pro-Jectu Jednoduchost funguje. Pro-Ject T1 je skvělý gramofon pro šetřílky nebo pokročilejšího Technicse – Gramofon není jen pro hipstery. Vyzkoušeli jsme skvělou kombinaci. Na druhou stranu je také mechanicky mnohem složitější, což v případě tlaku na nízkou cenu znamená nezbytné uchýlení k různým kompromisům.

Nastaveno přímo z továrny

Ani úplní gramofonoví začátečníci se nemusejí obávat instalace a úvodního nastavení. Žádné se totiž nekoná. Gramofon je přímo z továrny (ruční výroba v německém Schwarzwaldu) osazen přenoskou AudioTechnica AT3600L, které je přizpůsobeno i nastavení raménka – jak svislá váha na hrot, tak anti-scating. Nastavení je fixní a uživatel do něj nezasahuje. Zároveň se však nepočítá s tím, že by gramofon někdy osadil lepší přenoskou – po opotřebení či jejím poškození ji lze nahradit jen stejným modelem.

Součástí gramofonu je korekční RIAA předzesilovač (o 1 400 Kč levnější verze bez „P“ jej nemá), takže na výstupu je již výstupní signál s linkovou úrovní signálu, který lze připojit ke standardnímu vstupu zesilovače nebo třeba aktivních reprosoustav. Kabel, zakončený konektory cinch, je bohužel vyveden napevno – takže jej nemůžete vyměnit za delší/kratší ani s jinými konektory, tyto potřeby vyřešíte leda redukcemi.

O napájení se stará externí síťový adaptér.

V provozu

Jak jsme předeslali na začátku, obsluha je velmi jednoduchá, ale má svá specifika. Zatímco u manuálního gramofonu máte na vše dost času a jednotlivé úkony provádíte dle svého uvážení – například očištění desky antistatickým smetáčkem můžete zopakovat tak, aby na desce nezbylo ani smítko - u automatu je po spuštění procesu přehrávání vše předem načasované.

Na očištění desky tak máte čas buď během přistavování raménka na začátek, nebo musíte gramofon přepnout do režimu, kdy přenosku nespustí na desku, ale po chvíli se s ní vrátí do výchozí polohy. V tomto období čištění provedete a poté přehrávání znovu spustíte, tentokrát v režimu „spusť přenosku na desku“. Zpravidla jsme to stihli, než se přenoska nachystala, než se chvějka dotkne desky, je dobré i dovřít kryt gramofonu. Ačkoli má měkké dorazy a sub-šasi je pružně oddělené, je dovření víka z reprosoustav slyšet.

Při přehrávání klasické dlouhohrající desky s průměrem 30 cm (říká se jí LP, lidově „elpíčko“) necháte páčku přepnutou na rychlost 33 a 1/3 otáček za minutu, pro přehrávání menších desek s průměrem 17 cm, tedy takzvaného singlu (SP), stačí přepnout páčku do polohy 45 otáček. Správné přistavení přenosky na začátek desky zajistí gramofon sám. Pokud byste měli „maxi singl“, musíte rychlost z 33 a 1/3 na 45 otáček změnit až poté, co gramofon nastaví přenosku na začátek.

Po poslední skladbě se přenoska z koncové drážky s jemným lupnutím (tedy ne zcela ideálně kolmo) zvedne a raménko se vrátí do zaparkované pozice a vypne se pohon talíře.

Zvuk

Zcela zásadní podíl na výsledném zvuku gramofonu má použitá přenoska, která převádí mechanický záznam na desce na elektrický signál. A zde je nutné si uvědomit, že AudioTechnica sice umí výborné přenosky, ale AT3600 patří k úplnému základu nabídky.

Pochválit musíme příjemné, plné a hutné zvukové podání, u některých nahrávek jej můžeme označit i jako docela živé a snad až zábavné.

Gramofon je osazen přenoskou AudioTechnika AT3600L.

Potíž je v tom, že chvějka má kónický diamantový snímací hrot, jehož tvar neumožňuje tak přesné sledování drážky jako hroty eliptické. Výsledkem je značné přehlížení detailů v reprodukci nebo rezignace na kresbu prostoru a lokalizaci v nahrávce. Na druhou stranu, přesně tato vlastnost přináší určité milosrdenství při přehrávání více ohraných desek – z drážky méně snímá šum a jemné praskání.

Naše hodnocení je tak, řekněme, dvoustupňové. Přenoska AT3600 nabízí výborný poměr zvuku k pořizovací ceně (cca 730 Kč), ale máme zároveň dojem, že by si gramofon za 12 190 Kč zasloužil o fous (či několik fousů) vyšší model přenosky. Takto má podle nás testovaná kombinace F110P příliš optimistickou cenu.

Verdikt

Pokud máte chuť si přehrávat staré desky, které jsou zavřené ve skříni nebo na půdě již od vašeho dětství, nebo s chutí kupujete desky po bazarech a burzách, je testovaný gramofon solidním základem – pokud chcete plně automatický model a smíříte se s vyšší cenou. V případě manuálních modelů se s cenou dostanete samozřejmě níže, i při použití lepší přenosky.

Koupit si F110P s představou, že z nových drahých 180g vinylů vykouzlí onen zvuk, o kterém milovníci gramofonů často s láskou hovoří, by bylo bláhové. Pokud si stejnou nahrávku pustíte ze Spotify, rozhodně si zvukově nepohoršíte. Za gramofon pro náročné posluchače totiž musíte sáhnout hlouběji do kapsy.